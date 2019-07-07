Экономика
Медведев одобрил проект частной автотрассы из России в КитайРБК 02:33
Глава правительства Дмитрий Медведев одобрил проект первой полностью частной автомагистрали «Меридиан», которая должна пройти от границы с Белоруссией до Казахстана и через него соединить Западную Европу и Китай.
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с чего всё началось
Проект первой полностью частной автомагистрали в России – дороги «Меридиан» (через Казахстан должна соединить Китай и Европу) – долго выглядел авантюрой: гигантские инфраструктурные проекты обычно строятся по контракту с правительством, иначе как привлечь инвестиции и кредиты.Ведомостивчера в 16:47
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Общество
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Согласно проведенному исследованию, 10,5 % жителей Ярославской области находятся за чертой бедности.
Обновлено в 03:15
Авто
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Обновлено в 07:16
Экономика
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В ходе слушаний в суде Калви заявил, что Аветисян и Юсупов предстали обманутыми, вырвав из контекста деятельности «Восточного» несколько совершенно законных операций, после чего и трансформировали спор в уголовное дело.
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Общество
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Обновлено вчера в 04:50
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Семья из Курска отсудила у Минфина 2 млн рублей за исчезнувший клад
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Обновлено в 10:44
Политика
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Политика
«Рустави 2» отказался увольнять обругавшего Путина журналиста
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Ресурс HardwareLuxx сообщает, что компания MSI готовит не менее семи нереференсных видеокарт Radeon RX 5700 и RX 5700 XT.
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Неймар вернется в «Пари Сен-Жермен» 15 июля
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В Тбилиси начались столкновения между митингующими
В Тбилиси одновременно проходят четыре акции протеста. Об этом сообщает Sputnik Грузия. На центральном проспекте столицы проходят две акции.
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