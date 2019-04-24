Экономика
Медведев отметил высокое качество российской спортивной экипировкиТАСС 07:14
Как заявил глава кабинета министров в среду на заседании правительственной комиссии по импортозамещению, многие отечественные товары являются конкурентоспособными. Особо он отметил высокое качество российской спортивной экипировки и товаров для отдыха.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7316 источников, обновлено в 11:12, Ашберн
Политика
Путин упростил выдачу российских паспортов жителям ДНР и ЛНР
Президент России Владимир Путин своим указом упростил процедуру предоставления российского гражданства жителям самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.
Обновлено в 08:01
Экономика
Годовая прибыль РЖД сократилась почти в четыре раза
Чистая прибыль РЖД в 2018 г. сократилась почти в четыре раза – с 139,7 млрд до 35,4 млрд руб. (данные здесь и далее – по МСФО).
Обновлено в 10:34
Происшествия
В Петербурге автобус провалился в яму с кипятком
В зону затопления кипятком попал пассажирский автобус маршрута №157. Эту информацию подтвердили сотрудники пресс-службы "Пассажиравтотранс".
Обновлено в 10:50
Авто
«АвтоВАЗ» выпустит 1,8-литровый мотор для разгильдяев
Отечественная компания намерена с этого лета комплектовать топовые исполнения своих машин модифицированным «безвтыковым» мотором, объем которого сохранится и составит 1,8 литра.
Обновлено в 08:53
Политика
Соловьев прокомментировал слухи о зарплате в 67 миллионов рублей
Ведущий телеканала «Россия 1» Владимир Соловьев отреагировал на слухи о том, что он получает зарплату в размере 67 миллионов рублей.
Обновлено в 09:25
Политика
Эрдоган выразил соболезнования армянам Турции
В письме глава Турции еще раз выразил соболезнования по кончине Патриарха Месропа Мутафяна, а также обратился к теме массовой гибели армян в Османской империи в ходе Первой мировой войны.
Обновлено в 09:28
Общество
Россияне смогут бесплатно звонить с уличных таксофонов по всей стране
ПАО "Ростелеком" с июня отменяет плату за телефонные соединения, совершаемые с универсальных таксофонов на всей территории РФ, сообщил глава госоператора Михаил Осеевский на расширенном заседании коллегии Россвязи.
Обновлено в 07:16
Армия и оружие
Генштаб ВС России: США разрабатывают «достартовый перехват» ракет
США разработали концепцию «достартового перехвата» и собираются уничтожать межконтинентальные баллистические ракеты других стран, пока они находятся в пусковых установках.
Обновлено в 09:09
Политика
«Аэрофлоту» разрешили купить 100 самолетов Boeing и Airbus
Обновлено в 10:38
Происшествия
В Челябинской области на обочине обнаружили гроб с телом младенца
В Челябинской области организована проверка обстоятельств смерти младенца, обнаруженного в самодельном гробу на обочине дороги.
Обновлено в 05:04
Политика
Путин дал старт новому СПГ-заводу
Президент по видеосвязи из Таврического дворца в Санкт-Петербурге принял участие в церемонии начала отгрузки сжиженного природного газа с построенного в Ленинградской области нового завода "Криогаз-Высоцк".
Обновлено в 09:20
Происшествия
В Новокузнецке застрелили подростка
Неизвестный выстрелил в голову 17-летнему подростку на улице в Новокузнецке, следователи завели уголовное дело по факту убийства, сообщается на сайте СК РФ по Кемеровской области.
Обновлено в 07:46
Политика
Путин заявил о неэффективности Лесного кодекса
Действующий Лесной кодекс не позволяет вести эффективную работу по сохранению лесов, хищническая вырубка продолжается, заявил президент РФ Владимир Путин.
Обновлено в 09:03
Политика
Крымские виноделы предупредили о риске остановки предприятий
О риске остановки крымских винодельческих предприятий на срок от шести до девяти месяцев говорится в письме председателя ассоциации виноградарей и виноделов «Севастополь» Алексея Липко к депутату Госдумы Дмитрию Белику (копия есть в распоряжении РБК).
Обновлено вчера в 23:00
Общество
Россиянам предложат запретить держать дома крокодилов, макак и росомах
Рабочая группа при Минприроды выступила за расширение списка животных, которых запрещено содержать в домашних условиях.
Обновлено в 05:37
Происшествия
Подмосковные полицейские избили до смерти отца чемпиона мира по MMA
Отец чемпиона мира по боям смешанного стиля (MMA) Магомеда Юнусилау 46-летнего Сулли Юнусилау скончался в больнице после избиения сотрудниками полиции, передает ТАСС.
Обновлено в 10:16
Технологии
Solar JSOC зафиксировала двукратный рост числа кибератак в 2018 году
Национальный провайдер технологий и сервисов защиты информационных активов «Ростелеком»-Solar зафикисировал почти двукратный рост числа кибератак в 2018 году.
Обновлено в 06:43
Футбол
Роналду посоветовал «Ювентусу» приобрести шестерых футболистов
Как сообщает Mirror со ссылкой на Corriere dello Sport, в ходе беседы португалец назвал шестерых футболистов, которые, по его мнению, способны усилить команду в следующем сезоне и помогут ей добиться успеха в Лиге чемпионов.
Обновлено в 04:31
Происшествия
На Кубани МВД выплатит 4 млн рублей матери убитой девочки
Первомайский районный суд Краснодара обязал краевое управление МВД выплатить 4 миллиона рублей матери девочки, которую изнасиловал, а затем убил инспектор по делам несовершеннолетних из Горячего Ключа Иван Сорокоумов.
Обновлено в 10:57
Политика
Афонские старцы обвинили Константинополь в расколе церкви на Украине
Старцы просят кинот не допускать раскольников на Афон Двенадцать старцев Святой горы Афон заявили, что константинопольский патриарх Варфоломей I вторгся в пределы чужой юрисдикции, предоставив автокефалию Украине, передает РИА Новости.
Обновлено в 10:16
Шоу-бизнес
Ольга Бузова призналась, что Дмитрий Тарасов никогда не давал ей денег
Ольга Бузова стала героиней нового выпуска YouTube-шоу Ксении Собчак «Осторожно, Собчак!».
Обновлено в 10:17
Здоровье
Безопасное количество съеденных на Пасху яиц и кулича назвали врачи
Врачи полагают, что без вреда для здоровья в честь Пасхи можно съесть три яйца и 100 граммов кулича либо такое же количество творожной пасхи, передает РИА "Новости".
Обновлено в 03:08
Политика
Максакова не считает бывшего мужа причастным к убийству Вороненкова
Вдова экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова Мария Максакова заявила, что ее бывший муж Владимир Тюрин не причастен к убийству.
Обновлено вчера в 22:43
Гаджеты
Стало известно, почему ломаются складные смартфоны Samsung Galaxy Fold
Эксперты компании iFixit, занимающейся ремонтом мобильной электроники, изучили новые складные смартфоны Samsung Galaxy Fold и попытались понять, что становится наиболее частой причиной их поломки.
Обновлено в 10:34
Шоу-бизнес
Молодая жена Александра Цекало опубликовала фото в бикини
Александр Цекало впервые вышел в свет с молодой женой Впервые Александр вывел молодую супугу в свет спустя пару недель после того, как стал ее законным мужем.
Обновлено в 03:58
Общество
Первый россиянин оштрафован на 30 тысяч за неуважение к власти
Документ определяет порядок ограничения доступа к информации, выражающейся в неприличной форме, оскорбляющей человеческое достоинство, неуважение к обществу, государству, власти, государственным символам и Конституции.
Обновлено в 02:36
Политика
Украина отказалась хранить в тайне советские секретные изобретения
Украина 24 апреля вышла из соглашения о взаимном обеспечении сохранности межгосударственных секретов в сфере правовой охраны изобретений.
Обновлено в 06:05