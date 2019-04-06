Медведев заявил, что фундаментальные изменения Конституции не нужныТАСС 10:09

Хочу подчеркнуть, что никакие корректировки или фундаментальные изменения в действующую Конституцию, о чем я говорил в статье, посвященной 25-летию основного закона, не нужны. Конституция – инструмент, который рассчитан на длительную перспективу в условиях стабильно развивающейся страны.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев считает, что точечные корректировки в Конституции РФ в целом возможны, но фундаментальные положения, касающиеся прав и свобод граждан и политической системы страны, не должны изменяться.

Медведев заявил, что фундаментальные изменения Конституции не нужны

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