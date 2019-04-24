Экономика
Медведев отметил высокое качество российской спортивной экипировкиТАСС 07:14
Как заявил глава кабинета министров в среду на заседании правительственной комиссии по импортозамещению, многие отечественные товары являются конкурентоспособными. Особо он отметил высокое качество российской спортивной экипировки и товаров для отдыха.
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Политика
Порошенко прокомментировал решение России по гражданству для Донбасса
Украинский лидер Пётр Порошенко, комментируя решение России упростить получение российского гражданства жителями самопровозглашённых ДНР и ЛНР, обвинил Москву в подготовке к аннексии Донбасса.
Обновлено в 11:41
Общество
Суд оштрафовал движение «За права человека» на 300 тысяч рублей
Мещанский суд Москвы оштрафовал движение «За права человека» на 300 тысяч рублей.
Обновлено в 11:49
Происшествия
Путин подписал закон, ужесточающий наказание за бегство с места ДТП
Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон об усилении ответственности для водителей, покинувших место дорожной аварии с тяжкими последствиями.
Обновлено в 04:15
Происшествия
Упавший с дерева гусь сбил девушку с мотоцикла
Гусь упал с дерева и сбил мотоциклистку. Инцидент произошел 21 апреля в уезде Лодянь китайской провинции Гуйчжоу и попал на видео.
Обновлено вчера в 10:38
Происшествия
Что не так в новых сказках Маска о Tesla
Обновлено в 12:30
Политика
СМИ рассказали о плане Порошенко сорвать инаугурацию Зеленского
Команда Петра Порошенко готовит план по срыву инаугурации Владимира Зеленского, сообщает издание "Страна" со ссылкой на источники.
Обновлено в 11:55
Космос
Сколько лет кольцам Сатурна: дебаты продолжаются
Эксперты не могут договориться о том, как образуются кольца или сколько им лет.
Обновлено вчера в 13:50
Авто
У трех моделей SUV-сегмента в России изменили цены
Российские дилеры пересмотрели ценники трех моделей сегмента SUV.
Обновлено в 00:16
Политика
МИД Украины заявил о «смене тона» РФ по делу о задержанных моряках
Замминистра Елена Зеркаль сообщила, что ее поразил "кардинальный переход от хамства к цивилизованному языку" Замглавы МИД Украины Елена Зеркаль сообщила на своей странице в Facebook об изменении тона разговора России по делу о задержанных в Керченском проливе украинских моряках.
Обновлено вчера в 18:14
Политика
Крымские виноделы предупредили о риске остановки предприятий
О риске остановки крымских винодельческих предприятий на срок от шести до девяти месяцев говорится в письме председателя ассоциации виноградарей и виноделов «Севастополь» Алексея Липко к депутату Госдумы Дмитрию Белику (копия есть в распоряжении РБК).
Обновлено вчера в 23:00
Гаджеты
Названа причина поломок Samsung Galaxy Fold
Обновлено в 12:26
Происшествия
В Петербурге автобус провалился в яму с кипятком
В зону затопления кипятком попал пассажирский автобус маршрута №157. Эту информацию подтвердили сотрудники пресс-службы "Пассажиравтотранс".
Обновлено в 10:50
Культура
Скончался создатель клипов Киркорова Сергей Дубровский
Обновлено вчера в 22:03
Политика
Посольство РФ раскритиковало поздравления британского МИД Зеленскому
23 апреля Хант поздравил Зеленского с победой на выборах. Сообщение было опубликовано на сайте британского правительства.
Обновлено вчера в 20:43
Религия
Что нужно делать в Чистый четверг 2019? Молитвы и службы перед Пасхой
Sputnik Грузия рассказывает, что нужно делать в Чистый четверг, какие молитвы читаются и какие службы проводятся перед Пасхой.
Обновлено в 11:36
Общество
Минздрав заявил о максимальной продолжительности жизни россиян
«В 2018 году продолжительность жизни в России достигла своего исторического максимума, увеличившись у мужчин на 0,3 года, у женщин — на 0,2 года и составив в среднем 72,9 года»,— сказала госпожа Скворцова на итоговой коллегии Минздрава (цитата по «РИА Новости»).
Обновлено в 05:55
Общество
В Росреестре уточнили, какие теплицы не облагаются налогом
Под налог попадают только теплицы с капитальным фундаментом, а также площадью более 50 кв. м. В Росреестре уточнили, что такие объекты в основном устанавливаются собственниками в коммерческих целях.
Обновлено в 04:41
Происшествия
По делу Арашуковых арестовали генерала СК
Необходимость арестовать Булатова следователь обосновал в том числе показаниями его подчиненного, следователя Андрея Филиппова, а также директора филиала ООО «Газпром Межрегионгаз Ставрополь» в Минеральных Водах Гузера Хашукаева и Рустама Копсергенова, предполагаемого организатора убийства советника главы Карачаево-Черкесской Республики (КЧР) Фраля Шебзухова.
Обновлено в 09:44
Политика
Ким Чен Ын дал свое первое интервью российскому журналисту
Обновлено в 09:17
Армия и оружие
Генштаб ВС России: США разрабатывают «достартовый перехват» ракет
США разработали концепцию «достартового перехвата» и собираются уничтожать межконтинентальные баллистические ракеты других стран, пока они находятся в пусковых установках.
Обновлено в 09:09
Происшествия
На Кубани МВД выплатит 4 млн рублей матери убитой девочки
Первомайский районный суд Краснодара обязал краевое управление МВД выплатить 4 миллиона рублей матери девочки, которую изнасиловал, а затем убил инспектор по делам несовершеннолетних из Горячего Ключа Иван Сорокоумов.
Обновлено в 10:57
Армия и оружие
В США признают, что нет танка мощнее Т-14 «Армата»
Танк Т-14 «Армата» совершил настоящий прорыв в танкостроении, превзойдя всех своих конкурентов по НАТО в любых характеристиках.
Обновлено в 03:14
Политика
Песков прокомментировал плакат для Путина на «Севмаше»
Президент Владимир Путин во время телемоста с заводом «Севмаш» не заметил плаката рабочих предприятия с требованием отставки губернатора Архангельской области Игоря Орлова, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Обновлено в 07:17
Политика
Киев пожаловался на досмотр украинских судов в Керченском проливе
Глава пограничной службы Украины Петр Цигикал обвинил Россию в том, что она препятствует прохождению кораблей в украинские порты через Керченский пролив.
Обновлено в 08:19
Политика
Украина отказалась хранить в тайне советские секретные изобретения
Украина 24 апреля вышла из соглашения о взаимном обеспечении сохранности межгосударственных секретов в сфере правовой охраны изобретений.
Обновлено в 06:05
Политика
Путин призвал брать пример с Чечни в плане демографии
Президент добавил, что преимущество чеченского народа и вообще других народов Кавказа заключается в очень бережном отношении к детям и к другим родственникам.
Обновлено в 11:08
Политика
ГРУ оценило в 20 тыс. человек ежегодный приток экстремистов в Европу
Тысячи экстремистов проникают в Европу под видом беженцев, сообщил представитель Главного разведывательного управления (ГРУ) Генштаба РФ генерал-майор Сергей Ковалев.
Обновлено в 10:45