Премьер-министр России Дмитрий Медведев опубликовал видео с щенком пятнистого алабая, которого ему подарил президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов. Запись появилась на странице главы правительства в соцсети «ВКонтакте» в воскресенье, 11 августа.

Медведев опубликовал видео с подаренным ему щенком алабая

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