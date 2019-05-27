Политика
Медведев отменил роуминг в РоссииГазета.Ru 13:17
Российский премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление, которое вводит запрет на внутрисетевой роуминг в России.
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Медведев подписал постановление об отмене внутрисетевого роуминга
Будущее России. Национальные проекты06:32
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Баварский автопроизводитель наконец представил хэтчбек BMW 1-Series третьего поколения.
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Депутат Верховной Рады и лидер "Украинской добровольческой армии" (УДА), сформированной на основе запрещенного в России "Правого сектора" Дмитрий Ярош заявил, что новый президент Украины Владимир Зеленский "может потерять жизнь, если предаст свою страну и погибших на Донбассе".
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Зеленский впервые в качестве президента посетил Донбасс
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В Южно-Сахалинске эвакуировали вокзал и аэропорт
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Экономика
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Почти половине российских семей — 48,2% — денег хватает только на еду и одежду, но на товары длительного потребления (например, на смартфон, холодильник, стиральную машину, мебель и др.) финансовых ресурсов уже недостает, следует из доклада Росстата о распределении домохозяйств по оценке финансового положения за четвертый квартал 2018 года.
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В одесской колонии взбунтовались заключенные
Обновлено в 07:12
Политика
Прокурора Дагестана предложили на пост прокурора Москвы
Обновлено в 17:20
Армия и оружие
Минобороны прокомментировало сообщения об изменении правил призыва
Министерство обороны прокомментировало сообщения об ужесточении правил воинского призыва.
Обновлено в 13:30
Политика
Постпред РФ в Совете Европы оценил шансы на возвращение России в ПАСЕ
Делегация РФ была лишена права голоса в ПАСЕ в 2014 году из-за ситуации вокруг Крыма Постпред РФ в Совете Европы Иван Солтановский заявил, что российская делегация может вернуться к участию в заседаниях Парламентской ассамблеи Совета Европы в том случае, если организация создаст равные условия для всех стран-участниц, пишет Известия.
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Происшествия
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Обновлено в 20:24
Происшествия
В Хабаровске ребенок провалился в коллектор с горячей водой
Семилетний ребенок в Хабаровске провалился в коллектор с горячей водой, который не был закрыт крышкой, возбуждено уголовное дело, сообщает управление СК по Хабаровскому краю во вторник.
Обновлено в 23:28
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Huawei опровергла слухи об июньской презентации ОС Hongmeng
Ранее компания Huawei подтвердила, что новая операционная система для ее мобильных устройств проходит под кодовым названием Hongmeng.
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«Вашингтон» проведет проверку из-за скандального видео с Кузнецовым
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Общество
Треть россиян заявили о необходимости экономить на путешествиях
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Обновлено в 21:14
Происшествия
Арестован сын экс-сенатора, пьяным сбивший полицейского
В Москве суд арестовал на два месяца 27-летнего Тимура Галлямова, сына экс-сенатора Амира Галлямова, который совершил наезд на сотрудника ГИБДД.
Обновлено в 12:06
Экономика
Юникредит-банк присоединился к системе быстрых платежей
Юникредит-банк стал участником системы быстрых платежей (СБП), которая позволяет переводить деньги по номеру телефона, говорится на сайте компании.
Обновлено в 13:33
Футбол
«Атлетико» подпишет защитника «Порту» за 20 млн евро
30-летний бразилец перейдёт в мадридский клуб за 20 млн евро.
Обновлено в 21:31
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Популярный телеведущий Дмитрий Дибров ждет цветную революцию на Дону.
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Общество
Врио губернатора Петербурга Беглов отчитался о доходах за 2018 год
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Армия и оружие
Сирийская армия отбила у террористов город Кафр-Набуда
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Обновлено в 11:03
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Киев захотел международного статуса для Керченского пролива
Украина планирует добиться международного статуса для Керченского пролива.
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