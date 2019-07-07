Экономика
Медведев одобрил проект частной автотрассы из России в КитайРБК 02:33
Глава правительства Дмитрий Медведев одобрил проект первой полностью частной автомагистрали «Меридиан», которая должна пройти от границы с Белоруссией до Казахстана и через него соединить Западную Европу и Китай.
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с чего всё началось
Проект первой полностью частной автомагистрали в России – дороги «Меридиан» (через Казахстан должна соединить Китай и Европу) – долго выглядел авантюрой: гигантские инфраструктурные проекты обычно строятся по контракту с правительством, иначе как привлечь инвестиции и кредиты.Ведомостивчера в 16:47
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Политика
Сотрудники «Рустави 2» увольняются после оскорбления Путина
Сотрудники грузинского телеканала «Рустави 2» начали увольняться после инцидента с оскорблением Владимира Путина журналистом Георгием Габунией, 8 июля сообщил Sputnik Грузия.
Обновлено в 03:29
Общество
Зарплаты грузчиков в Шереметьево подняли в пять раз
Московский аэропорт Шереметьево повысил зарплату сотрудникам практически в пять раз. Об этом сообщают "Ведомости" со ссылкой на источники.
Обновлено в 04:16
Происшествия
СК проверит службу опеки по делу об избиении девочки в Ингушетии
Правоохранители проверят органы опеки и участкового педиатра по уголовному делу об избиении семилетней девочки в Ингушетии.
Обновлено в 04:20
Политика
Националисты поставили Зеленскому ультиматум из-за телемоста с Россией
Украинские националисты выдвинули Владимиру Зеленскому ультиматум с требованием "адекватно" ответить на проведение телемоста между каналами "Россия 1" и NewsOne.
Обновлено в 04:36
Происшествия
В санатории под Магнитогорском умерла 4-летняя девочка
В санатории «Якты-Куль» под Магнитогорском родители с четырехлетним ребенком гуляли по территории.
Обновлено в 04:25
Политика
РБК: губернатор Архангельской области может уйти в отставку
Губернатор Архангельской области Игорь Орлов может уйти в отставку, пишет РБК со ссылкой на три источника, близких к администрации президента.
Обновлено в 02:46
Происшествия
В Подмосковье полицейских обвинили в фиктивной постановке мигрантов на учет
Следствие предъявило обвинение двум сотрудникам миграционного управления подмосковного главка полиции и пятерым соучастникам, фиктивно поставившим на миграционный учет на территории Москвы и Московской области более 200 граждан Узбекистана, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.
Обновлено в 03:12
Общество
Россияне назвали регистрацию брака обязательной
Обновлено в 02:05
Политика
Мэр Тбилиси отреагировал на мат журналиста в адрес Путина
Мэр Тбилиси Каха Каладзе отреагировал на нецензурную ругать грузинского ведущего в адрес президента России Владимира Путина в эфире передачи.
Обновлено в 03:10
Интернет
Microsoft сообщила о серьезной ошибке в обновлении Windows 10
Microsoft сообщила пользователям Windows 10, что недавнее обновление KB4501375 плохо влияет на работу диспетчера подключений удаленного доступа (Remote Access Connection Manager — RASMAN).
Обновлено в 01:53
Экономика
В Сингапуре предложили отменить НДС для сделок с криптовалютами
В правительстве объяснили внесение поправок в действующее законодательство необходимостью соответствовать общемировым практикам в регулировании рынка криптовалют.
Обновлено в 04:16
Экономика
ЕЭК потребует от РФ вернуть в продажу алкогольные энергетики
Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) подготовила проект решения, обязывающего РФ снять запрет на производство и оборот слабоалкогольных тонизирующих напитков, пишет в понедельник газета "Известия" со ссылкой на документ.
Обновлено вчера в 23:03
Происшествия
В Ставропольском крае задержана банда взломщиков банкоматов
Полицейские на Ставрополье задержали банду взломщиков банкоматов. Все они уроженцы Перми, передает телеканал "Россия 24".
Обновлено в 01:42
Авто
Снимки BMW X6M появились в Сети
Не считая шильдиков, спереди новая BMW X6M получит особую радиаторную решетку с пятью сдвоенными «перекладинами» в ноздрях, другой передний бампер с увеличенными воздухозаборники, более стремительные зеркала традиционной формы (как на других М-ках).
Обновлено вчера в 22:17
Экономика
Россияне увеличили траты на развлечения, одежду и отпуска
Уже 20% россиян тратят средства на развлечения вне дома (+5 п.п. к первому кварталу), 37% — на покупку новой одежды (+4 п.п.), 31% (+1 п.п.) — на отпуска.
Обновлено в 00:00
Общество
Законопроект о принудительной комплексной застройке ожил в Госдуме
Проект изменений в Градостроительный кодекс, касающийся комплексного развития территорий, внесен в Госдуму летом 2018 года и прошел первое чтение в ноябре.
Обновлено вчера в 17:59
Космос
Москвичи с 10 по 29 июля смогут наблюдать МКС в вечернем небе
Обновлено в 03:54
Общество
Омский учитель получила выговор после показа детям фильма ужасов
Учительница частной школы в Омске получила выговор после показа детям 8-14 лет фильма ужасов "Кукла", на что пожаловались некоторые родители.
Обновлено в 02:19
Происшествия
Под Ярославлем пятилетнего ребенка привязали к столбу
Ярославская полиция проводит проверку в многодетной семье села Юрьевское, где пятилетнего мальчика привязали к столбу.
Обновлено вчера в 10:35
Происшествия
Российские школьники поиграли в каскадеров и подожгли товарища
Три подростка в возрасте 12-13 лет играли в каскадеров. В процессе игры они обливали друг друга горючей жидкостью и поджигали.
Обновлено в 04:31
Общество
Паводок в Иркутской области побил рекорды за весь период наблюдений
Нынешний паводок в Иркутской области побил исторические максимумы как по уровню выпавших осадков, так и по уровням вышедших из берегов рек, сообщили журналистам представители Иркутского гидрометцентра.
Обновлено в 03:06
Политика
Грузинским авиакомпаниям запретили летать в Россию до погашения долгов
Запрет на полеты в Россию грузинских авиакомпаний продлится до момента полного погашения задолженности по аэронавигационному обслуживанию.
Обновлено в 03:16
Общество
Опубликован рейтинг самых богатых и самых бедных регионов России
Именно ЯНАО можно смело называть регионом с высокими доходами населения. На втором месте Ненецкий автономный округ.
Обновлено вчера в 21:33
Политика
В Союзе журналистов России оценили поведение телеведущего «Рустави 2»
Секретарь и глава международного отдела Союза журналистов России Тимур Шафир прокомментировал поведение ведущего Георгия Габунии на грузинском оппозиционном канале «Рустави 2».
Обновлено в 04:00
Авто
Китайский JAC назвал рублевые цены на пикап T6
Китайская автомобильная марка JAC назвала рублевые цены на свой новый пикап для России. Продажи модели T6 начнутся в России в сентябре.
Обновлено в 03:09
Культура
Владимир Познер вышел из жюри премии ТЭФИ
Обновлено вчера в 11:26
Происшествия
«Ъ» стало известно, почему Михаилу Музраеву инкриминируют теракт
Евгений Ремезов был объявлен в розыск и задержан в мае этого года. А месяц назад по делу о теракте — Михаил Музраев и Владимир Зубков.
Обновлено вчера в 17:59