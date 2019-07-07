Экономика
Медведев одобрил проект частной автотрассы из России в КитайРБК 02:33
Глава правительства Дмитрий Медведев одобрил проект первой полностью частной автомагистрали «Меридиан», которая должна пройти от границы с Белоруссией до Казахстана и через него соединить Западную Европу и Китай.
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с чего всё началось
Проект первой полностью частной автомагистрали в России – дороги «Меридиан» (через Казахстан должна соединить Китай и Европу) – долго выглядел авантюрой: гигантские инфраструктурные проекты обычно строятся по контракту с правительством, иначе как привлечь инвестиции и кредиты.Ведомостивчера в 16:47
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К приезду Путина у главного корпуса УрФУ переложили асфальт
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Названы регионы России с самыми высокими доходами населения
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Обновлено вчера в 22:05
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Саакашвили назвал «безвкусными и необдуманными» слова Габунии
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Общество
Белоруссия обнаружила недолив подсолнечного масла в российском импорте
В Белоруссии проверили импортируемое из России фасованное подсолнечное масло и обнаружили недолив в 80% исследованных партий.
Обновлено в 12:48
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Финансы
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Происшествия
В Рыбинском водохранилище теплоход с 292 пассажирами сел на мель
Пассажирский теплоход, на борту которого находятся 292 человека, сел на мель в Рыбинском водохранилище.
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Кино
Женой Цоя фильма Алексея Учителя станет Паулина Андреева
Обновлено в 10:20
Путешествия
Все организованные российские туристы покинули Грузию
Все организованные российские туристы, которые до 8 июля 2019 года должны были покинуть территорию Грузии, вернулись на родину, сообщили в Федеральном агентстве по туризму.
Обновлено в 10:00
Шоу-бизнес
Алла Пугачева навестила Игоря Николаева и его молодую жену в Юрмале
Торжество прошло в Муроме, но Игорь и Юлия уже успели вернуться в Юрмалу. Сегодняшний день супруги проводят с Аллой Пугачевой.
Обновлено в 12:05
Общество
Прядь волос Наполеона продали почти за 19 тысяч евро
Обновлено в 11:00
Культура
Сергей Шнуров станет ведущим новой версии «Форт Боярд»
В новом сезоне среди участников окажутся певица Анна Седокова, телеведущие Виктория Боня, Роза Сябитова, Мария Ивакова, Сергей Светлаков и Михаил Шац, актрисы Екатерина Волкова и Анна Хилькевич, актриса Эвелина Бледанс и другие.
Обновлено в 08:18
Политика
Собчак высказалась об обругавшем Путина ведущем «Рустави 2»
Телеведущая и политик Ксения Собчак в своем Telegram прокомментировала выходку ведущего канала «Рустави 2», который обругал президента России Владимира Путина.
Обновлено в 12:22
Политика
Украинского вице-премьера не пустили на саммит с ЕС в Киеве
Украинский вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе в эфире канала «Прямой» рассказала, что её не пропустили на саммит Украина — ЕС.
Обновлено в 10:14
Экономика
Росстат объяснил публикацию данных об инфляции и признал ошибку
Статистическое ведомство признало, что данные об уровне инфляции были опубликованы раньше времени.
Обновлено в 10:27
Авто
УАЗ Патриот с автоматом получит обновленный мотор
Заволжский моторный завод, входящий в состав группы компаний Sollers, начал выпуск пробной партии моторов ZMZ Pro в новом исполнении, адаптированном под работу с автоматической трансмиссией Punch 6L50.
Обновлено в 04:35
Происшествия
В центре Москвы произошла стрельба с ограблением
Неизвестные расстреляли автомобиль на улице Марксисткой в Москве, и ограбили водителя, сообщили в МВД по столице.
Обновлено в 10:21
Политика
Путин объявил 2020-й Годом памяти и славы
Президент России Владимир Путин подписал указ о проведении в России Года памяти и славы.
Обновлено в 11:20
Политика
Зеленский предложил Путину провести переговоры по Крыму в Минске
Президент Украины Владимир Зеленский предложил российскому лидеру Владимиру Путину провести в Минске переговоры и обсудить Крым и ситуацию в Донбассе.
Обновлено в 05:47
Политика
Блогер Горный вызвал на бой журналиста «Рустави 2»
Крымский блогер Александр Горный заявил, что вызывает на бой телеведущего грузинского телеканала «Рустави 2» Георгия Габунию, который в своей программе нецензурно высказался в адрес президента РФ Владимира Путина.
Обновлено в 12:42
Общество
Зарплаты грузчиков в Шереметьево подняли в пять раз
Московский аэропорт Шереметьево повысил зарплату сотрудникам практически в пять раз. Об этом сообщают "Ведомости" со ссылкой на источники.
Обновлено в 04:16
Космос
13 июля японская частная компания запустит ракету МОМО
В Японии продолжает развиваться частный космический бизнес, ярким доказательством чего должен стать очередной, четвертый по счету запуск ракеты МОМО, созданной частной компанией.
Обновлено в 04:29
Армия и оружие
Опубликовано видео «передовой» сборки F-35
В Сети был размещен ролик, демонстрирующий сборку одного из участков боевого самолета F-35 Lightning II, относящегося к 5-му поколению истребителей.
Обновлено в 06:22
Экономика
Спонсора «Своей игры» уличили в выводе денег в офшор
Канцелярский бренд и бывший спонсор интеллектуальной программы «Своя игра» Erich Krause перевел 298,3 млн руб. в фирму-однодневку на Кипре под видом оплаты рекламы в передаче.
Обновлено в 10:52
Шоу-бизнес
Лайма Вайкуле рассказала, почему у нее нет детей
Лайма Вайкуле стала гостьей шоу «Судьба человека». В процессе откровенного разговора знаменитая певица рассказала, почему у нее нет детей.
Обновлено в 12:25
Происшествия
Двух россиянок экстренно эвакуировали из Турции
Обновлено в 10:27