Политика
Медведев освободил от должности директора детского центра «Артек»RT на русском 06:45
Уточняется, что обязанности директора лагеря будет временно исполнять заместитель директора по строительству международного детского центра Константин Федоренко. В начале декабря 2018 года Каспржак заявил, что уходит с должности с чувством выполненного долга.
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Происшествия
Суд оставил Кокорина и Мамаева в СИЗО до апреля
Обновлено в 07:48
Общество
Прощание с Децлом завершилось громкими аплодисментами
Церемония прощания с рэпером Кириллом Толмацким (Децлом) у Центральной клинической больницы в Москве закончилась продолжительными и громкими аплодисментами.
Обновлено в 05:12
Происшествия
Шестиэтажное здание обрушилось в Стамбуле
В турецком городе Стамбул обрушилось шестиэтажное здание.
Обновлено в 08:32
Авто
Audi обновила внешность купе и родстера TT RS
Салоны купе и родстера Audi TT RS теперь имеют обновленный вид, как и мультимедийная система.
Обновлено в 10:22
Авто
Volkswagen представил обновленный Volkswagen Passat для Европы
Немецкий автопроизводитель решил начать со своих самых продвинутых версий универсала Volkswagen Passat.
Обновлено вчера в 23:44
Происшествия
В псковскую редакцию «Эха Москвы» пришли с обыском
Ранее следственные действия прошли в квартире журналиста псковской редакции радиостанции Светланы Прокопьевой, уточняет издание.
Обновлено в 09:19
Армия и оружие
Минобороны провело пуск межконтинентальной баллистической ракеты «Ярс»
«6 февраля в 11:31 мск на государственном испытательном космодроме Плесецк проведён учебно-боевой пуск твердотопливной межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) «Ярс» мобильного базирования, оснащённой разделяющейся головной частью», — сообщили в ведомстве.
Обновлено в 04:25
Авто
Toyota показала новую Corolla для России
Компания Toyota представила для российского рынка новое поколение седана Corolla.
Обновлено в 10:28
Происшествия
Спасатели поймали застрявшую на льдине в Москва-реке лисицу
Спасатели смогли поймать застрявшую на льдине Москва-реки в районе Павелецкой набережной лису, ее передали в подведомственный Департаменту природопользования и охраны окружающей среды Центр передержки.
Обновлено в 10:44
Происшествия
На Западно-Сургутском месторождении произошел взрыв
Обновлено в 10:14
Авто
Aston Martin покажет в Женеве электрический кроссовер Lagonda
Исторический концепт, который уже через два года станет первой серийной моделью нового бренда Lagonda, дебютирует в начале марта 2019 года на международном автосалоне в Женеве.
Обновлено в 05:19
Экономика
Рост цен после повышения НДС ускорился до 5%
Рост цен в январе составил 5% по сравнению с январем прошлого года, сообщил Росстат в среду.
Обновлено в 08:15
Авто
BMW показали зимние испытания электрического кроссовера iNext
В сети опубликовали фотографии тестируемого прототипа электрического кроссовера BMW iNext, который проходил дорожные испытания с использованием защитного камуфляжа.
Обновлено в 01:43
Политика
«Осатанел»: Захарова ответила на слова Порошенко о бедности Украины
Мария Захарова в своем комментарии напомнила, что в эти же дни, когда прозвучало заявление Порошенко, министр иностранных дел Украины Павел Климкин отчитался о том, как идет прекращение связей с Россией.
Обновлено в 09:00
Политика
Песков рассказал о зарплатах сотрудников пресс-службы президента
Дмитрий Песков рассказал, с какой суммы начинаются зарплаты в президентской пресс-службе и сколько шагов по карьерной лестнице надо сделать, чтобы попасть на самый верх.
Обновлено в 08:05
Кино
Умер режиссер фильма «Три орешка для Золушки»
Одним из наиболее известных фильмов Ворличека является картина «Три орешка для Золушки» (1973), основанная на сказке братьев Гримм в переложении чешской писательницы Божены Немцовой.
Обновлено в 09:09
Авто
Мировая премьера лимузина Aurus состоится в Арабских Эмиратах
Уже в феврале этого года на выставке вооружения IDEX в Объединенных Арабских Эмиратах пройдет мировая премьера лимузина Aurus (проект "Кортеж").
Обновлено в 10:17
Политика
Янукович обвинил европейских политиков в предательстве
Бывший президент Украины Виктор Янукович на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня" заявил, что европейские политики, присутствовавшие в феврале 2014 года в Киеве на подписании соглашения со сторонниками "евромайдана", обманули его.
Обновлено в 10:45
Политика
В Минпросвещения объяснили исключение учебника по экономике из ФПУ
Учебник по экономике для старшеклассников под авторством Игоря Липсица был исключен из федерального перечня учебников (ФПУ) за ошибки и опечатки, а также из-за отсутствия методического пособия для учителя, сообщили в пресс-службе Минпросвещения РФ.
Обновлено в 08:12
Гаджеты
Вафли, ленивцы и фламинго: Unicode представила новые эмодзи
Обновлено в 10:30
Гаджеты
Новый Samsung Galaxy Note может получить камеру в стилусе
Обновлено в 04:31
Авто
Skoda рассекретила салон нового паркетника Kamiq
Новинка станет самым компактным и недорогим кроссовером Skoda.
Обновлено в 09:02
Общество
Навальный нашел у главы «Ростеха» Чемезова квартиру за 5 млрд рублей
Основатель Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный нашел у главы госкорпорации «Ростех» Сергея Чемезова квартиру стоимостью 5 млрд рублей.
Обновлено в 08:20
Театры
Джим Керри сыграет Воланда в российском мюзикле «Мастер и Маргарита»
Джим Керри появится в роли Воланда, причем трактовка роли мессира необычна: на сцене появится не один Воланд, сообщается в группе проекта в социальной сети «ВКонтакте».
Обновлено вчера в 15:52
Интернет
Google выпустила расширение Chrome для проверки безопасности паролей
Первое Password Checkup создано с целью обеспечить защиту паролей и если система обнаружит, что логин или пароль пользователя на сайте может быть скомпрометирован, то пользователь об этом получит уведомление с рекомендацией смены пароля.
Обновлено в 09:40
Общество
В Екатеринбурге задумались об экономии на питании школьников
Обновлено в 06:56
Происшествия
Похитившие у банков 1 млрд руб. хакеры получили до 13 лет
Мещанский суд Москвы приговорил к лишению свободы на сроки от пяти лет общего до 13 лет строгого режима хакеров, которые признаны виновными в создании преступного сообщества и хищении около 1 млрд руб. у банков.
Обновлено в 08:57
Происшествия
В МЧС объяснили причины появления пламени на НПЗ в Капотне в Москве
Пламя, которое можно заметить на нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) в московском районе Капотня, обусловлено технологическим процессом на предприятии.
Обновлено в 10:51
Наука
Ученые: Человеческий мозг эволюционировал благодаря жиру
Ученые-антропологи высказали гипотезу, что человеческий мозг древних людей эволюционировал благодаря жиру, то есть потреблению калорийного костного мозга падали.
Обновлено в 06:31