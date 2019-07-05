Общество
Медведев отдал распоряжение о всероссийской диспансеризацииГазета.Ru вчера в 23:55
Отмечается, что с 6 мая начал действовать новый порядок проведения профилактического медицинского осмотра. Ожидается, что все россияне смогут пройти обследование. "Провести в 2019 и 2020 годах всероссийскую диспансеризацию взрослого населения России", - говорится в документе.
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Медведев подписал распоряжение о проведении всероссийской диспансеризации населения
Комсомольская правда01:09
В РФ проведут массовую диспансеризацию взрослого населения в 2019 и 2020 годах
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