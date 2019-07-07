Экономика
Медведев одобрил проект частной автотрассы из России в КитайРБК 02:33
Глава правительства Дмитрий Медведев одобрил проект первой полностью частной автомагистрали «Меридиан», которая должна пройти от границы с Белоруссией до Казахстана и через него соединить Западную Европу и Китай.
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с чего всё началось
Проект первой полностью частной автомагистрали в России – дороги «Меридиан» (через Казахстан должна соединить Китай и Европу) – долго выглядел авантюрой: гигантские инфраструктурные проекты обычно строятся по контракту с правительством, иначе как привлечь инвестиции и кредиты.Ведомостивчера в 16:47
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Журналистов «МБХ медиа» Анастасию Кулагину, Марию Погребняк и Андрея Золотова задержали около резиденции Владимира Путина на Рублево-Успенском шоссе.
Обновлено в 07:58
Общество
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Похожего мнения придерживаются 11% опрошенных, однако они не считают регистрацию брака обязательным условием.
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Экономическую политику Трампа считают правильной 51% респондентов, налоговую политику — 42%, внешнюю политику и иммиграционную — 40%.
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ПА ОБСЕ приняла итоговую декларацию с критикой России
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Политика
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Бывший руководитель республики Ингушетии Юнус-Бек Евкуров назначен замминистра обороны.
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Гаджеты
В Сети появились первые снимки Redmi K20 Pro Avengers Edition
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Политика
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Авто
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Розничная стоимость Aurus Senat Sedan составит около 18 млн рублей.
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Общество
Кандидат в «афронавты» из ЮАР разбился на мотоцикле
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Энергетика
Эксперты составили прогноз роста цен на бензин до 2024 года
Средняя розничная цена на бензин составит в нынешнем году 48,36 рубля за литр. А к 2024 году она поднимется до 51,41 рубля.
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Политика
Медведев пошутил про отсутствующих на совещании вице-премьеров
Премьер-министр Дмитрий Медведев отметил отсутствие ряда вице-премьеров на традиционном совещании со своими заместителями.
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Политика
Грузия схватилась за говорящую голову
Сама президент свободной и гордой Грузии Саломе Зурабишвили, дама с европейским образованием и кучей французских дипломов, придав забвению все приличия и дипломатический этикет, объявила Россию врагом.
Обновлено в 04:18
Происшествия
Главу отдела полиции уволили после серии отравлений в Москве
Начальник отдела МВД по Басманном району Москвы Сергей Васильев уволен после служебной проверки, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Москве.
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Генпрокуратура Украины возбудила уголовное дело о покушении на госизмену в связи с планами телеканала NEWSONE провести телемост с Россией.
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В России задумали отменить запрет на алкогольные энергетики
С 1 января 2018 года в России запрещено производство и продажа слабоалкогольных напитков с тонизирующими веществами.
Обновлено в 00:54
Происшествия
В Новосибирске крокодил сбежал из цирка-шапито
Оказалось, что рептилия сбежала из гастролирующего цирка-шапито, который расположился рядом с торговым центром.
Обновлено в 00:35
Армия и оружие
Съемочная группа из ДНР попала под обстрел в Донбассе
Съемочная группа горловского телевидения попала под обстрел на окраине подконтрольной самопровозглашенной Донецкой народной республике Горловки, пострадавших нет, заявил в понедельник журналистам исполняющий обязанности главы администрации города Иван Приходько.
Обновлено в 07:17
Авто
Названы самые популярные в РФ иномарки стоимостью до 1 млн рублей
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Обновлено в 05:49
Авто
BMW начала производство нового поколения хэтчбека 1-Series
Баварский автопроизводитель представил совершенно новый передний привод на базе BMW 1-Series в конце мая, и теперь он начал серийное производство соперников Mercedes A-Class и Audi A3.
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Происшествия
В Башкирии 16 выпускников остались без аттестатов из-за ЕГЭ
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На Урале арестован водитель взорвавшегося бензовоза
Обновлено в 07:51
Футбол
«Атлетико» оштрафует Гризманна на 200 тысяч евро
Как отмечается, "Атлетико" применит к 28-летнему форварду санкции в виде максимального штрафа, допустимого по его контракту, который составляет 200 тысяч евро.
Обновлено в 06:45
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Учительница частной школы в Омске получила выговор после показа детям 8-14 лет фильма ужасов "Кукла", на что пожаловались некоторые родители.
Обновлено в 02:19
Политика
В СНБО назвали провокацией запланированный телемост с Россией
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Данилюк заявил, что намерение провести телемост между украинским и российским телеканалами является провокацией.
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