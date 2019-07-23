Экономика

Медведев оценил темпы расходов на нацпроектыРИА Новости 08:04

Бюджет национальных проектов до 2024 года оценивается в 25,7 триллиона рублей, из них более 13 триллионов выделят из федерального бюджета. Расходы региональных бюджетов на реализацию нацпроектов оцениваются в 4,9 триллиона рублей.
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Полусвободная касса: на нацпроекты потратили 661 млрд рублей

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Медведев призвал ускорить работу по нацпроектам

Finam.Ru08:55
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В 2016 году пограничники КНДР задержали спортивное судно «Элфин», возвращавшееся с соревнований в южнокорейском Пусане.
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Несколько российских самолетов нарушили воздушное пространство Южной Кореи, сообщает 23 июля AP со ссылкой на южнокорейское министерство обороны.
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Родители 10-летнего мальчика на Кубани, отец которого посадил его на цепь в сарае, были в разводе, ребенок проживал с отцом по решению суда, говорится в сообщении пресс-службы уполномоченного по правам ребенка на Кубани.
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Росстат объяснил аномальный приток мигрантов в Россию

Резкий рост числа мигрантов в России в январе—апреле 2019-го связан с тем, что МВД с начала года передает в Росстат более полные данные, сообщили РБК в статистическом ведомстве.
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Из Steam удалили Cyberpunk 2069

В июне в Steam появилась страница игры Cyberpunk 2069.
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Число людей, отравившихся едой из вендинговых автоматов Healthy Food в Москве, выросло до 86, сообщается на сайте столичного управления Роспотребнадзора.
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В Москву придет сильное похолодание

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Глава ФБР обвинил Россию в попытках вмешаться в выборы в США

Директор Федерального бюро расследований (ФБР) США Кристофер Рэй на слушаниях в сенате заявил, что Россия продолжает пытаться вмешиваться в избирательные процессы в Соединённых Штатах.
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Экономика

МВФ ухудшил прогноз роста мирового ВВП на 2019-2020 годы

Международный валютный фонд (МВФ) понизил свою оценку роста мирового валового продукта в 2019—2020 годах, следует из доклада «Перспективы развития мировой экономики», опубликованного 23 июля на официальном сайте фонда.
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Сингапурский адвокат бывшего правителя Малайзии Мухаммада V Ко Тен Хуа подтвердил его расставание с «Мисс Москва» Оксаной Воеводиной.
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Капсулу Hyperloop смогли разогнать до рекордной скорости

Капсулу удалось разогнать до 463 километров в час, пишет Planet today.
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Володин прокомментировал выборы в Раду

Обсуждать парламентские выборы на Украине стоит после того, как Верховная рада примет конкретные решения по урегулированию конфликта в Донбассе и выполнению минских соглашений, считает спикер Госдумы Вячеслав Володин.
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Начальник сгоревшего лагеря заявил о совете властей купить палатки

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На этой неделе Лавров встретится с министром иностранных дел Кубы

Сообщается, что состоятся переговоры Сергея Лаврова с Министром иностранных дел Кубы Бруно Родригесом.
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«Зенит» объявил о возвращении Васютина

Бывший вратарь юношеской сборной России Александр Васютин вернулся в петербургский "Зенит", сообщается на официальном сайте футбольного клуба.
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МИД РФ опубликовал концепцию безопасности в Персидском заливе

На фоне растущей военно-политической напряженности в Персидском заливе МИД России опубликовал собственную концепцию коллективной безопасности для региона.
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Клип Queen получил рекордное число просмотров на YouTube

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В Германии опасаются сближения России и Украины после выборов в Раду

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Конов подтвердил переход Перейро в «Спартак»

Журналист Василий Конов анонсировал трансфер хавбека ПСВ Гастона Перейро в московский "Спартак".
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СМИ опубликовали список сериалов на лето Елизаветы II

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Бывший депутат Госдумы Константин Боровой попросил политического убежища в США, об этом он рассказал в интервью «Голосу Америки».
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Уточняется, что допрос состоится 26 июля. Отмечается, что повестка в суд вручена по делу о земельных махинациях.
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