Экономика
Медведев одобрил проект частной автотрассы из России в КитайРБК 02:33
Глава правительства Дмитрий Медведев одобрил проект первой полностью частной автомагистрали «Меридиан», которая должна пройти от границы с Белоруссией до Казахстана и через него соединить Западную Европу и Китай.
Читать в источнике
Оценить10
с чего всё началось
Проект первой полностью частной автомагистрали в России – дороги «Меридиан» (через Казахстан должна соединить Китай и Европу) – долго выглядел авантюрой: гигантские инфраструктурные проекты обычно строятся по контракту с правительством, иначе как привлечь инвестиции и кредиты.Ведомостивчера в 16:47
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7308 источников, обновлено в 03:22, Вашингтон
Политика
«Рустави 2» остановил вещание после ругани в адрес Путина в эфире
Ранее, комментируя инцидент, гендиректор заявил, что считает неприемлемым мат в прямом эфире, хоть и разделяет позицию телеведущего.
Обновлено в 01:34
Авто
Как разводят покупателей: автомобиль-двойник
Существует два вида машин-двойников.
Обновлено в 01:00
Политика
Украинскому телеканалу угрожают за анонс телемоста с Россией
Прямые угрозы и запугивания поступили в адрес украинского телеканала NewsOne после анонса телемоста с гражданами России 7 июля, сообщает сайт NewsOne.
Обновлено в 02:22
Политика
Россия и Грузия прервали прямое авиасообщение
Вскоре указ о запрете прямых перелетов между странами подписал президент РФ Владимир Путин.
Обновлено в 00:59
Политика
Шок украинской пропаганды: Филарет выступил на российском телеканале
Филарет пообщался с журналисткой телеканала «Россия-24» Анной Афанасьевой. Специальный репортаж вышел под названием «Ничего святого».
Обновлено вчера в 17:00
Политика
РБК: губернатор Архангельской области может уйти в отставку
Губернатор Архангельской области Игорь Орлов может уйти в отставку, пишет РБК со ссылкой на три источника, близких к администрации президента.
Обновлено в 02:46
Армия и оружие
«Передовая» сборка F-35 попала на видео
Обновлено вчера в 17:20
Политика
Жители Хмельницкого встретили Порошенко криками «Позор»
Бывшему президенту Украины Петру Порошенко жители города Хмельницкий оказали далеко не самый радушный приём.
Обновлено в 02:06
Происшествия
Самолет вынужденно сел в Братске из-за смерти пассажира на борту
Самолет авиакомпании S7, летевший из Новосибирска в Якутск, 7 июля совершил вынужденную посадку в аэропорту города Братска Иркутской области из-за плохого самочувствия пассажира, сообщили агентству "Интерфакс" в местном аэропорту в понедельник.
Обновлено в 00:02
Общество
British Airways оштрафуют на $230 млн за утечку данных клиентов
Авиакомпании British Airways грозит штраф в размере 183,4 млн фунтов ($229,8 млн) за утечку данных клиентов.
Обновлено в 03:17
Происшествия
Тринадцать заключенных насмерть отравились хлебом в Таджикистане
Обновлено вчера в 22:33
Общество
В Гидрометцентре рассказали, когда в Россию вернется лето
По данным Гидрометцентра, на этой неделе на северо-западе России вновь ожидается дождливая погода.
Обновлено в 02:03
Происшествия
В Ставропольском крае задержана банда взломщиков банкоматов
Полицейские на Ставрополье задержали банду взломщиков банкоматов. Все они уроженцы Перми, передает телеканал "Россия 24".
Обновлено в 01:42
Финансы
Курс доллара вырос до 63,9 рубля
Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи вырос по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 10 копеек и составил 63,9 рубля.
Обновлено в 03:06
Происшествия
Консул Болгарии попал в ДТП в центре Екатеринбурга
В Екатеринбурге 7 июля консул Болгарии попал в ДТП с трамваем, сообщает «Комсомольская правда».
Обновлено вчера в 22:49
Футбол
Сборная Бразилии выиграла Кубок Америки
Лучшим же футболистом Кубка Америки признали Дани Алвеса, также ставшего первым игроком в истории спорта №1 с 40 командными трофеями.
Обновлено в 02:58
Происшествия
Два человека пострадали в результате ДТП в центре Москвы
Два человека получили травмы в результате столкновения автомобиля и мотоцикла в центре Москвы.
Обновлено вчера в 21:56
Общество
Паводок в Иркутской области побил рекорды за весь период наблюдений
Нынешний паводок в Иркутской области побил исторические максимумы как по уровню выпавших осадков, так и по уровням вышедших из берегов рек, сообщили журналистам представители Иркутского гидрометцентра.
Обновлено в 03:06
Кино
Джон Уоттс рассказал, кто будет следующим врагом Человека-паука
О планах развития сюжетной линии героя режиссер Джон Уоттс рассказал изданию UPROXX 7 июля.
Обновлено в 03:06
Армия и оружие
Погибшие на подлодке моряки «предотвратили катастрофу планетарного масштаба»
На похоронах подводников, погибших в Баренцевом море 1 июля, один из высокопоставленных военных чиновников заявил, что моряки предотвратили глобальную катастрофу.
Обновлено вчера в 03:23
Происшествия
Детский омбудсмен в Ингушетии рассказала о состоянии избитой девочки
Избитая в Ингушетии девочка по-прежнему находится в реанимации в больнице в Москве, ее состояние стабильно тяжелое, сообщила уполномоченный по правам ребенка при главе региона Зарема Чахкиева.
Обновлено в 02:24
Кино
Звезда Disney Камерон Бойс умер в возрасте 20 лет
20-летний актер Камерон Бойс скончался сегодня, об этом сообщает ABC News со ссылкой на родственников звезды телеканала Disney.
Обновлено вчера в 04:58
Шоу-бизнес
Владимир Фриске: «Шепелев залил замок клеем»
После Шепелев звонил и требовал предоставить доступ в апартаменты: мол, Платон — законный наследник.
Обновлено в 03:00
Общество
Циклон и низкое давление накроют Москву
В Москву и область придет циклон, который принесет в регион дождь, сообщает портал "Метеоновости".
Обновлено в 01:55
Экономика
ЕЭК потребует от РФ вернуть в продажу алкогольные энергетики
Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) подготовила проект решения, обязывающего РФ снять запрет на производство и оборот слабоалкогольных тонизирующих напитков, пишет в понедельник газета "Известия" со ссылкой на документ.
Обновлено вчера в 23:03
Футбол
Сборная США победила в финале женского ЧМ по футболу
В финале женского чемпионата мира сборная США одержала победу над командой Нидерландов со счетом 2:0. Игра проходила на стадионе «Парк Олимпик Лионне» в Лионе.
Обновлено вчера в 14:46
Футбол
Факел — Торпедо (Москва) 0:1
Обновлено вчера в 13:54
Авто
Японцы используют каршеринг для сна и отдыха
Обновлено вчера в 07:00