Экономика

Медведев одобрил проект частной автотрассы из России в КитайРБК 02:33

Глава правительства Дмитрий Медведев одобрил проект первой полностью частной автомагистрали «Меридиан», которая должна пройти от границы с Белоруссией до Казахстана и через него соединить Западную Европу и Китай.
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Медведев одобрил новую дорогу для грузов из Европы в Китай

Проект первой полностью частной автомагистрали в России – дороги «Меридиан» (через Казахстан должна соединить Китай и Европу) – долго выглядел авантюрой: гигантские инфраструктурные проекты обычно строятся по контракту с правительством, иначе как привлечь инвестиции и кредиты.
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Правительство поддержало проект первой частной магистрали «Меридиан»

Коммерсантъ04:07

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Медведев одобрил проект частной автотрассы из России в Китай

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ТАСС00:56

Медведев одобрил новую дорогу для грузов из Европы в Китай

Ведомостивчера в 16:47
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