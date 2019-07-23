Экономика

Медведев оценил темпы расходов на нацпроектыРИА Новости 08:04

Бюджет национальных проектов до 2024 года оценивается в 25,7 триллиона рублей, из них более 13 триллионов выделят из федерального бюджета. Расходы региональных бюджетов на реализацию нацпроектов оцениваются в 4,9 триллиона рублей.
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Полусвободная касса: на нацпроекты потратили 661 млрд рублей

Известия13:30

Медведев подсчитал расходы на нацпроекты

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Как в крае исполняется майский указ президента

Приазовские степи20 июля в 03:54

Медведев призвал эффективнее работать над нацпроектами

Российская газета08:47

Медведев оценил темпы расходов на нацпроекты

РИА Новости08:04

Медведев: исполнение средств бюджета на нацпроекты по итогам полугодия в целом приемлемо

ТАСС07:43

Медведев призвал ускорить работу по нацпроектам

Finam.Ru08:55
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Автоматически обработано 7338 источников, обновлено в 13:57, Вашингтон
Единоборства

Боксер Максим Дадашев скончался в больнице

Обновлено в 10:59
Происшествия

В Хабаровском крае сгорел детский палаточный лагерь

В Хабаровском крае расследуется гибель ребенка во время пожара, который произошел минувшей ночью в палаточном городке.
Обновлено вчера в 17:22
Политика

Сенат США утвердил Марка Эспера на пост главы Пентагона

Министр сухопутных войск США Марк Эспер в конце июня сменил в должности исполняющего обязанности главы Пентагона Патрика Шэнахэна, который занимал этот пост с начала 2019 года в связи отставкой прежнего руководителя ведомства Джеймса Мэттиса.
Обновлено в 12:34
Политика

Глава ФБР обвинил Россию в попытках вмешаться в выборы в США

Директор Федерального бюро расследований (ФБР) США Кристофер Рэй на слушаниях в сенате заявил, что Россия продолжает пытаться вмешиваться в избирательные процессы в Соединённых Штатах.
Обновлено в 11:57
Политика

Лавров призвал США снять санкции против Кубы

Российский министр иностранных дел Сергей Лавров в интервью RT призвал США снять санкции против Кубы, которые действуют вот уже 60 лет.
Обновлено в 13:26
Технологии

Роскачество определило лучшие фотоаппараты

Специалисты Роскачества совместно с аналитиками Международной ассамблеи организаций потребительских испытаний исследовали рынок российской фототехники, определив лучшие фотоаппараты, сообщает сайт российского ведомства.
Обновлено в 05:57
Происшествия

Родители ребенка, посаженного на цепь на Кубани, были в разводе

Родители 10-летнего мальчика на Кубани, отец которого посадил его на цепь в сарае, были в разводе, ребенок проживал с отцом по решению суда, говорится в сообщении пресс-службы уполномоченного по правам ребенка на Кубани.
Обновлено в 07:19
Происшествия

Пять человек погибли во время оползня в Турции

Пять человек стали жертвами оползня в провинции Дюздже на северо-западе Турции.
Обновлено в 08:48
Происшествия

Суд продлил арест Михаилу Абызову на три месяца

"Суд постановил: ходатайство следствия удовлетворить, продлить обвиняемым Абызову, Степанову и Фрайденберг меру пресечения в виде содержания под стражей на 3 месяца, до 25 октября 2019 года", - огласил решение судья Артур Карпов.
Обновлено в 13:43
Музыка

Shazam назвали самые популярные песни у россиян

Обновлено в 10:02
Космос

Робот Федор попросил Рогозина переименовать его

Обновлено в 12:53
Армия и оружие

Токио выразил протест России и Сеулу из-за инцидента с самолетами

Власти Японии выразили протест России и Южной Корее в связи с инцидентом в воздушном пространстве спорных островов Токто (Такэсима) в Японском море.
Обновлено в 07:34
Общество

Полиция предостерегла от участия в митинге у московской мэрии 27 июля

"Московская полиция официально предупреждает, что запланированное на 27 июля на Тверской улице несогласованное мероприятие — незаконно, и обращается к жителям и гостям города с просьбой воздержаться от участия в нем. В случае участия в акции личная безопасность жителей и гостей столицы может оказаться под угрозой", — говорится в заявлении ведомства.
Обновлено в 13:28
Происшествия

Назван инициатор массовых задержаний в Чечне

К волне массовых задержаний в Чечне в январе 2017 года привели действия республиканского управления ФСБ.
Обновлено в 13:06
Армия и оружие

Генерал Минобороны вынудил спецназовца отказаться от слов про стрельбу по протестующим

Из записи следует, что генерал Мисковец вынудил Епифанцева отказаться от ранее сделанных им заявлений в СМИ о проведенном специалистами Минобороны в воинской части опросе.
Обновлено в 10:06
Общество

Мясоеды съели сырую белку назло веганам и поплатились

В Великобритании суд вынес приговор мужчинам, которые съели сырую белку на глазах у посетителей веганского рынка в Лондоне.
Обновлено в 12:27
Общество

В Москву придет сильное похолодание

Обновлено в 10:31
Культура

В Барнауле открывается фестиваль «Шукшинские дни на Алтае»

Гости уже прибывают в регион Сегодня, 23 июля, в Алтайском крае открывается фестиваль "Шукшинские дни на Алтае".
Обновлено в 00:04
Футбол

«Ростов» не комментирует действия силовиков после матча со «Спартаком»

Обновлено в 06:12
Здоровье

Десять волгоградцев пострадали от укусов гадюк

Как пояснили в медицинском учреждении, среди пострадавших было двое детей. Всего в Волгоградской области насчитывается 7 видов змей.
Обновлено в 02:53
Политика

Памфилова встретилась с незарегистрированными кандидатами в Мосгордуму

Председатель ЦИК России Элла Памфилова встретилась с оппозиционными кандидатами в депутаты Мосгордумы, ранее получившими отказ в регистрации из-за превышения количества забракованных подписей избирателей.
Обновлено в 08:53
Экономика

Поток мигрантов в Россию признали аномальным

Миграционный прирост населения резко увеличился в первые месяцы 2019 года, с 57,1 тысячи человек в январе-апреле 2018 года до 98 тысяч в январе-апреле 2019 года, говорится в исследовании.
Обновлено в 06:00
Футбол

Войчех Щенсны: «Рад, что Буффон вернулся в „Ювентус“»

Вратарь "Ювентуса" Войчех Щенсны рад, что клуб вернул голкипера Джанлуиджи Буффона.
Обновлено в 06:43
Происшествия

В Свердловской области загорелся магазин «Пятёрочка»

В Свердловской области пожарные тушат загоревшееся здание магазина «Пятёрочка» в селе Косулино Белоярского района.
Обновлено в 07:45
Общество

Госдума приняла закон об упрощенном получении автомобильных номеров

МВД предложило не облагать госпошлиной выдачу автомобильных номеров из-за перехода этих функций к частным компаниям.
Обновлено в 09:10
Политика

Борис Джонсон стал новым премьером Великобритании

Как ожидается, 24 июля, после последней для Мэй сессии ответов на вопросы парламентариев в парламенте, королева Елизавета II примет отставку Мэй и попросит нового премьера сформировать правительство.
Обновлено в 08:54
Происшествия

Кортеж Путина попытались заминировать

В Екатеринбурге двое мужчин якобы попытались заминировать кортеж президента России Владимира Птуина. Об этом сообщает РИА "Новости".
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Финансы

Индексы РТС и Мосбиржи по итогам дня выросли на 0,32-0,63%

Старший аналитик "БКС Премьер" Сергей Суверов считает, что завтра индекс Мосбиржи может прибавить 0,2-0,3% из-за внешних факторов, в частности, надежд на снижение депозитной ставки ЕЦБ, а также новостей по продвижению переговоров США и Китая в направлении заключения торговой сделки.
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«Ньюкасл» побил собственный трансферный рекорд

Предыдущий рекорд был поставлен в августе 2005 года, когда Ньюкасл приобрел у Реала Майкла Оуэна за 25 миллионов евро.
Обновлено в 12:36
Футбол

Безбородов назначен на дерби ЦСКА — «Локомотив»

Центральный матч тура между ЦСКА и «Локомотивом» доверили бригаде Владислава Безбородова из Санкт-Петербурга.
Обновлено в 11:43
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