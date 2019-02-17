Экономика

Медведев отверг идею забирать у бизнеса сверхдоходыТелеканал 360° 05:21

Сообщения о планах государства изымать сверхдоходы у крупного бизнеса не соответствуют действительности. Об этом заявил премьер-министр Дмитрий Медведев в эфире программы «Итоги недели» на НТВ. «Нет, тут никто им не обещал ничего забирать», — сказал Медведев.
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Дмитрий Медведев
Да, Вы абсолютно правы, бизнес действительно должен участвовать. Но бизнес должен участвовать на принципах бизнеса, то есть на рыночных принципах. Эти внебюджетные деньги мы из-под палки никого не заставим дать. Они должны почувствовать интерес.
— Дмитрий Медведев, российский политикПРАЙМ 04:09

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