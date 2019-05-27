Политика
Медведев отменил роуминг в РоссииГазета.Ru вчера в 13:17
Российский премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление, которое вводит запрет на внутрисетевой роуминг в России.
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Правительство РФ утвердило отмену внутрисетевого роуминга - Медведев
Псковская Лента Новостейвчера в 07:14
Медведев подписал постановление об отмене внутрисетевого роуминга
Будущее России. Национальные проектывчера в 06:32
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В Киеве починили треснувший стеклянный пешеходный мост
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СК начал проверку после падения строительного крана в Перми
Следственный комитет начал проверку по факту падения башенного крана в Перми.
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Врач тюменской Областной клинической больницы №2 Евгений Торопов вместе со своими коллегами разработал и запатентовал новый способ хирургического лечения ложных суставов ладьевидной кости кисти с использованием костного мозга пациента.
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В Ставрополе мужчина с ножом напал на журналистов газеты «Родина»
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Почти четверть россиян стали экономить на еде
За прошедший год россияне увеличили экономию по всем статьям расходов. Так, на еде экономили почти четверть опрошенных (24%).
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Якубович рассказал о секретах «Поля чудес»
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Происшествия
В Южно-Сахалинске эвакуировали вокзал и аэропорт
Как рассказал соавтор ИА Sakh.com, в здание вокзала стали пускать людей. Пресс-служба аэропорта также сообщила об отбое тревоги.
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Политика
Президент Сербии признал потерю Косово
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Общество
В США у анаконды появилось потомство без участия самца
В США у самки зеленой анаконды появилось потомство без участия самца. Об этом 27 мая сообщает издание The Daily Mirror.
Обновлено вчера в 16:28
Здоровье
Обнаружена смертельная опасность чая с солодкой
Употребление в течение двух недель чая с экстрактом корня солодки довело пожилого канадца до реанимации с острым гипертоническим кризом.
Обновлено вчера в 07:10
Политика
Генпрокурор Украины Луценко отказался уходить в отставку
Зеленский, выступая 20 мая в зале Верховной рады, в своей инаугурационной речи призвал главу СБУ Василия Грицака, генерального прокурора Юрия Луценко и министра обороны Степана Полторака уйти в отставку.
Обновлено вчера в 15:54
Финансы
Рубль поднялся к доллару и евро
По данным 10.05 мск, курс доллара в начале торгов снизился на 2 коп. до 64,45 руб. Курс евро снизился на 9 коп. и достиг показателя 72,17 руб. Следить за курсом российского рубля в режиме онлайн вы можете в разделе "Котировки".
Обновлено вчера в 03:13
Гаджеты
Huawei опровергла слухи об июньской презентации ОС Hongmeng
Ранее компания Huawei подтвердила, что новая операционная система для ее мобильных устройств проходит под кодовым названием Hongmeng.
Обновлено вчера в 01:22
Интернет
Предсерийный образец российского квантового телефона протестируют 28 мая в Москве
Квантовый телефон ViPNet QSS Phone, входящий в комплекс защищенной телефонии ViPNet Quantum Security System (ViPNet QSS), - совместная разработка Центра квантовых технологий МГУ и российской компании "Инфотекс", входящей в консорциум центра.
Обновлено вчера в 17:09
Происшествия
Авиакомпании попросили Минтранс проверить Superjet 100
Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) написала министру транспорта Евгению Дитриху письмо с просьбой провести оперативную проверку Sukhoi Superjet 100 (SSJ100) на соответствие сертификационным требованиям.
Обновлено в 00:25
Политика
Китай полностью прекратил закупку иранской нефти
Китай и еще несколько других стран из опасений попасть под давление санкций со стороны США отказались от поставки иранской нефти.
Обновлено вчера в 23:32
Хоккей
«Вашингтон» начал проверку из-за скандального видео с Кузнецовым
Клуб "Вашингтон Кэпиталз" начал собирать факты, связанные с видео, на котором запечатлены форвард команды НХЛ и сборной России по хоккею Евгений Кузнецов и неизвестное вещество белого цвета.
Обновлено в 00:20
Политика
Зеленский впервые в качестве президента посетил Донбасс
Обновлено вчера в 14:47
Происшествия
При нападении неизвестного с ножом в Японии погибли два человека
Обновлено вчера в 23:57
Политика
Путин поздравил российских пограничников с профессиональным праздником
Президент России Владимир Путин 28 мая поздравил сотрудников и ветеранов Пограничной службы ФСБ России с Днем пограничника.
Обновлено вчера в 17:58
Политика
Постпред РФ в Совете Европы оценил шансы на возвращение России в ПАСЕ
Делегация РФ была лишена права голоса в ПАСЕ в 2014 году из-за ситуации вокруг Крыма Постпред РФ в Совете Европы Иван Солтановский заявил, что российская делегация может вернуться к участию в заседаниях Парламентской ассамблеи Совета Европы в том случае, если организация создаст равные условия для всех стран-участниц, пишет Известия.
Обновлено вчера в 22:08
Кино
Опубликовано видео с реакцией актеров «Игры престолов» на финал
Фанаты нарезали из документального фильма о том, как снимали популярный сериал «Игра престолов», реакцию актеров на финальный эпизод эпопеи.
Обновлено вчера в 17:29
Здоровье
В России изменились правила обязательного медстрахования
В России вступают в силу новые правила обязательного медстрахования. Об этом сообщается в приказе Министерства здравоохранения от 17 мая.
Обновлено в 00:54
Политика
Госучреждениям в России запретили закупать импортные вина
Правительство России запретило закупать вина иностранного производства для нужд государственных и муниципальных учреждений.
Обновлено в 00:54
Экономика
Почти половине российских семей денег хватило только на еду и одежду
Хватает только на еду Почти 15% российских семей сообщили, что им хватает денег только на еду, а покупка одежды и оплата услуг ЖКХ вызывают затруднения, следует из итогов обследования за октябрь — декабрь 2018 года.
Обновлено вчера в 23:00
Политика
Киев захотел международного статуса для Керченского пролива
Украина планирует добиться международного статуса для Керченского пролива.
Обновлено вчера в 19:59
Энергетика
Продажа бензина на АЗС почти перестала приносить прибыль
Коэффициент маржинальной доходности продаж бензина на АЗС в европейской части России с начала года упал до 8,1–11,3% в европейской части и до 5,6–7,9% в Сибири.
Обновлено в 00:00
Политика
Зеленский считает приоритетом снятие неприкосновенности с депутатов
Как сообщает телеканал ICTV, представитель президента Украины Владимира Зеленского в парламенте Руслан Стефанчук заявил, что для главы государства является приоритетным утверждение закона о снятии неприкосновенности с украинских депутатов.
Обновлено вчера в 19:10
Общество
Сергей Цивилёв призвал модернизировать систему теплоснабжения Кузбасса
Хотя глава региона адресует своё высказывание по большей части федеральным властям, так как систему следует менять на уровне всей страны, кемеровчане активно высказывают свои претензии именно к региональному руководству.
Обновлено в 00:02