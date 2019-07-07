Экономика

Медведев одобрил проект частной автотрассы из России в КитайРБК 02:33

Глава правительства Дмитрий Медведев одобрил проект первой полностью частной автомагистрали «Меридиан», которая должна пройти от границы с Белоруссией до Казахстана и через него соединить Западную Европу и Китай.
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с чего всё началось

Медведев одобрил новую дорогу для грузов из Европы в Китай

Проект первой полностью частной автомагистрали в России – дороги «Меридиан» (через Казахстан должна соединить Китай и Европу) – долго выглядел авантюрой: гигантские инфраструктурные проекты обычно строятся по контракту с правительством, иначе как привлечь инвестиции и кредиты.
Ведомостивчера в 16:47

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Правительство поддержало проект первой частной магистрали «Меридиан»

Коммерсантъ04:07

Медведев одобрил новую дорогу для грузов из Европы в Китай

Ведомостивчера в 16:47

«Ведомости»: Медведев одобрил проект новой трассы из Европы в Китай

Телеканал 360°02:38

Медведев одобрил проект частной автотрассы из России в Китай

РБК02:33

Правительство одобрило проект частной автомагистрали из России в Китай

РИА Новости02:29

«Ведомости»: правительство одобрило проект частной трассы из России в Китай

ТАСС00:56

Медведев одобрил проект первой частной дороги в России

Дождь02:46
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Автоматически обработано 7309 источников, обновлено в 12:51, Вашингтон
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Общество

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Ставки по базовой линейке для массовых клиентов снижены на разные величины: от 0,45 до 0,55 процентного пункта в рублях и от 0,05 до 0,75 процентного пункта в долларах США в зависимости от срока, суммовой градации и наличия опций пополнения и снятия средств, говорится в ответе Сбербанка.
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В Рыбинском водохранилище теплоход с 292 пассажирами сел на мель

Пассажирский теплоход, на борту которого находятся 292 человека, сел на мель в Рыбинском водохранилище.
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Женой Цоя фильма Алексея Учителя станет Паулина Андреева

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Все организованные российские туристы, которые до 8 июля 2019 года должны были покинуть территорию Грузии, вернулись на родину, сообщили в Федеральном агентстве по туризму.
Обновлено в 10:00
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Житель Курска отсудил у Минфина 2 млн рублей за потерянный клад

Обновлено в 12:12
Шоу-бизнес

Алла Пугачева навестила Игоря Николаева и его молодую жену в Юрмале

Торжество прошло в Муроме, но Игорь и Юлия уже успели вернуться в Юрмалу. Сегодняшний день супруги проводят с Аллой Пугачевой.
Обновлено в 12:05
Общество

Прядь волос Наполеона продали почти за 19 тысяч евро

Обновлено в 11:00
Культура

Сергей Шнуров станет ведущим новой версии «Форт Боярд»

В новом сезоне среди участников окажутся певица Анна Седокова, телеведущие Виктория Боня, Роза Сябитова, Мария Ивакова, Сергей Светлаков и Михаил Шац, актрисы Екатерина Волкова и Анна Хилькевич, актриса Эвелина Бледанс и другие.
Обновлено в 08:18
Политика

Собчак высказалась об обругавшем Путина ведущем «Рустави 2»

Телеведущая и политик Ксения Собчак в своем Telegram прокомментировала выходку ведущего канала «Рустави 2», который обругал президента России Владимира Путина.
Обновлено в 12:22
Политика

Украинского вице-премьера не пустили на саммит с ЕС в Киеве

Украинский вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе в эфире канала «Прямой» рассказала, что её не пропустили на саммит Украина — ЕС.
Обновлено в 10:14
Экономика

Росстат объяснил публикацию данных об инфляции и признал ошибку

Статистическое ведомство признало, что данные об уровне инфляции были опубликованы раньше времени.
Обновлено в 10:27
Авто

УАЗ Патриот с автоматом получит обновленный мотор

Заволжский моторный завод, входящий в состав группы компаний Sollers, начал выпуск пробной партии моторов ZMZ Pro в новом исполнении, адаптированном под работу с автоматической трансмиссией Punch 6L50.
Обновлено в 04:35
Происшествия

В центре Москвы произошла стрельба с ограблением

Неизвестные расстреляли автомобиль на улице Марксисткой в Москве, и ограбили водителя, сообщили в МВД по столице.
Обновлено в 10:21
Политика

Путин объявил 2020-й Годом памяти и славы

Президент России Владимир Путин подписал указ о проведении в России Года памяти и славы.
Обновлено в 11:20
Политика

Зеленский предложил Путину провести переговоры по Крыму в Минске

Президент Украины Владимир Зеленский предложил российскому лидеру Владимиру Путину провести в Минске переговоры и обсудить Крым и ситуацию в Донбассе.
Обновлено в 05:47
Политика

Блогер Горный вызвал на бой журналиста «Рустави 2»

Крымский блогер Александр Горный заявил, что вызывает на бой телеведущего грузинского телеканала «Рустави 2» Георгия Габунию, который в своей программе нецензурно высказался в адрес президента РФ Владимира Путина.
Обновлено в 12:42
Общество

Зарплаты грузчиков в Шереметьево подняли в пять раз

Московский аэропорт Шереметьево повысил зарплату сотрудникам практически в пять раз. Об этом сообщают "Ведомости" со ссылкой на источники.
Обновлено в 04:16
Космос

13 июля японская частная компания запустит ракету МОМО

В Японии продолжает развиваться частный космический бизнес, ярким доказательством чего должен стать очередной, четвертый по счету запуск ракеты МОМО, созданной частной компанией.
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Армия и оружие

Опубликовано видео «передовой» сборки F-35

В Сети был размещен ролик, демонстрирующий сборку одного из участков боевого самолета F-35 Lightning II, относящегося к 5-му поколению истребителей.
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Спонсора «Своей игры» уличили в выводе денег в офшор

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Лайма Вайкуле рассказала, почему у нее нет детей

Лайма Вайкуле стала гостьей шоу «Судьба человека». В процессе откровенного разговора знаменитая певица рассказала, почему у нее нет детей.
Обновлено в 12:25
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Двух россиянок экстренно эвакуировали из Турции

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