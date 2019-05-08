Экономика
Медведев одобрил план вхождения РФ в пятерку крупнейших экономик мираРеальное время 16:42
Документ размещен на официальном портале правительства РФ. Согласно представленной информации, Россия перегонит Германию по размеру ВВП и войдет в пятерку крупнейших экономик мира в 2023 году. Отмечается, что сейчас Россия занимает шестое место по объему ВВП.
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