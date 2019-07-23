Экономика

Медведев оценил темпы расходов на нацпроектыРИА Новости 08:04

Бюджет национальных проектов до 2024 года оценивается в 25,7 триллиона рублей, из них более 13 триллионов выделят из федерального бюджета. Расходы региональных бюджетов на реализацию нацпроектов оцениваются в 4,9 триллиона рублей.
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Медведев подсчитал расходы на нацпроекты

Росбалт08:57

Как в крае исполняется майский указ президента

Приазовские степи20 июля в 03:54

Медведев призвал эффективнее работать над нацпроектами

Российская газета08:47

Медведев оценил темпы расходов на нацпроекты

РИА Новости08:04

Кассовое исполнение финансирования нацпроектов на 10 июля превысило 0,66 трлн руб. из 1,7 трлн - Медведев

Финмаркет08:00

Медведев: исполнение средств бюджета на нацпроекты по итогам полугодия в целом приемлемо

ТАСС07:43

Медведев призвал ускорить работу по нацпроектам

Finam.Ru08:55
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Происшествия

Стала известна возможная причина пожара в лагере под Хабаровском

Обновлено в 03:19
Происшествия

Абызов отказался сотрудничать со следствием

Бывший министр по вопросам Открытого правительства Михаил Абызов, обвиняемый в мошенничестве, отказался давать показания и сотрудничать со следствием.
Обновлено в 07:35
Армия и оружие

Россию обвинили в нарушении воздушного пространства Южной Кореи

Несколько российских самолетов нарушили воздушное пространство Южной Кореи, сообщает 23 июля AP со ссылкой на южнокорейское министерство обороны.
Обновлено в 00:11
Политика

Зеленский обещает вскоре «результат» по делу убийства Шеремета

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что вскоре "будет результат" по делу убийства журналиста Павла Шеремета.
Обновлено в 09:12
Технологии

Mail.ru Group раскритиковала инициативу Клишаса

Интернет-компания Mail.ru Group раскритиковала законопроект, предполагающий введение обязательной идентификации пользователей электронной почты.
Обновлено в 09:22
Экономика

Упаковки повседневных товаров в России уменьшились до 20% за шесть лет

Российские производители товаров повседневного спроса уменьшили размер упаковок на 7–20% в период с 2012 по 2018 год, приводит данные аналитиков GfK Rus газета "Ведомости".
Обновлено вчера в 17:32
Политика

Памфилова встретилась с незарегистрированными кандидатами в Мосгордуму

Председатель ЦИК России Элла Памфилова встретилась с оппозиционными кандидатами в депутаты Мосгордумы, ранее получившими отказ в регистрации из-за превышения количества забракованных подписей избирателей.
Обновлено в 08:53
Общество

В Москву придет резкое похолодание

В начале следующей недели в Москве резко похолодает.
Обновлено в 09:22
Экономика

Россельхознадзор снял запрет на ввоз яблок из Белоруссии

«Решение было принято по результатам рабочего визита специалистов Россельхознадзора в период с 15 по 20 июля 2019 года в Республику Беларусь с целью оценки производственных мощностей на предприятиях по выращиванию яблок», — говорится на сайте ведомства.
Обновлено в 09:29
Политика

Путин поручил учесть мнение населения при строительстве свалки в Шиесе

Президент России Владимир Путин поручил правительствам Москвы и Архангельской области учесть мнение населения при решении вопроса о строительстве полигона твердых бытовых отходов в районе станции Шиес, сообщается на сайте Кремля.
Обновлено в 06:02
Происшествия

Вертолет с россиянами рухнул в море у берегов Италии

У берегов Италии потерпел крушение вертолет Robinson R66, на борту которого находились граждане России.
Обновлено в 09:42
Политика

В команде Зеленского отказались от амнистии для ополченцев Донбасса

Документ предусматривает всеобъемлющее прекращение огня и отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения, амнистию ополченцам и отказ от их уголовного преследования, обмен пленными по принципу «всех на всех», проведение Киевом конституционной реформы и диалога с представителями ДНР и ЛНР о проведении выборов на территориях самопровозглашенных республик.
Обновлено в 04:57
Технологии

Ученые научат россиян правильно питаться

Ученые Московского государственного университета технологий и управления имени Разумовского (ПКУ) к 2024 году разработают цифровую платформу персонализированного питания.
Обновлено в 09:15
Общество

В сети появился самый короткий тест на IQ

Профессор Массачусетского технологического института Шейн Фредерик (Shane Frederick) сочинил самый короткий тест на IQ из трех математических вопросов.
Обновлено вчера в 07:56
Наука

Археологи нашли древний фрагмент от крышки флакона для духов

Выяснилось, что таинственный осколок был частью флакона для духов, который, предположительно, был изготовлен мастерами из Крыма.
Обновлено в 07:56
Происшествия

Суд продлил меру пресечения сестрам Хачатурян

Обновлено в 06:16
Политика

Партия Зеленского лидирует на выборах в Раду

Партия президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» сохраняет значительный отрыв на выборах в Верховную раду после обработки 70% протоколов.
Обновлено вчера в 09:31
Культура

Минкультуры объявило конкурс концепций развития музея МХАТ

Очный этап конкурса состоится 6 сентября в Минкультуры. Музей МХАТ был создан в 1923 году в честь 25-летия со дня основания театра.
Обновлено в 06:50
Политика

Трамп поздравил Джонсона с избранием на пост премьера Великобритании

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп поздравил Бориса Джонсона с избранием на пост премьер-министра Великобритании и главы Консервативной партии.
Обновлено в 08:28
Шоу-бизнес

Сергей Шнуров написал оскорбительный стих о Ксении Собчак

Обновлено в 05:17
Политика

Пушков ответил на заявление Турчинова о желании украинцев стать рабами

Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал слова экс-секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александра Турчинова о желании украинцев стать рабами.
Обновлено вчера в 22:43
Происшествия

Самолет из Осло в Москву подал сигнал бедствия

Обновлено в 08:24
Политика

В Совфеде назвали высказывания Помпео о России политическим цинизмом

США проявляют политический цинизм и валят с больной головы на здоровую, утверждая, что "упрашивали" Россию не нарушать важные международные договоры, заявил РИА Новости первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.
Обновлено в 03:08
Футбол

Гацкан перешел в «Крылья Советов»

Бывший капитан "Ростова" Александр Гацкан стал футболистом "Крыльев Советов", сообщается на официальном сайте самарского клуба.
Обновлено в 08:26
Кино

Умер актер бондианы Дэвид Хедисон

Обновлено в 03:32
Культура

Жизнь Владимира Зеленского стала сюжетом сериала «Сваты»

Жизнь президента Украины Владимира Зеленского частично легла в основу сюжета сериала «Сваты», объединившегося в себе разные национальности и поколения.
Обновлено в 05:29
Экономика

Генпрокуратуре поручили проверить возвратный лизинг машин

Президент РФ Владимир Путин поручил Генпрокуратуре при участии Росфинмониторинга и Банка России проверить законность договоров так называемого возвратного лизинга транспортных средств.
Обновлено в 07:30
Гаджеты

Huawei официально представила смартфоны Honor 9X и 9X Pro

Китайская компания Huawei официально представила новую линейку своих смартфонов — Honor 9X и 9X Pro.
Обновлено в 06:31
Музыка

Лоза раскритиковал Metallica за исполнение «Группы крови»

Обновлено в 08:18
Происшествия

В Свердловской области загорелся магазин «Пятёрочка»

В Свердловской области пожарные тушат загоревшееся здание магазина «Пятёрочка» в селе Косулино Белоярского района.
Обновлено в 07:45
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