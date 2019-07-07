Экономика
Медведев одобрил проект частной автотрассы из России в КитайРБК 02:33
Глава правительства Дмитрий Медведев одобрил проект первой полностью частной автомагистрали «Меридиан», которая должна пройти от границы с Белоруссией до Казахстана и через него соединить Западную Европу и Китай.
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с чего всё началось
Проект первой полностью частной автомагистрали в России – дороги «Меридиан» (через Казахстан должна соединить Китай и Европу) – долго выглядел авантюрой: гигантские инфраструктурные проекты обычно строятся по контракту с правительством, иначе как привлечь инвестиции и кредиты.Ведомостивчера в 16:47
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Политика
Вступил в силу запрет на прямое авиасообщение между Россией и Грузией
8 июля вступает в силу указ российского лидера Владимира Путина, который временно запрещает прямое авиасообщение между Россией и Грузией.
Обновлено вчера в 17:16
Политика
В Кремле назвали оскорбление Путина в эфире «Рустави 2» неприемлемым
В Кремле считают неприемлемым оскорбление в адрес президента России Владимира Путина, прозвучавшее в эфире грузинского телеканала "Рустави 2", отмечают, что все руководство Грузии осудило выходку, недостойную народа этой страны, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Обновлено в 05:37
Авто
В Минпромторге РФ назвали предварительную цену Aurus Senat Sedan
Розничная стоимость Aurus Senat Sedan составит около 18 млн рублей.
Обновлено в 06:52
Политика
На Украине завели дело о госизмене из-за телемоста с Россией
В связи с намерениями NewsOne провести телемост с российским «подсанкционным» каналом зарегистрированы производства «о покушении на совершение государственной измены путем предоставления информационной поддержки подрывной деятельности против Украины», написал Луценко.
Обновлено в 08:14
Политика
Оскорбивший Путина канал «Рустави 2» заявил о давлении властей Грузии
Осуждающая реакция грузинских властей является угрозой и давлением на СМИ, заявили на канале «Рустави 2».
Обновлено в 06:40
Политика
Путин назначил Евкурова замминистра обороны
Бывший глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров назначен заместителем министра обороны.
Обновлено в 07:34
Общество
В РПЦ заявили об интеллектуальном превосходстве мужчин над женщинами
Глава Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства протоиерей Дмитрий (Смирнов) заявил, что большинство мужчин превосходят женщин умом.
Обновлено в 09:15
Политика
Порошенко встретили в Хмельницком криками «позор»
Жители украинского города Хмельницкий встретили экс-президента, лидера партии «Европейская солидарность» Петра Порошенко криками «Ганьба!» («позор») и «иди отсюда!», сообщает «Страна.ua».
Обновлено в 04:52
Политика
Минск высказался по поводу предложения Зеленского Путину
Минск готов на высоком уровне обеспечить встречу президента Украины Владимира Зеленского и его российского коллеги Владимира Путина.
Обновлено в 08:44
Политика
Путину доложили об уголовном деле против помощника его полпреда
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщил что глава государства Владимир Путин владеет полной информацией по делу о госизмене помощника своего полномочного представителя в Уральском федеральном округе.
Обновлено в 07:04
Происшествия
Главу отдела полиции уволили после серии отравлений в Москве
Начальник отдела МВД по Басманном району Москвы Сергей Васильев уволен после служебной проверки, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Москве.
Обновлено в 05:12
Политика
Депутат РФ из космоса смотрела на гибель людей в Донбассе
Депутат Госдумы России и космонавт Елена Серова сообщила, что она с борта Международной космической станции наблюдала за бомбежками на востоке Украины.
Обновлено в 08:36
Здоровье
В ОНФ призвали давать отсрочку в получении прав для любителей выпить
"Для людей, которые безответственно относятся к употреблению алкоголя, надо устанавливать отсрочку в получении водительских прав", - говорится в сообщении пресс-службы со ссылкой на эксперта ОНФ, президента Московского научно-практического центра наркологии Евгения Брюна.
Обновлено в 04:27
Происшествия
Гандболистка сборной России утонула в Польше
Член сборной РФ по пляжному гандболу Екатерина Королева утонула в Польше после окончания чемпионата Европы.
Обновлено в 08:19
Общество
В Гидрометцентре рассказали, когда в Россию вернется лето
По данным Гидрометцентра, на этой неделе на северо-западе России вновь ожидается дождливая погода.
Обновлено в 02:03
Путешествия
Из Турции экстренно эвакуировали двух заболевших российских туристок
Две россиянки, туристки из Москвы и Нижневартовска, заболевшие во время отдыха в Турции, были экстренно эвакуированы спецбортом в медицинские учреждения на родине.
Обновлено в 05:05
Политика
Соловьев назвал Зеленского держимордой
Президент Украины Владимир Зеленский из творческого человека близкой к журналистике профессии превращается в держиморду, душителя свободы.
Обновлено в 08:10
Армия и оружие
Съемочная группа из ДНР попала под обстрел в Донбассе
Съемочная группа горловского телевидения попала под обстрел на окраине подконтрольной самопровозглашенной Донецкой народной республике Горловки, пострадавших нет, заявил в понедельник журналистам исполняющий обязанности главы администрации города Иван Приходько.
Обновлено в 07:17
Происшествия
Названа версия трагедии со свидетельницей по делу Кокорина
Стала известна версия падения с балкона в Чехии Екатерины Бобковой, которая проходит свидетелем по делу бывшего нападающего сборной России Александра Кокорина и полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева, передает РИА "Новости".
Обновлено в 09:02
Кино
Паулина Андреева сыграет в новом фильме жену Виктора Цоя
Супругу Виктора Цоя сыграет известная актриса Паулина Андреева.
Обновлено в 08:04
Энергетика
Эксперты составили прогноз роста цен на бензин до 2024 года
Средняя розничная цена на бензин составит в нынешнем году 48,36 рубля за литр. А к 2024 году она поднимется до 51,41 рубля.
Обновлено в 02:25
Музыка
Алла Пугачева подарила Сергею Шнурову «песню про мужиков»
Примадонна советской и российской эстрады Алла Пугачева подарила фронтмену группировки "Ленинград" Сергею Шнурову песню.
Обновлено в 07:42
Политика
Поклонская ответила Зеленскому, «чей Крым»
Обновлено в 07:54
Политика
Медведев пошутил про отсутствующих на совещании вице-премьеров
На мероприятии присутствовали семь вице-премьеров из десяти: первый вице-премьер — министр финансов Антон Силуанов и заместители председателя правительства Максим Акимов, Татьяна Голикова, Ольга Голодец, Алексей Гордеев, Виталий Мутко и Юрий Трутнев.
Обновлено в 07:43
Экономика
Петербургскому метро запретили крупную закупку из-за нехватки чертежей
Комиссия Санкт-Петербургского Управления Федеральной антимонопольной службы в понедельник, 8 июля, признала обоснованной жалобу ООО «Моспик» на действия ГУП «Петербургский метрополитен» и предписало подземке аннулировать закупки на общую сумму более 547 млн рублей.
Обновлено в 08:30
Футбол
УЕФА опроверг приглашение сборной Аргентины выступить в Лиге наций
Ранее появилась информация, что УЕФА пригласил сборную Аргентины выступить в Лиге наций после скандала на Кубке Америки-2019.
Обновлено в 06:19
Происшествия
Рейс «Москва — Берлин» совершил экстренную посадку во Внуково
«Самолет Boeing 737 (рейс UT705), развернувшийся в небе Литвы из-за неполадок в системе кондиционирования, благополучно приземлился», — заявили в пресс-службе аэропорта.
Обновлено в 07:30
Происшествия
Кузнецова сообщила о состоянии избитой в Ингушетии девочки
Позитивных прогнозов после диагностики избитой девочки из Ингушетии нет, заявила уполномоченный при президенте по правам ребенка Анна Кузнецова.
Обновлено вчера в 08:45