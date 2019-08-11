Политика
Медведев опубликовал видео с подаренным ему щенком алабаяИзвестия 08:08
Премьер-министр России Дмитрий Медведев опубликовал видео с щенком пятнистого алабая, которого ему подарил президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов. Запись появилась на странице главы правительства в соцсети «ВКонтакте» в воскресенье, 11 августа.
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Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 15:58, Вашингтон
Происшествия
На трассе под Казанью произошла утечка опасного вещества
Обновлено в 08:06
Общество
В двух районах Новгородской области введён режим чрезвычайной ситуации
В Марёвском и Демянском районах Новгородской области, пострадавших от сильного ливня, введён режим чрезвычайной ситуации.
Обновлено в 05:32
Происшествия
Обвиняемый по делу о массовых беспорядках в Москве признал вину
Волонтер от партии «Яблоко» Валерий Костенок, являющийся фигурантом уголовного дела о массовых беспорядках в Москве 27 июля, признал свою вину.
Обновлено в 15:00
Общество
Versace извинился перед Китаем за географическую ошибку на футболках
Итальянский модный дом Versace извинился за выпуск в продажу футболок и толстовок, на которых специальные административные районы Китая Гонконг и Макао отмечены как отдельные государства, сообщает газета China Daily.
Обновлено в 12:11
Общество
«Миссис Россия 2019» прокомментировала свою победу в конкурсе
Екатерина Нишанова из Геленджика, победившая в конкурсе "Миссис Россия 2019", прокомментировала свою победу, выразив слова благодарности тем, кто помог занять ей первое место.
Обновлено в 11:17
Общество
Эксперты назвали последствия ежедневного употребления кофе
Ученые рассказали о положительных и негативных последствиях употребления кофе каждый день.
Обновлено в 03:44
Политика
Путин прокатился на мотоцикле на байк-шоу в Севастополе
Путин появился в черной кожаной куртке на мотоцикле "Урал".
Обновлено вчера в 12:10
Происшествия
В Черном море загорелось и затонуло рыболовецкое судно
Обновлено в 15:43
Гаджеты
В Сети появились рендеры флагманского смартфона LG
Компания LG в скором времени презентует новейший флагманский смартфон, который станет преемником для модели.
Обновлено в 11:58
Политика
Украинцы просят Зеленского сделать доллар национальной валютой
На сайте украинского лидера Владимира Зеленского 7 августа зарегистрирована петиция с просьбой провести в стране денежную реформу, сделав доллар национальной валютой, пишет ТАСС.
Обновлено вчера в 08:19
Происшествия
Жертву полицейского насилия 10 августа разыскивают в Москве
Напомним, после предыдущей акции протеста 3 августа сообщалось, что самой серьёзной травмой среди представителей протестующих и сил правопорядка был вывих руки у сотрудника Росгвардии, однако вскоре стало известно, что полиция разыскивает росгвардейца, который избил несовершеннолетнего задержанного.
Обновлено в 08:53
Футбол
Тренер ЦСКА Гончаренко: расстроены, что не победили «Сочи»
Главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко признался, что его команда хотела продолжить победную серию в матче пятого тура чемпионата России против "Сочи".
Обновлено в 15:04
Музыка
Певица Лолита анонсировала съемки новых клипов
Автор клипа популярной группы «Ленинград» на песню «i-$uss» Леонид Колосовский снимет несколько клипов для известной певицы Лолиты Милявской, об этом 10 августа артистка рассказала на своей странице в социальной сети Instagram.
Обновлено в 15:46
Политика
Королева Елизавета разочаровалась в британских политиках
Обновлено в 11:08
Волейбол
Лешуков и Семёнов уступили норвежцам в финале ЧЕ по пляжному волейболу
Ранее сообщалось, что Семёнов и Лешуков вышли в финал ЧЕ по пляжному волейболу.
Обновлено в 13:16
Футбол
Игрок «Зенита» Малком попал в арбитра мячом с 40 метров
Нападающий петербургского "Зенита" Малком попал мячом в главного арбитра Евгения Турбина в матче пятого тура чемпионата России против московского "Динамо".
Обновлено вчера в 23:54
Политика
Великобритания задействует «поправку Магнитского» после Brexit
"Поправка Магнисткого" к новому закону о санкциях и борьбе с отмыванием денег была принята Палатой общин еще в мае 2018 года, однако данный британский закон начнет действовать лишь после того, как Великобритания покинет ЕС и истечет срок переходного периода после Brexit (в случае, если Лондон и Брюссель достигнут договоренности о таком периоде).
Обновлено в 08:54
Происшествия
В Иерусалиме на Храмовой горе пострадали более 60 человек
Собравшиеся с раннего утра на Храмовой горе около 60 тысяч мусульман, преимущественно палестинцев, откликнувшихся на призыв "защитить Аль-Аксу", вступили в стычки с полицией.
Обновлено в 08:27
Общество
Митинг на проспекте Сахарова собрал рекордные 50 000 человек
Проект «Белый счетчик», который занимается подсчетом людей на акциях протеста, насчитал 49 900 участников.
Обновлено вчера в 10:28
Теннис
Серена Уильямс не смогла доиграть финал в Торонто
Американская теннисистка Серена Уильямс не смогла доиграть финальную встречу турнира WTA в Торонто, Канада.
Обновлено в 14:59
Политика
Захарова высмеяла планы Киева вернуть Донбасс при помощи полиции
Официальный представитель МИД России Мария Захарова с иронией отнеслась к планам Киева привлечь национальную полицию к восстановлению государственного суверенитета Украины на территориях Донецкой и Луганской областей.
Обновлено в 12:00
Происшествия
Пять человек погибли в ДТП в Подмосковье
На 159 км Рижского шоссе в Подмосковье, в городском округе Шаховская случилось ДТП, в котором погибли пять человек.
Обновлено в 13:37
Футбол
ЦСКА предложил за защитника «Уфы» €2 млн
По информации издания, "горожане" получили предложение от армейцев по трансферу 21-летнего защитника суммой в €2 млн.
Обновлено в 09:43
Происшествия
Украинская балерина Светлана Исакова погибла в ДТП
Ведущая солистка балета Харьковского национального академического театра оперы и балета Светлана Исакова разбилась насмерть в автомобильной аварии.
Обновлено в 06:41
Футбол
Болельщики «ПСЖ» оскорбляют Неймара на матче с «Нимом»
Болельщики "Пари Сен-Жермена" выкрикивают оскорбления в адрес форварда команды Неймара на матче чемпионата Франции по футболу с "Нимом", сообщает L'Equipe.
Обновлено в 15:48