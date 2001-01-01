Экономика
Медведев отметил высокое качество российской спортивной экипировкиТАСС 07:14
Как заявил глава кабинета министров в среду на заседании правительственной комиссии по импортозамещению, многие отечественные товары являются конкурентоспособными. Особо он отметил высокое качество российской спортивной экипировки и товаров для отдыха.
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Экономика
Володин назвал восемь регионов с потенциалом доноров
Спикер Госдумы Вячеслав Володин видит перспективы у восьми регионов перейти в группу регионов-доноров, передает корреспондент ИА REGNUM 24 апреля.
Обновлено в 06:15
Армия и оружие
Шойгу заявил о готовности РФ преодолеть систему ПРО США
России уже удалось разработать и принять на вооружение средства преодоления американской системы противоракетной обороны (ПРО).
Обновлено в 05:50
Экономика
В нескольких регионах России разрешат криптовалюту
Помимо блокчейна и криптовалют в регионах опробуют разработки, связанные с искусственным интеллектом, робототехникой, виртуальной и дополненной реальностью, а также нейро- и квантовые технологии.
Обновлено вчера в 19:55
Общество
Кадастровая палата прояснила ситуацию с «налогом на теплицы»
Россияне обязаны платить налог на имущество только за те хозяйственные постройки, включая теплицы, которые зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН).
Обновлено в 01:00
Экономика
Россия заняла второе место в Европе по строительству торговых центров
Россия в 2018 году заняла второе место в Европе по объему строительства торговых центров, уступив лишь Турции, сообщила консалтинговая компания Cushman & Wakefield.
Обновлено в 05:35
Политика
Кремль раскрыл тактику Путина в отношениях с Зеленским
Президент России Владимир Путин будет выстраивать линию отношений с Киевом с учетом заявлений и действий победителя президентских выборов на Украине Владимира Зеленского, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Обновлено в 06:40
Театры
Дмитрий Бикбаев покинул «Театр Луны»
Обновлено в 06:02
Гаджеты
Huawei P30 Pro уличили в отправке данных пользователей в Китай
Ресурс OCWorkbench уличил флагман Huawei P30 Pro в отправке данных пользователей на китайские серверы.
Обновлено вчера в 06:31
Шоу-бизнес
5 провальных платьев звезд с церемонии TIME 100 Gala
Эмилия Кларк, к которой на волне выхода последнего сезона "Игры престолов" было приковано всеобщее внимание, красовалась в алом платье с пышной юбкой и полупрозрачным корсетом.
Обновлено в 00:43
Политика
Путин упростил получение российского гражданства жителям ДНР и ЛНР
Президент России Владимир Путин подписал указ об упрощении процедуры предоставления российского гражданства жителям самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.
Обновлено в 08:03
Кино
Финальную серию «Игры престолов» покажут на стадионе в Москве
Финальную серию «Игры престолов» покажут зрителям на московском стадионе «РЖД Арена».
Обновлено в 07:43
Политика
Максакова не считает бывшего мужа причастным к убийству Вороненкова
Вдова экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова Мария Максакова заявила, что ее бывший муж Владимир Тюрин не причастен к убийству.
Обновлено вчера в 22:43
Армия и оружие
Сирия потребовала распустить международную коалицию во главе с США
Сирия требует роспуска международной коалиции во главе с США.
Обновлено в 07:55
Политика
Зеленского назвали «еврейским клоуном» в Чехии
На Украине возмутились словами чешского журналиста Яна Фингерленда, который назвал Владимира Зеленского "еврейским клоуном".
Обновлено в 04:27
Технологии
Первый в мире плавучий атомный энергоблок прошел испытания
На плавучем энергоблоке «Академик Ломоносов» завершились испытания ядерной энергетической установки.
Обновлено в 04:29
Политика
Ким Чен Ын впервые дал интервью российскому журналисту
Никогда ранее Ким Чен Ын не давал интервью иностранным СМИ.
Обновлено в 05:20
Хоккей
Гусев и Зайцев вызваны в сборную России по хоккею
Защитник «Торонто Мэйпл Лифс» Никита Зайцев и форвард «Вегас Голден Найтс» Никита Гусев вызваны в расположение сборной России для подготовки к чемпионату мира по хоккею 2019 года.
Обновлено в 02:47
Происшествия
На Урале начальника отдела ГИБДД уволили после «пьяного» ДТП
Начальника ГИБДД Чебаркульского района Челябинской области уволили со службы после совершения ДТП, решается вопрос о привлечении к ответственности его руководителей, сообщила в среду пресс-служба ГУМВД России по региону.
Обновлено в 07:23
Политика
Украина отказалась хранить в тайне советские секретные изобретения
Соглашение о защите советских секретных изобретений было подписано в июне 1999 года в Минске, напоминает "Интерфакс".
Обновлено в 06:05
Общество
Россиянам разрешили жарить шашлыки на природе
В МЧС России разрешили жителям страны жарить шашлыки на природе при условии соблюдения мер безопасности.
Обновлено в 06:14
Политика
Виноделы Крыма предупредили о возможной остановке производства
Винодельческие предприятия Крыма могут остановить производство на длительный срок по причине дефицита винной бутылки.
Обновлено в 07:59
Политика
Bloomberg рассказал о сценариях Кремля для Путина после 2024 года
Владимир Путин в поисках способа остаться у власти после окончания президентского срока в 2024 году может обратить внимание на Белоруссию, пишет агентство Bloomberg.
Обновлено в 05:18
Футбол
Главный врач «Зенита» проводит осмотр Кокорина в СИЗО
Обновлено в 04:01
Культура
Умер французский рок-музыкант Дик Риверс
В среду, 24 апреля, в возрасте 74 лет скончался французский музыкант Дик Риверс.
Обновлено в 07:18
Армия и оружие
Посол США указал России на американские авианосцы в Средиземном море
Посол США в России Джон Хантсман побывал на американских авианосцах, находящихся в Средиземном море, и заявил, что эти корабли помогут указать России на необходимость «прекратить свою дестабилизирующую деятельность по всему миру», сообщается на сайте 6 флота ВМС США.
Обновлено вчера в 23:30
Политика
Украина обвинила Россию в закрытии Керченского пролива
Начальник Государственной пограничной службы Украины Петр Цигикал заявил, что Россия "демонстративно препятствует" прохождению кораблей в украинские порты в районе Керченского пролива.
Обновлено в 07:32
Политика
Зеленскому порекомендовали не встречаться с Путиным один на один
Избранному президенту Украины Владимиру Зеленскому лучше не встречаться с российским лидером Владимиром Путиным в формате «один на один», а привлекать для переговоров третьи страны, заявил в среду, 24 апреля, член команды Зеленского, бывший сотрудник украинского министерства обороны Иван Апаршин.
Обновлено в 00:41
Армия и оружие
Россия усилит войска на западе и юге из-за активности НАТО
Из-за роста военной активности НАТО Россия усилила войска Западного и Южного военных округов за счет сокращения других своих группировок.
Обновлено в 08:04
Авто
Renault объявил о старте продаж обновленного Kaptur в России
Компания Renault расширила гамму комплектаций кроссовера Kaptur 2019 модельного года.
Обновлено в 05:52
Общество
Эксперты: новый парк в Петербурге станет «Северным Зарядьем»
Парковая зона вместо судебного квартала на набережной Невы в исторической части Санкт-Петербурга может стать "Северным Зарядьем", которого очень не хватало в центре города, считают опрошенные РИА Новости эксперты.
Обновлено в 07:47