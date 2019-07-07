Экономика

Медведев одобрил проект частной автотрассы из России в КитайРБК 02:33

Глава правительства Дмитрий Медведев одобрил проект первой полностью частной автомагистрали «Меридиан», которая должна пройти от границы с Белоруссией до Казахстана и через него соединить Западную Европу и Китай.
Читать в источнике
с чего всё началось

Медведев одобрил новую дорогу для грузов из Европы в Китай

Проект первой полностью частной автомагистрали в России – дороги «Меридиан» (через Казахстан должна соединить Китай и Европу) – долго выглядел авантюрой: гигантские инфраструктурные проекты обычно строятся по контракту с правительством, иначе как привлечь инвестиции и кредиты.
Ведомостивчера в 16:47

Подробнее о событии

Правительство одобрило проект частной автомагистрали из России в Китай

РИА Новости02:29

Медведев одобрил проект первой частной дороги в России

Дождь02:46

«Ведомости»: Медведев одобрил проект новой трассы из Европы в Китай

Телеканал 360°02:38

Медведев одобрил проект частной автотрассы из России в Китай

РБК02:33

Правительство поддержало проект первой частной магистрали «Меридиан»

Коммерсантъ04:07

«Ведомости»: правительство одобрило проект частной трассы из России в Китай

ТАСС00:56

Медведев одобрил новую дорогу для грузов из Европы в Китай

Ведомостивчера в 16:47
Показать все источники
Автоматически обработано 7308 источников, обновлено в 04:42, Вашингтон
Политика

Сотрудники «Рустави 2» увольняются после оскорбления Путина

Сотрудники грузинского телеканала «Рустави 2» начали увольняться после инцидента с оскорблением Владимира Путина журналистом Георгием Габунией, 8 июля сообщил Sputnik Грузия.
Обновлено в 03:29
Происшествия

Самолет из Челябинска в Анталью задержали из-за попадания молнии

Обновлено в 03:51
Общество

Зарплаты грузчиков в Шереметьево подняли в пять раз

Московский аэропорт Шереметьево повысил зарплату сотрудникам практически в пять раз. Об этом сообщают "Ведомости" со ссылкой на источники.
Обновлено в 04:16
Происшествия

СК проверит службу опеки по делу об избиении девочки в Ингушетии

Правоохранители проверят органы опеки и участкового педиатра по уголовному делу об избиении семилетней девочки в Ингушетии.
Обновлено в 04:20
Политика

Националисты поставили Зеленскому ультиматум из-за телемоста с Россией

Украинские националисты выдвинули Владимиру Зеленскому ультиматум с требованием "адекватно" ответить на проведение телемоста между каналами "Россия 1" и NewsOne.
Обновлено в 04:36
Происшествия

В санатории под Магнитогорском умерла 4-летняя девочка

В санатории «Якты-Куль» под Магнитогорском родители с четырехлетним ребенком гуляли по территории.
Обновлено в 04:25
Политика

РБК: губернатор Архангельской области может уйти в отставку

Губернатор Архангельской области Игорь Орлов может уйти в отставку, пишет РБК со ссылкой на три источника, близких к администрации президента.
Обновлено в 02:46
Происшествия

В Подмосковье полицейских обвинили в фиктивной постановке мигрантов на учет

Следствие предъявило обвинение двум сотрудникам миграционного управления подмосковного главка полиции и пятерым соучастникам, фиктивно поставившим на миграционный учет на территории Москвы и Московской области более 200 граждан Узбекистана, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.
Обновлено в 03:12
Общество

Россияне назвали регистрацию брака обязательной

Обновлено в 02:05
Политика

Мэр Тбилиси отреагировал на мат журналиста в адрес Путина

Мэр Тбилиси Каха Каладзе отреагировал на нецензурную ругать грузинского ведущего в адрес президента России Владимира Путина в эфире передачи.
Обновлено в 03:10
Интернет

Microsoft сообщила о серьезной ошибке в обновлении Windows 10

Microsoft сообщила пользователям Windows 10, что недавнее обновление KB4501375 плохо влияет на работу диспетчера подключений удаленного доступа (Remote Access Connection Manager — RASMAN).
Обновлено в 01:53
Экономика

В Сингапуре предложили отменить НДС для сделок с криптовалютами

В правительстве объяснили внесение поправок в действующее законодательство необходимостью соответствовать общемировым практикам в регулировании рынка криптовалют.
Обновлено в 04:16
Экономика

ЕЭК потребует от РФ вернуть в продажу алкогольные энергетики

Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) подготовила проект решения, обязывающего РФ снять запрет на производство и оборот слабоалкогольных тонизирующих напитков, пишет в понедельник газета "Известия" со ссылкой на документ.
Обновлено вчера в 23:03
Футбол

Самый молодой футболист в истории АПЛ продолжит карьеру в «Ливерпуле»

Обновлено в 03:24
Происшествия

В Ставропольском крае задержана банда взломщиков банкоматов

Полицейские на Ставрополье задержали банду взломщиков банкоматов. Все они уроженцы Перми, передает телеканал "Россия 24".
Обновлено в 01:42
Экономика

Рынок поддельных люксовых товаров в России обогнал легальный

Обновлено в 02:43
Авто

Снимки BMW X6M появились в Сети

Не считая шильдиков, спереди новая BMW X6M получит особую радиаторную решетку с пятью сдвоенными «перекладинами» в ноздрях, другой передний бампер с увеличенными воздухозаборники, более стремительные зеркала традиционной формы (как на других М-ках).
Обновлено вчера в 22:17
Экономика

Россияне увеличили траты на развлечения, одежду и отпуска

Уже 20% россиян тратят средства на развлечения вне дома (+5 п.п. к первому кварталу), 37% — на покупку новой одежды (+4 п.п.), 31% (+1 п.п.) — на отпуска.
Обновлено в 00:00
Общество

Законопроект о принудительной комплексной застройке ожил в Госдуме

Проект изменений в Градостроительный кодекс, касающийся комплексного развития территорий, внесен в Госдуму летом 2018 года и прошел первое чтение в ноябре.
Обновлено вчера в 17:59
Космос

Москвичи с 10 по 29 июля смогут наблюдать МКС в вечернем небе

Обновлено в 03:54
Общество

Омский учитель получила выговор после показа детям фильма ужасов

Учительница частной школы в Омске получила выговор после показа детям 8-14 лет фильма ужасов "Кукла", на что пожаловались некоторые родители.
Обновлено в 02:19
Происшествия

Под Ярославлем пятилетнего ребенка привязали к столбу

Ярославская полиция проводит проверку в многодетной семье села Юрьевское, где пятилетнего мальчика привязали к столбу.
Обновлено вчера в 10:35
Происшествия

Российские школьники поиграли в каскадеров и подожгли товарища

Три подростка в возрасте 12-13 лет играли в каскадеров. В процессе игры они обливали друг друга горючей жидкостью и поджигали.
Обновлено в 04:31
Общество

Паводок в Иркутской области побил рекорды за весь период наблюдений

Нынешний паводок в Иркутской области побил исторические максимумы как по уровню выпавших осадков, так и по уровням вышедших из берегов рек, сообщили журналистам представители Иркутского гидрометцентра.
Обновлено в 03:06
Политика

Грузинским авиакомпаниям запретили летать в Россию до погашения долгов

Запрет на полеты в Россию грузинских авиакомпаний продлится до момента полного погашения задолженности по аэронавигационному обслуживанию.
Обновлено в 03:16
Общество

Опубликован рейтинг самых богатых и самых бедных регионов России

Именно ЯНАО можно смело называть регионом с высокими доходами населения. На втором месте Ненецкий автономный округ.
Обновлено вчера в 21:33
Политика

В Союзе журналистов России оценили поведение телеведущего «Рустави 2»

Секретарь и глава международного отдела Союза журналистов России Тимур Шафир прокомментировал поведение ведущего Георгия Габунии на грузинском оппозиционном канале «Рустави 2».
Обновлено в 04:00
Авто

Китайский JAC назвал рублевые цены на пикап T6

Китайская автомобильная марка JAC назвала рублевые цены на свой новый пикап для России. Продажи модели T6 начнутся в России в сентябре.
Обновлено в 03:09
Культура

Владимир Познер вышел из жюри премии ТЭФИ

Обновлено вчера в 11:26
Происшествия

«Ъ» стало известно, почему Михаилу Музраеву инкриминируют теракт

Евгений Ремезов был объявлен в розыск и задержан в мае этого года. А месяц назад по делу о теракте — Михаил Музраев и Владимир Зубков.
Обновлено вчера в 17:59
Как работают Яндекс.Новости?
Главное