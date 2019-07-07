Экономика
Медведев одобрил проект частной автотрассы из России в КитайРБК 02:33
Глава правительства Дмитрий Медведев одобрил проект первой полностью частной автомагистрали «Меридиан», которая должна пройти от границы с Белоруссией до Казахстана и через него соединить Западную Европу и Китай.
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с чего всё началось
Проект первой полностью частной автомагистрали в России – дороги «Меридиан» (через Казахстан должна соединить Китай и Европу) – долго выглядел авантюрой: гигантские инфраструктурные проекты обычно строятся по контракту с правительством, иначе как привлечь инвестиции и кредиты.Ведомостивчера в 16:47
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Политика
Захарова двумя словами ответила на оскорбление Путина на «Рустави 2»
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала прозвучавшие на грузинском телеканале "Рустави 2" оскорбления в адрес президента России Владимира Путина, передает ТАСС.
Обновлено в 04:42
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Украинский телеканал NewsOne заявил об отмене телемоста «Надо поговорить» с Россией, который должен был состояться 12 июля.
Обновлено в 06:19
Общество
Эксперты оценили жизнь в Москве по доступности жилья и транспорта
Среди основных выводов исследования: В Москве ежегодно строится более 3 млн кв. м жилья, но в расчете на одного жителя города это немного, за прошлый год было построено 0,28 кв. м на одного москвича.
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Происшествия
Журналистов «МБХ медиа» задержали возле резиденции Путина
Журналистов «МБХ медиа» Анастасию Кулагину, Марию Погребняк и Андрея Золотова задержали около резиденции Владимира Путина на Рублево-Успенском шоссе.
Обновлено в 07:58
Политика
Минск высказался по поводу предложения Зеленского Путину
Минск готов на высоком уровне обеспечить встречу президента Украины Владимира Зеленского и его российского коллеги Владимира Путина.
Обновлено в 08:44
Политика
Авиакомпании России и Грузии выполняют последние рейсы между странами
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Обновлено вчера в 12:34
Общество
Опубликован рейтинг самых богатых и самых бедных регионов России
Именно ЯНАО можно смело называть регионом с высокими доходами населения. На втором месте Ненецкий автономный округ.
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Общество
Россияне сегодня отмечают День семьи, любви и верности
Обновлено вчера в 23:11
Шоу-бизнес
Вера Брежнева похвасталась роскошным видом из номера отеля в Париже
Певица Вера Брежнева продемонстрировала своим фолловерам вид из номера ее отеля в Париже, разместив соответствующий пост на просторах страницы в сети Instagram.
Обновлено в 05:04
Музыка
Алла Пугачева подарила Сергею Шнурову «песню про мужиков»
Примадонна советской и российской эстрады Алла Пугачева подарила фронтмену группировки "Ленинград" Сергею Шнурову песню.
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Авто
В Минпромторге РФ назвали предварительную цену Aurus Senat Sedan
Розничная стоимость Aurus Senat Sedan составит около 18 млн рублей.
Обновлено в 06:52
Происшествия
В Ярославской области завели дело из-за привязанного к столбу ребёнка
МВД России по Ярославской области возбудило уголовное дело после того, как во дворе дома в селе Юрьевском обнаружили пятилетнего мальчика из приёмной семьи, который был привязан к столбу.
Обновлено в 08:11
Экономика
Орешкин потребовал расследовать раннюю публикацию данных Росстата ЦБ
«Попрошу своих коллег из Росстата и Банка России провести служебное расследование по этому поводу», — сказал Орешкин.
Обновлено в 08:40
Политика
Архангельский губернатор опроверг информацию СМИ о возможной отставке
Ранее РБК со ссылкой на источники сообщал, что в рамках очередной ротации могут быть заменены главы Архангельской и Калужской областей Игорь Орлов и Анатолий Артамонов, велика вероятность отставки губернатора Ростовской области Василия Голубева, также возможна отставка еще нескольких губернаторов.
Обновлено в 04:50
Футбол
Джо Гомес: «Второе место в прошлом сезоне мотивирует „Ливерпуль“»
Защитник «Ливерпуля» Джо Гомес выразил мнение, что второе место в премьер-лиге в прошлом сезоне мотивирует команду Юргена Клоппа.
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Музыка
Несостоявшийся юбилей: в России вспоминают Жанну Фриске
Певице Жанне Фриске, которая умерла от рака, 8 июля исполнилось бы 45 лет. «Мойка78» решила вспомнить яркие моменты из биографии певицы.
Обновлено в 05:03
Авто
Новый Kia Cerato GT-Line появится в России до конца 2019 года
Новый KIA Cerato GT-Line появится на российском рынке до конца 2019 года.
Обновлено в 08:58
Политика
Путин назначил Евкурова замминистра обороны
Бывший глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров назначен заместителем министра обороны.
Обновлено в 07:34
Путешествия
Из Турции экстренно эвакуировали двух заболевших российских туристок
Две россиянки, туристки из Москвы и Нижневартовска, заболевшие во время отдыха в Турции, были экстренно эвакуированы спецбортом в медицинские учреждения на родине.
Обновлено в 05:05
Происшествия
Гандболистка сборной России утонула в Польше
Член сборной РФ по пляжному гандболу Екатерина Королева утонула в Польше после окончания чемпионата Европы.
Обновлено в 08:19
Финансы
Сбербанк снизил ставки по вкладам в рублях и валюте
Ставки по базовой линейке для массовых клиентов снижены на разные величины: от 0,45 до 0,55 процентного пункта в рублях и от 0,05 до 0,75 процентного пункта в долларах США в зависимости от срока, суммовой градации и наличия опций пополнения и снятия средств, говорится в ответе Сбербанка.
Обновлено в 07:40
Здоровье
Врачи рассказали о лечебных свойствах грибов
Обновлено в 01:45
Здоровье
Медведев считает, что всероссийская диспансеризация предупредит опасные болезни
Глава правительства Дмитрий Медведев убежден, что всероссийская диспансеризация населения, которая пройдет в 2019-2020 годах, должна положительно повлиять на демографическую ситуацию, а также предупредить опасные заболевания.
Обновлено в 08:00
Экономика
Вице-премьер Борисов раскритиковал банки за высокие ставки по кредитам
Вице-премьер Юрий Борисов раскритиковал банки за высокие ставки по кредитам: по его словам, это приводит к тому, что оборонные предприятия тратят свои прибыли на уплату процентов по кредитам, а погасить тело кредита в принципе не представляется возможным.
Обновлено в 04:36
Происшествия
Число погибших при наводнении в Иркутской области увеличилось
Число жертв наводнения в Иркутской области увеличилось до 23, сообщает ТАСС.
Обновлено в 03:32
Общество
Рэпер L’One подал в суд на Black Star
Рэпер L'One выпустил альбом «Панагея», когда был еще в составе артистов лейбла Black Star. Вскоре он заявил, что уходит из компании.
Обновлено в 05:00
Политика
Иран превысил уровень обогащения урана
Иран начал обогащать уран выше 3,67 процента - максимального уровня, предусмотренного Совместным всеобъемлющим планом действий.
Обновлено в 05:50
Авто
Названы самые популярные иномарки в РФ до 1 млн рублей
Эксперты аналитического агентства «АвтоСТАТ» назвали ТОП-5 самых популярных иномарок на рынке РФ стоимостью от 800 тысяч до 1 млн рублей.
Обновлено в 01:16