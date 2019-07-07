Экономика

Медведев одобрил проект частной автотрассы из России в КитайРБК 02:33

Глава правительства Дмитрий Медведев одобрил проект первой полностью частной автомагистрали «Меридиан», которая должна пройти от границы с Белоруссией до Казахстана и через него соединить Западную Европу и Китай.
Читать в источнике
с чего всё началось

Медведев одобрил новую дорогу для грузов из Европы в Китай

Проект первой полностью частной автомагистрали в России – дороги «Меридиан» (через Казахстан должна соединить Китай и Европу) – долго выглядел авантюрой: гигантские инфраструктурные проекты обычно строятся по контракту с правительством, иначе как привлечь инвестиции и кредиты.
Ведомостивчера в 16:47

Подробнее о событии

«Ведомости»: правительство одобрило проект частной трассы из России в Китай

ТАСС00:56

«Ведомости»: Медведев одобрил проект новой трассы из Европы в Китай

Телеканал 360°02:38

Медведев одобрил проект частной автотрассы из России в Китай

РБК02:33

СМИ: правительство одобрило проект частной автомагистрали из России в Китай

РИА Новости02:29

Медведев одобрил проект первой частной дороги в России

Дождь02:46

Медведев одобрил строительство дороги из Европы в Китай

Полит.рувчера в 23:57

Медведев одобрил новую дорогу для грузов из Европы в Китай

Ведомостивчера в 16:47
Показать все источники
Автоматически обработано 7308 источников, обновлено в 03:12, Вашингтон
Политика

«Рустави 2» остановил вещание после ругани в адрес Путина в эфире

Грузинская телекомпания "Рустави 2" временно прекратила вещание.
Обновлено в 01:34
Общество

Названы регионы с самыми высокими доходами

Как отмечается, вторую строчку занимает Ненецкий автономный округ, в котором соотношение доходов к стоимости фиксированного набора находится на уровне 2,9.
Обновлено вчера в 17:51
Политика

Жители Хмельницкого встретили Порошенко криками «Позор»

Бывшему президенту Украины Петру Порошенко жители города Хмельницкий оказали далеко не самый радушный приём.
Обновлено в 02:06
Политика

Между Россией и Украиной состоится прямой телемост

Студии телеканала «Россия 1» и украинского NewsOne собираются организовать двухчасовой телемост «Надо поговорить», во время которого жители двух стран получат возможность пообщаться друг с другом, сообщил телеведущий Дмитрий Киселев в воскресенье, 7 июля, в эфире программы «Вести недели».
Обновлено в 01:17
Политика

В ПАСЕ прокомментировали восстановление прав российской делегации

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) рассчитывает на конструктивный диалог и на полное сотрудничество с Россией после восстановления прав ее делегации.
Обновлено вчера в 13:47
Происшествия

Под Ярославлем обнаружили пятилетнего ребенка, привязанного к столбу

Полиция в Ярославской области проводит проверку после обнаружения в селе Юрьевском Мышкинского района пятилетнего мальчика, привязанного к столбу.
Обновлено вчера в 09:04
Экономика

Рынок поддельных товаров класса люкс превысил легальный

Обновлено вчера в 22:40
Экономика

Эксперты Титова раскритиковали ЦБ за неправильную борьбу с инфляцией

Системной политики нет "Основная причина игнорирования немонетарных факторов в борьбе с инфляцией — отсутствие системной макроэкономической политики", — утверждают эксперты института Титова.
Обновлено в 02:00
Шоу-бизнес

18-летняя дочь Веры Брежневой рассекретила своего бойфренда

Дочь Веры Брежневой, Соня Киперман, живет и учится в США.
Обновлено вчера в 14:03
Авто

Дешевый аналог Hyundai Santa Fe вышел в продажу

Компания Haima объявила старт продаж нового среднеразмерного кроссовера 8S.
Обновлено вчера в 10:39
Происшествия

Мутко потребовал уволить спасавшего свой дом от наводнения мэра

Обновлено вчера в 15:20
Политика

Россия начнет признавать решения зарубежных судов по делам бизнеса

Большинство стран — членов ООН не признает присоединения Крыма, и Россия может отказаться признавать решения зарубежных судов по Крыму, равно как и другие государства смогут не признавать решения крымских судов.
Обновлено в 01:00
Происшествия

В результате взрыва бензовоза на Урале погибли три человека

В результате взрыва автомобиля погибли три человека, семь пострадали, среди них подросток 2005 года рождения.
Обновлено вчера в 11:30
Экономика

У Bitcoin начались проблемы. Криптовалюта может подешеветь на 80%

По словам аналитика, параболическая тенденция продолжает ослабевать, а это значит, что стоимость первой криптовалюты может резко опуститься на 80% после 7-месячного роста.
Обновлено в 03:07
Общество

СМИ рассказали о повышении выплат грузчикам в Шереметьево в пять раз

Компания «Шереметьево Хэндлинг», которая отвечает за загрузку и выгрузку багажа пассажиров, повысила выплаты своим грузчикам почти в пять раз — с 45 тыс. рублей в мае до 200–211 тыс. рублей в июле.
Обновлено в 02:45
Происшествия

В Таджикистане четырнадцать заключенных насмерть отравились хлебом

Обновлено вчера в 23:44
Происшествия

Самолет из Челябинска в Анталью задержали после попадания молнии

Обновлено в 01:41
Происшествия

Самолет вынужденно сел в Братске из-за смерти пассажира на борту

Самолет авиакомпании S7, летевший из Новосибирска в Якутск, 7 июля совершил вынужденную посадку в аэропорту города Братска Иркутской области из-за плохого самочувствия пассажира, сообщили агентству "Интерфакс" в местном аэропорту в понедельник.
Обновлено в 00:02
Театры

Фестиваль памяти актера Олега Табакова пройдет в Москве в 2019 году

Мастер-классы и спектакли от учеников народного артиста СССР Олега Табакова пройдут в Москве на фестивале, посвященном памяти актера.
Обновлено в 01:10
Футбол

Сборная Бразилии выиграла Кубок Америки

Обновлено в 00:19
Здоровье

Названы мешающие похудеть продукты

Диетологи рассказали, какие продукты способны мешать похудению. Отмечается, что не всегда это какие-то жирные или мучные блюда.
Обновлено вчера в 19:38
Происшествия

В Ставропольском крае задержана банда взломщиков банкоматов

Полицейские на Ставрополье задержали банду взломщиков банкоматов. Все они уроженцы Перми, передает телеканал "Россия 24".
Обновлено в 01:42
Политика

РБК: губернатор Архангельской области может уйти в отставку

Губернатор Архангельской области Игорь Орлов может уйти в отставку, пишет РБК со ссылкой на три источника, близких к администрации президента.
Обновлено в 02:46
Экономика

«Известия»: соцстрахование перейдет на принципы ОСАГО

Фонд социального страхования (ФСС) планирует начать использование системы бонус-малус при расчете размера социальных страховых взносов.
Обновлено вчера в 19:16
Кино

Джон Уоттс рассказал, кто будет следующим врагом Человека-паука

О планах развития сюжетной линии героя режиссер Джон Уоттс рассказал изданию UPROXX 7 июля.
Обновлено в 03:06
Политика

Киев впервые попросил США продать военное оборудование

Украина впервые обратилась с запросом о приобретении военного оборудования через программу продажи минобороны США, передает УНИАН.
Обновлено вчера в 20:44
Политика

Министр экономики ФРГ рассказал о важности «Северного потока — 2»

"Северный поток — 2" не сделает Берлин зависимым от Москвы, а, наоборот, принесет ему выгоду, заявил министр экономики ФРГ Петер Альтмайер в интервью изданию Bild.
Обновлено в 02:30
Шоу-бизнес

Кейт Миддлтон и принца Уильяма осудили после крестин сына Меган Маркл

На общем фото присутствовали отец принца Гарри - Чарльз - с женой Камиллой, мать Меган Маркл Дория, две сестры покойной принцессы Дианы - леди Сара Маккоркодейл и леди Джейн Феллоуз, и принц Уильям с супругой.
Обновлено вчера в 10:22
Общество

Циклон и низкое давление накроют Москву

В Москву и область придет циклон, который принесет в регион дождь, сообщает портал "Метеоновости".
Обновлено в 01:55
Политика

Россияне аннулировали 80% гостиничных броней на курортах Грузии

Как напоминает «Газета.ru», президент России Владимир Путин подписал указ о временном запрете пассажирского авиасообщения с Грузией 21 июня.
Обновлено вчера в 22:49
Как работают Яндекс.Новости?
Главное