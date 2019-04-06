Политика

Медведев отверг предложенные Володиным изменения КонституцииГазета.Ru 13:42

Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что никакие изменения Конституции России не нужны, передает РИА "Новости". Так он прокомментировал предложение спикера Госдумы Вячеслава Володина.
Читать в источнике
Дмитрий Медведев
Хочу подчеркнуть, что никакие корректировки или фундаментальные изменения в действующую Конституцию, о чем я говорил в статье, посвященной 25-летию основного закона, не нужны. Конституция – инструмент, который рассчитан на длительную перспективу в условиях стабильно развивающейся страны.
— Дмитрий Медведев, российский политикМИР 24 10:54

Подробнее о событии

Пресс-секретарь Медведева разъяснил его позицию о предложении Володина

Газета.Ru17:11

Медведев оценил предложение внести поправки в Конституцию

RT на русском10:13

Медведев после идеи Володина назвал неактуальными изменения в Конституции

РБК10:41

Медведев заявил, что фундаментальные изменения Конституции не нужны

ТАСС10:09

Медведев отверг предложения Володина по изменению Конституции

URA.Ru10:04

Медведев оценил предложение допустить Госдуму к формированию правительства

РИА Новости11:10

Медведев выступил против вмешательства парламента в работу кабмина

Говорит Москва10:01
Показать все источники
Автоматически обработано 7305 источников, обновлено в 18:36, Ашберн
Политика

Киевский суд признал незаконным переименование УПЦ

Суд в Киеве удовлетворил иск народного депутата от фракции "Оппозиционный блок" Александра Долженкова, который потребовал отменить насильственное переименование канонической Украинской православной церкви.
Обновлено в 06:55
Происшествия

В Ленинградской области грузовик сбил женщину с ребенком

Грузовик Volvo сбил женщину и ребенка на федеральной трассе "Скандинавия" в Ленинградской области.
Обновлено в 16:28
Происшествия

Три человека погибли при взрыве на подводной лодке в Иране

Обновлено в 15:38
Гаджеты

Пользователь показал, как взломать Samsung Galaxy S10 за 13 минут

Обновлено вчера в 20:08
Хоккей

Кучеров повторил рекорд Могильного в НХЛ

Благодаря голу в ворота «Бостон Брюинз» нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров набрал 127 очков в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги (НХЛ), повторив достижение Александра Могильного по количеству баллов, набранных российским игроком за один сезон.
Обновлено в 15:21
Армия и оружие

В ДНР сообщили о столкновениях между националистами и пограничниками

В ответ в качестве мести и устрашения снайпер националистов выстрелил в пограничника без намерения убивать, считает Безсонов.
Обновлено в 16:51
Происшествия

СК расследует убийство девушки в гостинице на северо-западе Москвы

Следователи возбудили уголовное дело по факту убийства девушки в гостинице на северо-западе Москвы, сообщает пресс-служба столичного СУ СК.
Обновлено в 16:35
Армия и оружие

В России испытали новейший комплекс «Панцирь-СМ»

В марте 2019 г. в Астраханской области на полигоне Ашулук были проведены испытания новейшего зенитного ракетно-пушечного комплекса «Панцирь-СМ», который является последним вариантом ЗРПК.
Обновлено в 14:50
Армия и оружие

Армия маршала Хафтара сообщила о взятии аэропорта Триполи

Обновлено в 08:55
Футбол

ЦСКА победил «Спартак» благодаря дублю Сигурдссона

Встреча завершилась со счетом 2:0. В составе победителей дубль исландский полузащитник Арнор Сигурдссон.
Обновлено в 14:05
Общество

Отмену йоги в СИЗО объяснили угрозой гомосексуализма и голодных бунтов

Автор письма подчеркивает, что так как йогой занимаются в основном осужденные отряда хозобслуги, то заключенные не будут брать пищу из рук гомосексуалистов, и в СИЗО начнутся голодные тюремные бунты.
Обновлено в 13:37
Политика

Ассанж потребовал от Швеции 1 млн долларов

Компенсацию для покрытия расходов, связанных с расследованием об изнасиловании, в 9,25 млн шведских крон (около 1 млн долларов) требует через верховный суд от правительства Швеции основатель Wikileaks Джулиан Ассанж, 5 апреля сообщает издание Svenska Dagbladet.
Обновлено в 07:30
Важное за сутки

Названы самые полезные и вредные супы в России

Обновлено 04 апреля в 22:38
Наука

Рот ископаемых чудовищ был усеян множеством щупалец

Обновлено в 07:47
Гаджеты

Опубликован рейтинг самых популярных игровых видеокарт с 2004 по 2019

Авторы канала TheRankings на YouTube создали видео, в котором отобразили изменения в рейтинге популярных видеокарт, который периодически публикует Steam.
Обновлено в 05:51
Армия и оружие

ZDF сообщил о вторжении России в Эстонию

Ведущий немецкого телеканала ZDF Клаус Клебер рассказал в выпуске новостей о "вторжении" России в Эстонию.
Обновлено в 12:27
Здоровье

Англичанин сбросил за год 108 кг

Обновлено в 09:19
Футбол

«Барселона» обыграла «Атлетико» в матче чемпионата Испании

"Барселона" одержала победу над мадридским "Атлетико" в матче 31-го тура чемпионата Испании, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 17:03
Происшествия

Истребитель F-16 подстрелил сам себя

Истребитель F-16 во время учений в Нидерландах в районе Влиланд получил неожиданные повреждения.
Обновлено в 06:46
Футбол

Ювентус — Милан 2:1

Обновлено в 13:54
Религия

Православные встречают Благовещение

Обновлено в 17:48
Политика

Кличко раскритиковал сдачу анализов Зеленским и Порошенко

Украинский боксёр Владимир Кличко заявил, что полноценный анализ крови нельзя сделать за «пару часов», как это произошло в случае с кандидатами на пост президента Украины Петром Порошенко и Владимиром Зеленским.
Обновлено в 16:59
Технологии

Илон Маск подтвердил, что логотип Tesla – это кошачий нос

Илон Маск подтвердил, что логотип Tesla – это кошачий нос.
Обновлено в 00:36
Игры

Энтузиаст превратил Doom в один длинный коридор

Обновлено в 08:55
Гаджеты

Студенты из Китая обманули Apple почти на $1 млн

Китайские студенты из Орегона сумели обмануть американскую компанию Apple почти на один миллион долларов.
Обновлено вчера в 18:45
Общество

Рэпера Face не взяли в армию из-за татуировки на лице

Обновлено в 04:39
Происшествия

Пожилому москвичу продали две пачки сока за миллион

Мошенники обманули пожилого москвича, напугав его страшным заболеванием, для лечения которого нужно срочно приобрести лекарства на миллион рублей.
Обновлено в 11:55
Политика

Николая Ковалева похоронят на Военном мемориальном кладбище

Экс-главу ФСБ Николая Ковалева похоронят 8 апреля на Военном мемориальном кладбище.
Обновлено в 11:50
Футбол

Галицкий о ситуации с контрактом Мамаева: мы обязаны были реагировать

Президент "Краснодара" Сергей Галицкий, комментируя ситуацию с разрывом контракта с полузащитником Павлом Мамаевым, заявил, что руководство футбольного клуба обязано было отреагировать на инцидент в московском кафе, отметив, что публичный статус налагает на Мамаева дополнительные обязательства.
Обновлено в 16:58
Политика

Отравленный в Эймсбери британец встретился с послом России в Лондоне

Яковенко добавил, что вручил братьям Роули российский доклад под названием «Солсбери: вопросы без ответа», где изложена позиция России о том, что произошло в Солсбери.
Обновлено в 18:13
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное