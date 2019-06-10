Большой адронный коллайдер впечатлил Дмитрия МедведеваВести.Ru 12:36

с чего всё началось

Премьер-министр Дмитрий Медведев посетил Европейскую организацию ядерных исследований, или ЦЕРН, в Женеве. Главе правительства рассказали об истории создания, современном состоянии и планах на будущее организации, а также показали Большой адронный коллайдер, сообщает агентство "Интерфакс".

Футбол «Бавария» перенесет трансфер Вернера на год, чтобы подписать его свободным агентом По информации источника, мюнхенский клуб рассчитывает сэкономить 65 миллионов евро и подписать с ним контракт следующим летом.

Культура Картину да Винчи «Спаситель мира» держит на яхте саудовский принц Картина «Спаситель мира», написанная Леонардо да Винчи, находится на яхте Serene наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Сальмана Аль Сауда, сообщает Artnet.

Происшествия WSJ: Брат Ким Чен Ына был информатором ЦРУ Источник заявил, что Ким Чен Нам прилетел в Малайзию в феврале 2017 года для встречи со своим контактом в ЦРУ.

Армия и оружие Опубликовано видео ликвидации снайпера «Азова» в Донбассе В Сети появилось видео, на котором запечатлена ликвидация снайпера украинского нацбатальона «Азов» в Донбассе.

Гаджеты Huawei хочет заменить Android российской ОС Источники проинформировали о том, что китайская телекоммуникационная компания Huawei из-за санкций США может начать использовать российскую "Аврору" вместо операционной системы (ОС) Android.

Общество Стать почетным гражданином Сахалинской области станет сложнее Сахалинские депутаты на заседании постоянного комитета по госстроительству, регламенту и местному самоуправлению решили ужесточить требования к кандидатам на звание "почётный гражданин Сахалинской области".

Гаджеты Intel бросила вызов AMD, предложила потягаться в играх и раскритиковала PCIe 4.0 Компания Intel, похоже, на выставке Е3 решила идти ва-банк. «Синий гигант» готовится бросить вызов AMD и её будущим процессорам Ryzen 3000.

Шоу-бизнес Селена Гомес избавилась от последних напоминаний о Бибере Хотя роман Селены и Джастина внезапно оборвался больше года назад, и с тех пор Бибер уже успел жениться на другой, Гомес, похоже, до недавнего времени все еще лелеяла надежду на воссоединение с любимым.

Общество Немецкий журнал назвал самые красивые русские имена Немецкий журнал Wunderweib назвал самые красивые русские имена.

Политика СБУ изучает обстоятельства визита Медведчука и Бойко в Москву «В СБУ осуществляется досудебное расследование в уголовном производстве по признакам совершения преступлений по ст. 110 (посягательство на территориальную целостность) и ст. 111 (государственная измена) УК, в ходе которого также исследуются обстоятельства визита в марте этого года в Москву Виктора Медведчука и Юрия Бойко», — сообщается на странице ведомства в Facebook.

Происшествия На изъятых у Голунова пакетиках с наркотиками нашли ДНК других людей Начальник пресс-службы ГУ МВД по Москве Юрий Титов сообщил, что на пакетиках с наркотиками, которые полицейские нашли у журналиста "Медузы" Ивана Голунова, присутствует ДНК нескольких человек, передает РИА "Новости".

Происшествия Назвавший Путина Вовочкой замглавы ГИБДД Сургута отстранен от работы После публикации руководство автоинспекции по Ханты-Мансийскому автономному округу начало проверку работы майора Кузовлева, на время которой его отстранили от выполнения обязанностей.

Наука ИИ поможет врачу выявить аневризму мозга В результате ИИ научился отмечать полупрозрачным выделением участки, которые считает подозрительными.

Политика Козак заявил, что федерализацию Молдавии предложила Демпартия По словам вице-премьера, руководитель ДПМ Владимир Плахотнюк предлагал федерализацию наряду с радикальной сменой внешнеполитического курса Кишинева с переориентацией на Москву.

Армия и оружие В Минобороны РФ сообщили о закупке почти ста вертолетов Ми-28НМ Ранее в ряде СМИ появилась информация, что военное ведомство отказалось от закупки вертолетов из-за высокой цены 98 модернизированных разведывательно-ударных вертолетов Ми-28НМ "Ночной охотник" закупит Минобороны РФ до 2027 года, передает РИА Новости.

Происшествия Главу чеченского «Мемориала» выпустили по УДО Руководитель чеченского представительства правозащитного центра "Мемориал" Оюб Титиев выйдет на свободу из колонии-поселения в Аргуне.

Общество Производитель ракет-носителей «Ангара» сорвал сроки их изготовления Омский филиал Космического центра Хруничева ПО «Полет» задерживает сроки производства третьей тяжелой и второй легкой ракет-носителей семейства «Ангара» от трех месяцев до года, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на приказ, подписанный руководителем филиала — директором ПО «Полет» Виктором Шулико.

Происшествия В СК опровергли передачу дела Голунова из МВД 8 июня Хинштейн сообщил в твиттере, что предложил руководству прокуратуры Москвы передать дело Голунова из следственного управления УВД ЗАО Москвы в Следственный комитет, "чтобы не расследовал тот же орган, что задерживал".

Происшествия Трамп отреагировал на крушение вертолета в Нью-Йорке Президент США Дональд Трамп выразил сожаления по случаю крушения вертолета на Манхеттене, в ходе которого погиб один человек.

Игры Square Enix официально анонсировала сюжетный экшен по «Мстителям» В рамках своей пресс-конференции на выставке E3 2019 компания Square Enix официально анонсировала сюжетный экшен по «Мстителям», разработкой которого занимаются студии Crystal Dynamics (Tomb Raider) и Eidos Montreal (Deus Ex).

Общество Порядок выезда детей за пределы России изменится с 12 июня Пограничная служба ФСБ России предупредила об изменении в порядке выезда детей за рубеж, которое вступит в силу с 12 июня.

Политика Трамп пообещал Китаю новые пошлины, если Си Цзиньпин не приедет на G20 Президент США Дональд Трамп заявил, что американское правительство введет дополнительные пошлины на китайские товары, если председатель КНР Си Цзиньпин не приедет на саммит G20, который состоится 28-29 июня в японской Осаке.

Финансы Средний размер ипотеки в РФ достиг в апреле рекордных 2,55 млн рублей Средний размер ипотечного кредита из выданных российскими банками в апреле вырос за месяц на 1,3% и достиг рекордного показателя в 2,55 млн рублей.