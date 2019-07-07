Проект первой полностью частной автомагистрали в России – дороги «Меридиан» (через Казахстан должна соединить Китай и Европу) – долго выглядел авантюрой: гигантские инфраструктурные проекты обычно строятся по контракту с правительством, иначе как привлечь инвестиции и кредиты.

с чего всё началось

Глава правительства Дмитрий Медведев одобрил проект первой полностью частной автомагистрали «Меридиан», которая должна пройти от границы с Белоруссией до Казахстана и через него соединить Западную Европу и Китай.

Медведев одобрил проект частной автотрассы из России в Китай

Политика Грузинский телеканал прервал вещание после оскорблений в адрес Путина Причиной стал митинг, который начался после оскорбительных высказываний ведущего телеканала в адрес президента России Владимира Путина.

Общество Россияне назвали регистрацию брака обязательной Похожего мнения придерживаются 11% опрошенных, однако они не считают регистрацию брака обязательным условием.

Политика В Сети обсуждают видео со странным поведением Зеленского В Сети появилось видео, снятое на совещании Закарпатской таможни в Ужгороде, где президент Украины Владимир Зеленский ведет себя необычным образом.

Политика Украинский телеканал объяснил решение провести телемост с Россией На украинском телеканале NewsOne заявили, что считают выход на открытый диалог с Россией журналистским долгом.

Политика Рейтинг Дональда Трампа достиг рекордно высокого уровня До рекордно высокого уровня — 59% — выросла и доля тех, кто выступает против импичмента Дональда Трампа.

Общество СМИ узнали о повышении выплат грузчикам в Шереметьево в пять раз Сотрудник одной из авиакомпаний отметил, что проблема с наймом новых грузчиков заключается в том, что человека, который ранее не работал на такой позиции в аэропортах, необходимо до двух месяцев обучать.

Политика Россия начнет признавать решения зарубежных судов по делам бизнеса Большинство стран — членов ООН не признает присоединения Крыма, и Россия может отказаться признавать решения зарубежных судов по Крыму, равно как и другие государства смогут не признавать решения крымских судов.

Финансы Рынок акций открылся снижением индексов РТС и МосБиржи на 0,8-0,9% Рынок акций РФ открылся в понедельник снижением цен blue chips вслед за мировыми фондовыми индикаторами после выхода в США сильной статистики по рынку труда, сократившей ожидания смягчения монетарной политики Федрезерва в июле; индексы РТС и МосБиржи за минуту торгов потеряли 0,8-0,9% на фоне отката ряда "тяжелых" бумаг из-за отсечки на бирже дивидендов с учетом расчетов "Т+2".

Происшествия Два человека пострадали в результате ДТП в центре Москвы Два человека получили травмы в результате столкновения автомобиля и мотоцикла в центре Москвы.

Политика Грузинским авиакомпаниям запретили летать в Россию до погашения долгов Запрет на полеты в Россию грузинских авиакомпаний продлится до момента полного погашения задолженности по аэронавигационному обслуживанию.

Футбол Болельщики «Локомотива» объяснили молчание на Суперкубке Болельщики футбольного клуба «Локомотив» объяснили, почему молчали первые 35 минут игры в матче за Суперкубок против петербургского «Зенита», в котором московский клуб победил со счётом 3:2.

Политика Оппозиция лидирует на выборах в Греции На досрочных парламентских выборах в Греции лидирует оппозиционная консервативная партия «Новая демократия».

Общество Рождаемость в России упала до 10-летнего минимума В России рождаемость упала до 10-летнего минимума. Суммарный коэффициент по итогам прошлого года составляет 1,58, сообщили в Росстате.

Политика Жители Хмельницкого встретили Порошенко криками «Позор» Бывшему президенту Украины Петру Порошенко жители города Хмельницкий оказали далеко не самый радушный приём.

Политика Министр экономики ФРГ рассказал о важности «Северного потока — 2» "Северный поток — 2" не сделает Берлин зависимым от Москвы, а, наоборот, принесет ему выгоду, заявил министр экономики ФРГ Петер Альтмайер в интервью изданию Bild.

Происшествия В Индии 29 человек погибли в ДТП с автобусом В Индии не менее 29 человек стали жертвами ДТП с участием пассажирского автобуса, еще несколько человек получили травмы различной степени тяжести.

Происшествия Майклу Калви попросили продлить арест на три месяца Следствие попросило суд продлить домашний арест основателю фонда Baring Vostok Майклу Калви на три месяца, сообщил в понедельник "Интерфаксу" адвокат бизнесмена Дмитрий Клеточкин.

Кино Звезда Disney Камерон Бойс умер в возрасте 20 лет 20-летний актер Камерон Бойс скончался сегодня, об этом сообщает ABC News со ссылкой на родственников звезды телеканала Disney.

Футбол Сборная Бразилии в девятый раз в истории выиграла Кубок Америки Футболисты сборной Бразилии нанесли поражение команде Перу в финале домашнего Кубка Америки и в девятый раз в истории выиграли турнир.

Шоу-бизнес Меган Маркл и принц Гарри поделились фото с крестин сына На крестинах присутствовали всего 25 человек, среди них герцог и герцогиня Кембриджские, принц Чарльз с супругой Камиллой, а также мать Меган Маркл - Дория Рэгланд.

Происшествия Количество жертв наводнения в Иркутской области увеличилось Ранее сообщалось о 22 жертвах наводнения в Иркутской области. При этом без вести пропавшими считались 11 человек.

Гаджеты Глава Xiaomi India поучаствовал в BottleCapChallenge Стоящий во главе индийского подразделения Xiaomi Ману Кумар Джейн решил присоединиться к масштабному челленджу BottleCapChallenge.

Авто Назвали самые популярные в России иномарки до 1 млн рублей Эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» назвали ТОП-5 самых популярных иномарок по средневзвешенной цене у жителей России, учитывались продажи по модификациям за 6 месяцев нынешнего года.

Происшествия «Ъ» стало известно, почему Михаилу Музраеву инкриминируют теракт Евгений Ремезов был объявлен в розыск и задержан в мае этого года. А месяц назад по делу о теракте — Михаил Музраев и Владимир Зубков.

Экономика ЕЭК потребует от РФ вернуть в продажу алкогольные энергетики Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) подготовила проект решения, обязывающего РФ снять запрет на производство и оборот слабоалкогольных тонизирующих напитков, пишет в понедельник газета "Известия" со ссылкой на документ.