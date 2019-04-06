Политика
Медведев отверг предложенные Володиным изменения КонституцииГазета.Ru 13:42
Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что никакие изменения Конституции России не нужны, передает РИА "Новости". Так он прокомментировал предложение спикера Госдумы Вячеслава Володина.
Читать в источнике
Оценить299
Хочу подчеркнуть, что никакие корректировки или фундаментальные изменения в действующую Конституцию, о чем я говорил в статье, посвященной 25-летию основного закона, не нужны. Конституция – инструмент, который рассчитан на длительную перспективу в условиях стабильно развивающейся страны.
— Дмитрий Медведев, российский политикМИР 24 10:54
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7305 источников, обновлено в 15:34, Ашберн
Футбол
ЦСКА победил «Спартак» благодаря дублю Сигурдссона
Обновлено в 14:05
Хоккей
Николай Цулыгин: «Каждый выходивший на лед отдавал себя до конца»
Каждый, кто выходил на лед, отдавал себя от начала до конца.
Обновлено в 15:09
Общество
Названы вакансии с зарплатой более 500 тысяч рублей
Стало известно, представителям каких профессий российские работодатели готовы платить более полумиллиона рублей в месяц.
Обновлено в 01:12
Армия и оружие
Опубликовано видео ракетных стрельб катеров Черноморского флота
Обновлено вчера в 06:38
Политика
ОБСЕ получила предвзятые списки для посещения заключённых в ЛНР
Координатор гуманитарной подгруппы Контактной группы от ОБСЕ по урегулированию ситуации на востоке Украины Тони Фриш получил предвзятые списки заключённых для посещения в ЛНР.
Обновлено в 12:57
Авто
Названы продлевающие срок службы автомобиля привычки водителей
Эксперты портала «Oane.ws» назвали ТОП-5 привычек водителя, продлевающих «жизнь» автомобиля.
Обновлено вчера в 13:00
Политика
Жена Порошенко утаила, что родилась на ядерном полигоне
Супруга действующего президента Украины Марина Порошенко родилась не в Киеве, как считалось, а в известном советском городе–полигоне Семипалатинске.
Обновлено в 12:24
Политика
Кличко высмеял сдачу анализов Зеленского и Порошенко
Бывший чемпион мира по боксу Владимир Кличко высмеял сдачу анализов кандидатов в президенты Украины Петра Порошенко и Владимира Зеленского, передает РИА "Новости".
Обновлено в 14:01
Общество
Москвичам посоветовали не брать в руки ежей после зимней спячки
3 апреля сообщалось, что два гималайских медведя, а также бурый камчатский медведь в Московском зоопарке вышли из зимней спячки.
Обновлено в 07:11
Происшествия
Появилось видео летящего в небе над Красноярском метеорита
Жители Красноярска заметили в небе объект, похожий на метеорит.
Обновлено в 11:51
Наука
Вдвое больше людей могут болеть старческим слабоумием
Количество ныне живущих со старческим слабоумием людей может быть в два раза более значительным, чем это принято считать.
Обновлено вчера в 05:24
Наука
Ученые вывели растения, способные выжить на Марсе
Международная группа специалистов совместно с Американским химическим обществом (АХО) в лабораторных условиях создали растения, способные производить металлорганические каркасные структуры.
Обновлено вчера в 07:50
Политика
Николая Ковалева похоронят на Военном мемориальном кладбище
Экс-главу ФСБ Николая Ковалева похоронят 8 апреля на Военном мемориальном кладбище.
Обновлено в 11:50
Культура
Умер известный фотограф Любомир Крыса
Во Львове на 79-м году жизни умер известный украинский фотограф и фотохудожник Любомир Крыса.
Обновлено в 14:19
Общество
Прах Людмилы Алексеевой захоронили в Вашингтоне
Обновлено в 13:50
Армия и оружие
ZDF сообщил о вторжении России в Эстонию
Обновлено в 12:27
Футбол
Симонян: «Мельгарехо хрен знает, что придумал. Это ужас»
Обновлено в 14:21
Происшествия
Стрельба в Дании: ранены несколько человек
В датском Херсхольме, находящемся в 30 километрах от Копенгагена, неизвестные открыли стрельбу Пострадали несколько человек, сообщила местная полиция.
Обновлено в 14:48
Шоу-бизнес
Лолита Милявская рассказала о своей пенсии в 21 тысячу рублей
Исполнительница рассказала, что недавно по наступлению 55-летнего возраста ей была назначена пенсия в размере 21 тысячи рублей.
Обновлено в 04:58
Хоккей
Хартли: «Я не знаю, полетит ли Бек в Уфу»
Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли высказался о состоянии лучшего бомбардира команды в плей-офф Тэйлора Бека.
Обновлено в 14:53
Футбол
«Ювентус» обыграл «Милан» в матче Серии А
Обновлено в 13:57
Политика
Порошенко намерен «перезагрузить» антикоррупционные ведомства
Президент Украины Петр Порошенко заявил, что ведомства по борьбе с коррупцией необходимо «перезагрузить».
Обновлено в 14:24
Политика
В НАТО захотели нарастить присутствие кораблей в Черном море
НАТО пообещало установить в Черном море свои порядки.
Обновлено 03 апреля в 03:01
Энергетика
Цены на автомобильное топливо вырастут в Белоруссии на копейку
Розничные цены на автомобильное топливо в Белоруссии вырастут на одну белорусскую копейку (0,3 российского рубля).
Обновлено в 11:19
Шоу-бизнес
36-летняя Сати Казанова задумалась о беременности
14 октября 2017 года Сати Казанова вышла замуж за итальянского фотографа Стефано Тиоццо.
Обновлено в 10:40
Футбол
Иван Обляков: «Это первый матч в сезоне, когда нам немного повезло»
«Спартак» же потерпел первое поражение в РПЛ при Олеге Кононове, прервав 7-матчевую беспроигрышную серию.
Обновлено в 15:06
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк показала свой коттедж за два миллиона долларов
Трехэтажный дом в Крекшино стоит два миллиона долларов, сообщает «СтарХит».
Обновлено в 07:01
Музыка
Родители Децла получили посмертную награду сына
Толмацкий-старший доказывает, что юридически Децл своему сыну никто, так как в его свидетельстве о рождении в графе «отец» стоит прочерк, а это значит, что де-юро родители Кирилла не являются его сыну бабушкой и дедушкой.
Обновлено вчера в 18:52