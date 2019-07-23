Экономика
Медведев оценил темпы расходов на нацпроектыРИА Новости 08:04
Бюджет национальных проектов до 2024 года оценивается в 25,7 триллиона рублей, из них более 13 триллионов выделят из федерального бюджета. Расходы региональных бюджетов на реализацию нацпроектов оцениваются в 4,9 триллиона рублей.
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Происшествия
КНДР задержала российское судно с 17 моряками
В 2016 году пограничники КНДР задержали спортивное судно «Элфин», возвращавшееся с соревнований в южнокорейском Пусане.
Обновлено в 14:21
Армия и оружие
Россию обвинили в нарушении воздушного пространства Южной Кореи
Несколько российских самолетов нарушили воздушное пространство Южной Кореи, сообщает 23 июля AP со ссылкой на южнокорейское министерство обороны.
Обновлено в 00:11
Единоборства
Боксер Максим Дадашев умер в американской больнице
Обновлено в 12:01
Политика
Памфилова встретилась с незарегистрированными кандидатами в Мосгордуму
Председатель ЦИК России Элла Памфилова встретилась с оппозиционными кандидатами в депутаты Мосгордумы, ранее получившими отказ в регистрации из-за превышения количества забракованных подписей избирателей.
Обновлено в 08:53
Происшествия
Родители ребенка, посаженного на цепь на Кубани, были в разводе
Родители 10-летнего мальчика на Кубани, отец которого посадил его на цепь в сарае, были в разводе, ребенок проживал с отцом по решению суда, говорится в сообщении пресс-службы уполномоченного по правам ребенка на Кубани.
Обновлено в 07:19
Футбол
Полузащитник «Сент-Этьена» Кабелла может перейти в «Краснодар»
Полузащитник французского «Сент-Этьена» Реми Кабелла может перейти в «Краснодар».
Обновлено в 14:03
Происшествия
Пожар произошел в детском палаточном лагере в Хабаровском крае
Обновлено вчера в 18:03
Экономика
Росстат объяснил аномальный приток мигрантов в Россию
Резкий рост числа мигрантов в России в январе—апреле 2019-го связан с тем, что МВД с начала года передает в Росстат более полные данные, сообщили РБК в статистическом ведомстве.
Обновлено в 13:25
Игры
Из Steam удалили Cyberpunk 2069
В июне в Steam появилась страница игры Cyberpunk 2069.
Обновлено в 12:59
Происшествия
Число отравившихся едой из автоматов в Москве возросло до 86 человек
Число людей, отравившихся едой из вендинговых автоматов Healthy Food в Москве, выросло до 86, сообщается на сайте столичного управления Роспотребнадзора.
Обновлено в 13:54
Общество
В Москву придет сильное похолодание
Обновлено в 10:31
Политика
Глава ФБР обвинил Россию в попытках вмешаться в выборы в США
Директор Федерального бюро расследований (ФБР) США Кристофер Рэй на слушаниях в сенате заявил, что Россия продолжает пытаться вмешиваться в избирательные процессы в Соединённых Штатах.
Обновлено в 11:57
Экономика
МВФ ухудшил прогноз роста мирового ВВП на 2019-2020 годы
Международный валютный фонд (МВФ) понизил свою оценку роста мирового валового продукта в 2019—2020 годах, следует из доклада «Перспективы развития мировой экономики», опубликованного 23 июля на официальном сайте фонда.
Обновлено в 10:25
Шоу-бизнес
Адвокат экс-короля Малайзии усомнился в верности «Мисс Москва»
Сингапурский адвокат бывшего правителя Малайзии Мухаммада V Ко Тен Хуа подтвердил его расставание с «Мисс Москва» Оксаной Воеводиной.
Обновлено в 04:51
Наука
Капсулу Hyperloop смогли разогнать до рекордной скорости
Капсулу удалось разогнать до 463 километров в час, пишет Planet today.
Обновлено вчера в 06:14
Политика
Володин прокомментировал выборы в Раду
Обсуждать парламентские выборы на Украине стоит после того, как Верховная рада примет конкретные решения по урегулированию конфликта в Донбассе и выполнению минских соглашений, считает спикер Госдумы Вячеслав Володин.
Обновлено в 13:16
Политика
На этой неделе Лавров встретится с министром иностранных дел Кубы
Сообщается, что состоятся переговоры Сергея Лаврова с Министром иностранных дел Кубы Бруно Родригесом.
Обновлено в 03:54
Футбол
«Зенит» объявил о возвращении Васютина
Бывший вратарь юношеской сборной России Александр Васютин вернулся в петербургский "Зенит", сообщается на официальном сайте футбольного клуба.
Обновлено в 14:20
Политика
МИД РФ опубликовал концепцию безопасности в Персидском заливе
На фоне растущей военно-политической напряженности в Персидском заливе МИД России опубликовал собственную концепцию коллективной безопасности для региона.
Обновлено в 15:19
Музыка
Клип Queen получил рекордное число просмотров на YouTube
Обновлено в 15:05
Музыка
На концерте в Москве Metallica исполнила «Группу крови» Виктора Цоя
Вечером 21 июля в Москве культовая американская группа Metallica на единственном концерте в «Лужниках» исполнила легендарную песню Виктора Цоя «Группа крови».
Обновлено вчера в 03:58
Политика
В Германии опасаются сближения России и Украины после выборов в Раду
Немецкое издание Die Welt предостерегло страны Евросоюза от возникновения серьезных проблем после подсчета голосов на выборах в Верховную раду Украины.
Обновлено в 08:01
Футбол
Конов подтвердил переход Перейро в «Спартак»
Журналист Василий Конов анонсировал трансфер хавбека ПСВ Гастона Перейро в московский "Спартак".
Обновлено в 05:08
Общество
СМИ опубликовали список сериалов на лето Елизаветы II
Помимо "Чисто английского убийства", королева выбрала комедийные сериалы "Соблюдая приличия" и "Бабье лето", детективы "Убийства в Мидсомере" и "Новые трюки", а также научно-фантастическое шоу "Доктор Кто", - рассказал английский актер Пол Николлс.
Обновлено в 11:06
Политика
Политик Константин Боровой попросил убежища в США
Бывший депутат Госдумы Константин Боровой попросил политического убежища в США, об этом он рассказал в интервью «Голосу Америки».
Обновлено в 13:45
Шоу-бизнес
Ковальчук и Чумаков не скрывали чувства на сцене в Юрмале
Обновлено в 14:53
Политика
Кличко вызвали на допрос по делу о махинациях с землей
Уточняется, что допрос состоится 26 июля. Отмечается, что повестка в суд вручена по делу о земельных махинациях.
Обновлено в 12:25