Экономика
Медведев одобрил проект частной автотрассы из России в КитайРБК 02:33
Глава правительства Дмитрий Медведев одобрил проект первой полностью частной автомагистрали «Меридиан», которая должна пройти от границы с Белоруссией до Казахстана и через него соединить Западную Европу и Китай.
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с чего всё началось
Проект первой полностью частной автомагистрали в России – дороги «Меридиан» (через Казахстан должна соединить Китай и Европу) – долго выглядел авантюрой: гигантские инфраструктурные проекты обычно строятся по контракту с правительством, иначе как привлечь инвестиции и кредиты.Ведомостивчера в 16:47
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Руководство ГИБДД Кабардино-Балкарии обвинили в создании преступного сообщества взяточников, под стражей 14 офицеров, еще один сбежал, сообщила журналистам в понедельник официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
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Оскорбившего Путина ведущего «Рустави 2» отстранили от эфира
Ведущего телеканала "Рустави 2" Георгия Габуния, который выругался в сторону российского лидера Владимира Путина, отстранили от эфира.
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Политика
NewsOne пригласили в Москву для проведения телемоста
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Происшествия
Двух россиянок экстренно эвакуировали из Турции
Бортом санавиации из Турции в Россию экстренно доставили двух гражданок РФ, находившихся в тяжёлом состоянии.
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Шоу-бизнес
Причину развода Лолиты с молодым мужем назвала Штурм
Штурм полагает, что причиной развода Лолиты может быть ее порывистый характер.
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Порошенко пообещал дать по морде недовольным украинцам
Бывший президент Украины Петр Порошенко возмутился тем, что на его встречах с избирателями в рамках предвыборной кампании партии "Европейская солидарность" некоторые люди кричат "Ганьба !" ("Позор !"), и пригрозил недовольным физической расправой.
Обновлено в 10:54
Путешествия
Ростуризм: Все организованные российские туристы вернулись из Грузии
"По уточненным данным, полученных от туроператоров, на 8 июля 2019 года все организованные туристы, которые должны были вернуться в срок до 8 июля, вернулись на территорию России", - говорится в сообщении ведомства.
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Кино
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Актриса Паулина Андреева сыграет супругу Виктора Цоя (Наталью Разлогову) в новом фильме Алексея Учителя.
Обновлено в 10:51
Политика
Зеленский надеется на завершение конфликта в Донбассе через год
Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о своих планах по урегулированию конфликта в Донбассе.
Обновлено в 10:37
Политика
Депутат РФ из космоса смотрела на гибель людей в Донбассе
Депутат Госдумы России и космонавт Елена Серова сообщила, что она с борта Международной космической станции наблюдала за бомбежками на востоке Украины.
Обновлено в 08:36
Политика
Путин объявил о проведении Года памяти и славы в 2020 году
«В целях сохранения исторической памяти и в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 годов постановляю: провести в 2020 году в Российской Федерации Год памяти и славы», — говорится в указе президента, опубликованном на официальном интернет-портале правовых актов.
Обновлено в 10:39
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева показала любимую забаву 11-месячной дочери Маши
Впервые отец – хоккеист Игорь Макаров показал дочь на дне рождения Леры. Теперь и сама телеведущая перестала скрывать лицо малышки.
Обновлено в 03:36
Происшествия
Избитой девочке из Ингушетии придется ампутировать правую кисть
Семилетней девочке из Ингушетии, которую истязали в приемной семье, все же придется ампутировать правую руку; прежние - более оптимистичные - прогнозы врачей не оправдались; об этом в понедельник рассказала уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова.
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Авто
Бренд Hongqi анонсировал роскошный седан в стиле Rolls-Royce
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Обновлено в 10:25
Происшествия
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«Неизвестные открыли стрельбу из неустановленного оружия по машине, которая двигалась по Марксисткой улице, после чего остановили её и, пригрозив её водителю расправой, похитили из салона автомобиля сумку», — приводит ТАСС сообщение пресс-службы столичного главка МВД.
Обновлено в 09:38
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Медведев пошутил про отсутствующих на совещании вице-премьеров
На мероприятии присутствовали семь вице-премьеров из десяти: первый вице-премьер — министр финансов Антон Силуанов и заместители председателя правительства Максим Акимов, Татьяна Голикова, Ольга Голодец, Алексей Гордеев, Виталий Мутко и Юрий Трутнев.
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Падение россиянки из окна во время секса оказалось убийством
В Санкт-Петербурге якобы выпавшая из окна во время занятия сексом россиянка погибла в результате убийства по неосторожности.
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Авто
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Незадолго до крупного фейслифта LADA Largus, выход которого состоится не раньше 2020 года, «АвтоВАЗ» выпустит слегка обновленную версию модели.
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Экономика
Почти 80% минеральной воды оказалось контрафактом
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Происшествия
Суд продлил домашний арест Калви на три месяца
Басманный суд Москвы рассмотрел ходатайство следствия о продлении срока домашнего ареста старшего партнера инвестиционного фонда Baring Vostok Майкла Калви.
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Политика
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Председатель Парламентской ассамблеи Совета Европы Лилиан Мори-Паскье прокомментировала полное восстановление прав и возвращение к работе российской делегации.
Обновлено вчера в 23:54
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В РПЦ заявили об интеллектуальном превосходстве мужчин над женщинами
Глава Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства протоиерей Дмитрий (Смирнов) заявил, что большинство мужчин превосходят женщин умом.
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Сын владельца колбасных заводов разбился на мотоцикле в ДТП в Москве
Сын известного бизнесмена Владимира Маругова Александр погиб в ночь на 8 июля в центре Москвы.
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Шоу-бизнес
Дочь Веры Брежневой впервые показала своего парня
Восемнадцатилетняя Соня Киперман, матерью которой является известная певица Вера Брежнева, показала поклонникам своего избранника.
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