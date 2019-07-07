Проект первой полностью частной автомагистрали в России – дороги «Меридиан» (через Казахстан должна соединить Китай и Европу) – долго выглядел авантюрой: гигантские инфраструктурные проекты обычно строятся по контракту с правительством, иначе как привлечь инвестиции и кредиты.

с чего всё началось

Глава правительства Дмитрий Медведев одобрил проект первой полностью частной автомагистрали «Меридиан», которая должна пройти от границы с Белоруссией до Казахстана и через него соединить Западную Европу и Китай.

Медведев одобрил проект частной автотрассы из России в Китай

Происшествия Под Ярославлем пятилетнего ребенка привязали к столбу Ярославская полиция проводит проверку в многодетной семье села Юрьевское, где пятилетнего мальчика привязали к столбу.

Политика Глава СБУ инициирует срочное заседание СНБО из-за телемоста с Россией Временно исполняющий обязанности главы Службы безопасности Украины Иван Баканов попросил президента Владимира Зеленского созвать внеочередное заседание Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) из-за планируемого телемоста с Россией.

Политика Порошенко встретили в Хмельницком криками «позор» Жители украинского города Хмельницкий встретили экс-президента, лидера партии «Европейская солидарность» Петра Порошенко криками «Ганьба!» («позор») и «иди отсюда!», сообщает «Страна.ua».

Политика Зеленский предложил Путину встречу Президент Украины Владимир Зеленский предложил президенту России Владимиру Путину встречу. Об этом он заявил на своей странице в фейсбуке.

Политика Гендиректор «Рустави-2» извинился за мат в адрес Путина Генеральный директор грузинской телекомпании "Рустави-2" Ника Гварамия извинился за мат в адрес президента России Владимира Путина, прозвучавший в эфире.

Финансы Сбербанк снизил ставки по вкладам в рублях и валюте Из материалов ЦБ следует, что средняя максимальная процентная ставка по вкладам в российских рублях составила 7,27%, писал News.ru.

Футбол Райола подтвердил, что Де Лигт согласовал контракт с «Ювентусом» Защитник «Аякса» Маттейс де Лигт согласовал условия личного контракта с «Ювентусом». Об этом сообщил его агент Мино Райола.

Общество СМИ рассказали о повышении выплат грузчикам в Шереметьево в пять раз Компания «Шереметьево Хэндлинг», которая отвечает за загрузку и выгрузку багажа пассажиров, повысила выплаты своим грузчикам почти в пять раз — с 45 тыс. рублей в мае до 200–211 тыс. рублей в июле.

Авто Названа цена на новый пикап JAC T6 Компания «Джак автомобиль» (официальный дистрибьютор китайского автопроизводителя JAC Motors) анонсировала стоимость нового пикапа JAC T6, который поступит в продажу 1 сентября 2019 года.

Происшествия Российский самолет экстренно развернули в Москву Самолет авиакомпании Utair подал сигнал об аварийной ситуации и в настоящее время возвращается в Москву.

Политика Российские туристы начали массово отменять брони в гостиницах Грузии Российские туристы начали массово отменять брони в гостиницах в Батуми, Кутаиси, и районе Кахетия после отмены полетов российских авиакомпаний в Грузию, заявила глава Национального агентства туризма Грузии Мариям Квривишвили.

Происшествия Главу отдела полиции уволили после серии отравлений в Москве Начальник отдела МВД по Басманном району Москвы Сергей Васильев уволен после служебной проверки, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Москве.

Экономика Эксперты Титова раскритиковали ЦБ за неправильную борьбу с инфляцией Системной политики нет "Основная причина игнорирования немонетарных факторов в борьбе с инфляцией — отсутствие системной макроэкономической политики", — утверждают эксперты института Титова.

Авто Снимки BMW X6M появились в Сети Не считая шильдиков, спереди новая BMW X6M получит особую радиаторную решетку с пятью сдвоенными «перекладинами» в ноздрях, другой передний бампер с увеличенными воздухозаборники, более стремительные зеркала традиционной формы (как на других М-ках).

Армия и оружие Опубликовано видео «передовой» сборки F-35 В Сети был размещен ролик, демонстрирующий сборку одного из участков боевого самолета F-35 Lightning II, относящегося к 5-му поколению истребителей.

Общество Солнечные батареи поставят на ГЭС-2 в Москве осенью 2019 года Уточняется, что установку стеклянной крыши и солнечных батарей планируется завершить осенью 2019 года, после чего строители приступят к внутренней отделке помещений.

Политика В ГД предложили ставить табличку с поговоркой у могил зарубежных военных Глава комитета Госдумы по физкультуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев предложил устанавливать в РФ специальные таблички с надписью: "Кто к нам с мечом пришел, от русского меча погиб" вблизи захоронений иностранных военных, воевавших с Российской империей или СССР, следует из электронной базы данных ГД.

Общество Омский учитель получила выговор после показа детям фильма ужасов Учительница частной школы в Омске получила выговор после показа детям 8-14 лет фильма ужасов "Кукла", на что пожаловались некоторые родители.

Энергетика Составлен прогноз по ценам на бензин в России к 2024 году По мнению экспертов, по итогам 2019 года средняя розничная стоимость литра бензина в РФ составит 48,36 рубля.

Армия и оружие Песков прокомментировал угрозы для судоходства в Баренцевом море Погибших на глубоководном аппарате в Баренцевом море подводников похоронили 6 июля на Серафимовском кладбище в Петербурге.

Происшествия «Ъ» стало известно, почему Михаилу Музраеву инкриминируют теракт Евгений Ремезов был объявлен в розыск и задержан в мае этого года. А месяц назад по делу о теракте — Михаил Музраев и Владимир Зубков.

Политика Путин проинформирован о деле задержанного помощника полпреда УрФО Позднее оказалось, что он является помощником полпреда президента в УрФО.

Шоу-бизнес Звезда «Уральских пельменей» Юлия Михалкова обыграла коллегу в шахматы Артистка мечтает сняться в детской сказке Звезда шоу "Уральские пельмени" Юлия Михалкова выиграла в шахматы у коллеги по проекту Максима Ярицы.

Транспорт Под Крымским мостом начали демонтировать рабочие мосты В Керченском проливе начался демонтаж временных рабочих мостов, которые три с половиной года помогали строителям сооружать автодорожную и железнодорожную часть Крымского моста.

Авто В Минпромторге назвали розничную цену Aurus Senat Sedan Розничная цена автомобиля Aurus Senat Sedan составит около 18 млн рублей. Об этом сообщили в Министерстве промышленности и торговли России.

Политика Украинцы стали меньше поддерживать партию Зеленского — соцпрос Партия украинского лидера Владимира Зеленского «Слуга народа» продолжает занимать лидирующую позицию в политическом рейтинге, однако количество поддерживающих ее избирателей сократилось 0,7%, достигнув отметки в 41,6%. Об этом говорится в результатах опроса украинского института социальных исследований имени Александра Яременко.

Политика В ОБСЕ приняли резолюцию против «Северного потока-2» Комитет по политическим вопросам и безопасности Парламентской ассамблеи ОБСЕ принял литовскую резолюцию против проектов "Северный поток-2" и "Турецкий поток".