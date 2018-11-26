Это позволит провести эксперимент по тестированию беспилотных автомобилей на дорогах общего пользования для того, чтобы окончательно выработать правила дорожного движения, а вернее говоря - изменения в них.

Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление о проведении эксперимента по тестированию беспилотных автомобилей на дорогах общего пользования.

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