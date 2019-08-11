Политика
Медведев опубликовал видео с подаренным ему щенком алабаяИзвестия 08:08
Премьер-министр России Дмитрий Медведев опубликовал видео с щенком пятнистого алабая, которого ему подарил президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов. Запись появилась на странице главы правительства в соцсети «ВКонтакте» в воскресенье, 11 августа.
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Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 12:57, Вашингтон
Политика
Великобритания задействует «поправку Магнитского» после Brexit
Великобритания начнет использовать «поправку Магнитского» после Brexit.
Обновлено в 10:40
Музыка
Музыкальный критик назвал конфликт Фадеева и Наргиз пиар-ходом
Пока поклонники гадают, по какой причине Фадеев и Закирова, которые еще совсем недавно плотно сотрудничали, ополчились друг на друга, музыкальный критик предположил, что никакого конфликта и не было.
Обновлено в 10:49
Здоровье
В Минздраве назвали причину каждого третьего случая ишемии сердца
По словам Салагая, физическая активность позволяет сократить риск гипертонии, сердечно-сосудистых заболеваний, а также некоторых раковых заболеваний и депрессии.
Обновлено вчера в 14:49
Хоккей
Сборная России сыграет с Канадой в финале Кубка Глинки
Обновлено 09 августа в 16:13
Общество
Ситуацию дворника с долгом в 2 млрд рублей проконтролирует омбудсмен
Уполномоченный по правам человека в Московской области Екатерина Семенова проследит за ситуацией с дворником из Воскресенска, которая должна около двух млрд рублей.
Обновлено в 11:33
Общество
Митинг на проспекте Сахарова собрал рекордные 50 000 человек
Проект «Белый счетчик», который занимается подсчетом людей на акциях протеста, насчитал 49 900 участников.
Обновлено вчера в 10:28
Общество
Роспотребнадзор рассказал о радиационном фоне в Петербурге
Как отмечает городское управление Роспотребнадзора, радиационно-гигиенический мониторинг на территории Санкт-Петербурга осуществляется ведомством непрерывно "независимо от наличия рисков или угроз изменения радиационной обстановки, связанной с эксплуатацией источников ионизирующего излучения".
Обновлено в 09:56
Происшествия
Стали известны имена сотрудников, погибших при ЧП под Архангельском
Госкорпорация "Росатом" опубликовала имена сотрудников Российского федерального ядерного центра - Всероссийского научно-исследовательского института экспериментальной физики (РФЯЦ-ВНИИЭФ, Саров, Нижегородская область), погибших при ЧП в Архангельской области.
Обновлено в 12:27
Армия и оружие
Применение гиперзвуковой ракеты «Кинжал» показали на Армейских играх
В Подмосковье во время Армейских международных игр на конкурсе «Авиадартс» впервые был представлен в действии гиперзвуковой ракетный комплекс «Кинжал».
Обновлено вчера в 10:31
Происшествия
На крестившего ребенка в Гатчине священника подали заявление в полицию
На священника, который проводил обряд крещения в Мариенбургском покровском храме в Гатчине, подали заявление в полицию из-за жестокого обращения.
Обновлено в 11:43
Здоровье
У врачей не было шансов спасти Аллу Вербер
Обновлено вчера в 10:33
Политика
Путин, Меркель и Макрон проигнорировали обращение Зеленского
Лидеры Франции, Германии и России проигнорировали обращение президента Украины Владимира Зеленского о проведении экстренной встречи в нормандском формате.
Обновлено вчера в 03:21
Здоровье
Доктор Мясников назвал топ-5 способов сохранить суставы здоровыми
Доктор Александр Мясников рассказал, как сохранить здоровье суставов, и развеял популярные мифы о влиянии соли и лечении суставов холодцом.
Обновлено в 05:00
Шоу-бизнес
Елена Подкаминская показала навыки плавания на спине
Накануне 40-летняя звезда "Кухни" и "ИП Пирогова" опубликовала в Instagram ролик, на котором показала, как за время отпуска научилась плавать на спине.
Обновлено в 02:45
Футбол
«Локомотив» разгромил «Урал» и поднялся на второе место в РПЛ
Благодаря победе "Локомотив" с десятью очками поднялся на второе место.
Обновлено в 11:52
Шоу-бизнес
Лайма Вайкуле устроила зажигательные танцы с украинской группой Kazka
10 августа в Одессе в рамках музыкального фестиваля «Рандеву» состоялось выступление популярной украинской группы Kazka.
Обновлено в 09:30
Общество
«Миссис Россия 2019» прокомментировала свою победу в конкурсе
Екатерина Нишанова из Геленджика, победившая в конкурсе "Миссис Россия 2019", прокомментировала свою победу, выразив слова благодарности тем, кто помог занять ей первое место.
Обновлено в 11:17
Политика
Захарова отреагировала на план Киева по возвращению Донбасса
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова иронично прокомментировала сообщения о том, что 800 сотрудников украинской полиции подготовили для операции по возвращению самопровозглашенных республик Донбасса.
Обновлено в 07:20
Спорт
Шестеро бегунов попали в больницу после марафона в Екатеринбурге
Шестеро бегунов попали в больницу после марафона "Европа-Азия" в Екатеринбурге Людям становилось плохо на разных отрезках дистанции семичасового действа.
Обновлено в 07:09
Политика
Елизавета II сделала «самые резкие» за 67 лет заявления
Обновлено в 12:44
Футбол
Кокорины и Мамаев получат положительную характеристику от колонии
Начальник исправительной колонии №4 Сергей Плясов заявил, что на заключенных Александра и Кирилла Кокориных, а также Павла Мамаева учреждение предоставит положительную характеристику, сообщает СЭ.
Обновлено в 02:29
Религия
Рекордное число мусульман отмечает Курбан-байрам в Москве
Ранее 11 августа президент России Владимир Путин поздравил российских мусульман с праздником Курбан-байрам, отметив вклад мусульманских организаций в поддержание межнационального и межрелигиозного диалога в стране.
Обновлено в 04:31
Армия и оружие
Эксперты оценили маневры российских военных спутников-инспекторов
Эксперты отмечают, что главное назначение экспериментов со спутниками-инспекторами — отработка военных технологий по воздействию на космические аппараты противника в случае войны или в угрожаемый период.
Обновлено 09 августа в 07:07
Энергетика
В Иране намерены сократить до нуля зависимость бюджета страны от нефти
Глава организации планирования и бюджета Ирана Мохаммад Бакер Ноубахт заявил, что новые реформы в структуре бюджета страны направлены на полное прекращение прямой зависимости доходов от нефтяных поступлений, сообщает агентство Mehr.
Обновлено в 09:34
Происшествия
Под Волгоградом из психбольницы сбежали двое осужденных
В Волгоградской области из областной психиатрической больницы №1 сбежали двое пациентов, находящихся там на принудительном лечении.
Обновлено в 04:17
Общество
Антисанитарной «Лесной сказкой» заинтересовалась прокуратура
Прокуратура Рязанской области начала проверку в местном оздоровительном лагере "Лесная сказка", куда приехали дети из затопленных районов Иркутской области.
Обновлено в 11:53
Политика
АПС хочет объединиться с партией экс-канцлера Австрии Курца
Австрийская партия свободы (АПС) хочет восстановить правительственную коалицию с Австрийской народной партией (АНП), которая распалась из-за скандального видео с участием экс-лидера АПС и бывшего вице-канцлера Австрии Хайнца-Кристиана Штрахе.
Обновлено в 12:03
Спорт
Тарьей Бё выиграл масс-старт на фестивале в Германии, Гараничев стал седьмым
Норвежский биатлонист Тарьей Бё стал победителем масс-старта на фестивале City Biathlon Wiesbaden в Висбадене (Германия).
Обновлено в 12:01
Финансы
Bloomberg предсказал России четвертое место по золотовалютным резервам
Как указывает агентство, Россия имеет шанс вытеснить Саудовскую Аравию с четвертого места по объемам золотовалютных резервов.
Обновлено в 06:05