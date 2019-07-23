Экономика
Медведев оценил темпы расходов на нацпроектыРИА Новости 08:04
Бюджет национальных проектов до 2024 года оценивается в 25,7 триллиона рублей, из них более 13 триллионов выделят из федерального бюджета. Расходы региональных бюджетов на реализацию нацпроектов оцениваются в 4,9 триллиона рублей.
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Единоборства
Боксер Максим Дадашев скончался в больнице
Обновлено в 10:59
Происшествия
В Хабаровском крае сгорел детский палаточный лагерь
В Хабаровском крае расследуется гибель ребенка во время пожара, который произошел минувшей ночью в палаточном городке.
Обновлено вчера в 17:22
Политика
Сенат США утвердил Марка Эспера на пост главы Пентагона
Министр сухопутных войск США Марк Эспер в конце июня сменил в должности исполняющего обязанности главы Пентагона Патрика Шэнахэна, который занимал этот пост с начала 2019 года в связи отставкой прежнего руководителя ведомства Джеймса Мэттиса.
Обновлено в 12:34
Политика
Глава ФБР обвинил Россию в попытках вмешаться в выборы в США
Директор Федерального бюро расследований (ФБР) США Кристофер Рэй на слушаниях в сенате заявил, что Россия продолжает пытаться вмешиваться в избирательные процессы в Соединённых Штатах.
Обновлено в 11:57
Политика
Лавров призвал США снять санкции против Кубы
Российский министр иностранных дел Сергей Лавров в интервью RT призвал США снять санкции против Кубы, которые действуют вот уже 60 лет.
Обновлено в 13:26
Технологии
Роскачество определило лучшие фотоаппараты
Специалисты Роскачества совместно с аналитиками Международной ассамблеи организаций потребительских испытаний исследовали рынок российской фототехники, определив лучшие фотоаппараты, сообщает сайт российского ведомства.
Обновлено в 05:57
Происшествия
Родители ребенка, посаженного на цепь на Кубани, были в разводе
Родители 10-летнего мальчика на Кубани, отец которого посадил его на цепь в сарае, были в разводе, ребенок проживал с отцом по решению суда, говорится в сообщении пресс-службы уполномоченного по правам ребенка на Кубани.
Обновлено в 07:19
Происшествия
Пять человек погибли во время оползня в Турции
Пять человек стали жертвами оползня в провинции Дюздже на северо-западе Турции.
Обновлено в 08:48
Происшествия
Суд продлил арест Михаилу Абызову на три месяца
"Суд постановил: ходатайство следствия удовлетворить, продлить обвиняемым Абызову, Степанову и Фрайденберг меру пресечения в виде содержания под стражей на 3 месяца, до 25 октября 2019 года", - огласил решение судья Артур Карпов.
Обновлено в 13:43
Музыка
Shazam назвали самые популярные песни у россиян
Обновлено в 10:02
Космос
Робот Федор попросил Рогозина переименовать его
Обновлено в 12:53
Армия и оружие
Токио выразил протест России и Сеулу из-за инцидента с самолетами
Власти Японии выразили протест России и Южной Корее в связи с инцидентом в воздушном пространстве спорных островов Токто (Такэсима) в Японском море.
Обновлено в 07:34
Общество
Полиция предостерегла от участия в митинге у московской мэрии 27 июля
"Московская полиция официально предупреждает, что запланированное на 27 июля на Тверской улице несогласованное мероприятие — незаконно, и обращается к жителям и гостям города с просьбой воздержаться от участия в нем. В случае участия в акции личная безопасность жителей и гостей столицы может оказаться под угрозой", — говорится в заявлении ведомства.
Обновлено в 13:28
Происшествия
Назван инициатор массовых задержаний в Чечне
К волне массовых задержаний в Чечне в январе 2017 года привели действия республиканского управления ФСБ.
Обновлено в 13:06
Армия и оружие
Генерал Минобороны вынудил спецназовца отказаться от слов про стрельбу по протестующим
Из записи следует, что генерал Мисковец вынудил Епифанцева отказаться от ранее сделанных им заявлений в СМИ о проведенном специалистами Минобороны в воинской части опросе.
Обновлено в 10:06
Общество
Мясоеды съели сырую белку назло веганам и поплатились
В Великобритании суд вынес приговор мужчинам, которые съели сырую белку на глазах у посетителей веганского рынка в Лондоне.
Обновлено в 12:27
Общество
В Москву придет сильное похолодание
Обновлено в 10:31
Культура
В Барнауле открывается фестиваль «Шукшинские дни на Алтае»
Гости уже прибывают в регион Сегодня, 23 июля, в Алтайском крае открывается фестиваль "Шукшинские дни на Алтае".
Обновлено в 00:04
Здоровье
Десять волгоградцев пострадали от укусов гадюк
Как пояснили в медицинском учреждении, среди пострадавших было двое детей. Всего в Волгоградской области насчитывается 7 видов змей.
Обновлено в 02:53
Политика
Памфилова встретилась с незарегистрированными кандидатами в Мосгордуму
Председатель ЦИК России Элла Памфилова встретилась с оппозиционными кандидатами в депутаты Мосгордумы, ранее получившими отказ в регистрации из-за превышения количества забракованных подписей избирателей.
Обновлено в 08:53
Экономика
Поток мигрантов в Россию признали аномальным
Миграционный прирост населения резко увеличился в первые месяцы 2019 года, с 57,1 тысячи человек в январе-апреле 2018 года до 98 тысяч в январе-апреле 2019 года, говорится в исследовании.
Обновлено в 06:00
Футбол
Войчех Щенсны: «Рад, что Буффон вернулся в „Ювентус“»
Вратарь "Ювентуса" Войчех Щенсны рад, что клуб вернул голкипера Джанлуиджи Буффона.
Обновлено в 06:43
Происшествия
В Свердловской области загорелся магазин «Пятёрочка»
В Свердловской области пожарные тушат загоревшееся здание магазина «Пятёрочка» в селе Косулино Белоярского района.
Обновлено в 07:45
Общество
Госдума приняла закон об упрощенном получении автомобильных номеров
МВД предложило не облагать госпошлиной выдачу автомобильных номеров из-за перехода этих функций к частным компаниям.
Обновлено в 09:10
Политика
Борис Джонсон стал новым премьером Великобритании
Как ожидается, 24 июля, после последней для Мэй сессии ответов на вопросы парламентариев в парламенте, королева Елизавета II примет отставку Мэй и попросит нового премьера сформировать правительство.
Обновлено в 08:54
Происшествия
Кортеж Путина попытались заминировать
В Екатеринбурге двое мужчин якобы попытались заминировать кортеж президента России Владимира Птуина. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 13:09
Финансы
Индексы РТС и Мосбиржи по итогам дня выросли на 0,32-0,63%
Старший аналитик "БКС Премьер" Сергей Суверов считает, что завтра индекс Мосбиржи может прибавить 0,2-0,3% из-за внешних факторов, в частности, надежд на снижение депозитной ставки ЕЦБ, а также новостей по продвижению переговоров США и Китая в направлении заключения торговой сделки.
Обновлено в 12:26
Футбол
«Ньюкасл» побил собственный трансферный рекорд
Предыдущий рекорд был поставлен в августе 2005 года, когда Ньюкасл приобрел у Реала Майкла Оуэна за 25 миллионов евро.
Обновлено в 12:36
Футбол
Безбородов назначен на дерби ЦСКА — «Локомотив»
Центральный матч тура между ЦСКА и «Локомотивом» доверили бригаде Владислава Безбородова из Санкт-Петербурга.
Обновлено в 11:43