Транспорт

Медведев одобрил эксперимент по эксплуатации беспилотных автомобилей
Российская газета
07:27

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление о запуске эксперимента по опытной эксплуатации на автомобильных дорогах общего пользования высокоавтоматизированных транспортных средств.
Российская газета07:27
Дмитрий Медведев
Это позволит провести эксперимент по тестированию беспилотных автомобилей на дорогах общего пользования для того, чтобы окончательно выработать правила дорожного движения, а вернее говоря - изменения в них.
— Дмитрий Медведев, российский политикИнтерфакс 07:07
с чего всё началось
Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление
 о проведении эксперимента по использованию беспилотных автомобилей на дорогах общего пользования в Москве и Татарстане.
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