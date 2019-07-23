Экономика
Медведев оценил темпы расходов на нацпроектыРИА Новости 08:04
Бюджет национальных проектов до 2024 года оценивается в 25,7 триллиона рублей, из них более 13 триллионов выделят из федерального бюджета. Расходы региональных бюджетов на реализацию нацпроектов оцениваются в 4,9 триллиона рублей.
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Происшествия
Абызов отказался сотрудничать со следствием
Бывший министр по вопросам Открытого правительства Михаил Абызов, обвиняемый в мошенничестве, отказался давать показания и сотрудничать со следствием.
Обновлено в 07:35
Армия и оружие
Россию обвинили в нарушении воздушного пространства Южной Кореи
Несколько российских самолетов нарушили воздушное пространство Южной Кореи, сообщает 23 июля AP со ссылкой на южнокорейское министерство обороны.
Обновлено в 00:11
Политика
Зеленский обещает вскоре «результат» по делу убийства Шеремета
Президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что вскоре "будет результат" по делу убийства журналиста Павла Шеремета.
Обновлено в 09:12
Технологии
Mail.ru Group раскритиковала инициативу Клишаса
Интернет-компания Mail.ru Group раскритиковала законопроект, предполагающий введение обязательной идентификации пользователей электронной почты.
Обновлено в 09:22
Экономика
Упаковки повседневных товаров в России уменьшились до 20% за шесть лет
Российские производители товаров повседневного спроса уменьшили размер упаковок на 7–20% в период с 2012 по 2018 год, приводит данные аналитиков GfK Rus газета "Ведомости".
Обновлено вчера в 17:32
Политика
Памфилова встретилась с незарегистрированными кандидатами в Мосгордуму
Председатель ЦИК России Элла Памфилова встретилась с оппозиционными кандидатами в депутаты Мосгордумы, ранее получившими отказ в регистрации из-за превышения количества забракованных подписей избирателей.
Обновлено в 08:53
Общество
В Москву придет резкое похолодание
В начале следующей недели в Москве резко похолодает.
Обновлено в 09:22
Экономика
Россельхознадзор снял запрет на ввоз яблок из Белоруссии
«Решение было принято по результатам рабочего визита специалистов Россельхознадзора в период с 15 по 20 июля 2019 года в Республику Беларусь с целью оценки производственных мощностей на предприятиях по выращиванию яблок», — говорится на сайте ведомства.
Обновлено в 09:29
Политика
Путин поручил учесть мнение населения при строительстве свалки в Шиесе
Президент России Владимир Путин поручил правительствам Москвы и Архангельской области учесть мнение населения при решении вопроса о строительстве полигона твердых бытовых отходов в районе станции Шиес, сообщается на сайте Кремля.
Обновлено в 06:02
Происшествия
Вертолет с россиянами рухнул в море у берегов Италии
У берегов Италии потерпел крушение вертолет Robinson R66, на борту которого находились граждане России.
Обновлено в 09:42
Политика
В команде Зеленского отказались от амнистии для ополченцев Донбасса
Документ предусматривает всеобъемлющее прекращение огня и отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения, амнистию ополченцам и отказ от их уголовного преследования, обмен пленными по принципу «всех на всех», проведение Киевом конституционной реформы и диалога с представителями ДНР и ЛНР о проведении выборов на территориях самопровозглашенных республик.
Обновлено в 04:57
Технологии
Ученые научат россиян правильно питаться
Ученые Московского государственного университета технологий и управления имени Разумовского (ПКУ) к 2024 году разработают цифровую платформу персонализированного питания.
Обновлено в 09:15
Общество
В сети появился самый короткий тест на IQ
Профессор Массачусетского технологического института Шейн Фредерик (Shane Frederick) сочинил самый короткий тест на IQ из трех математических вопросов.
Обновлено вчера в 07:56
Наука
Археологи нашли древний фрагмент от крышки флакона для духов
Выяснилось, что таинственный осколок был частью флакона для духов, который, предположительно, был изготовлен мастерами из Крыма.
Обновлено в 07:56
Происшествия
Суд продлил меру пресечения сестрам Хачатурян
Обновлено в 06:16
Политика
Партия Зеленского лидирует на выборах в Раду
Партия президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» сохраняет значительный отрыв на выборах в Верховную раду после обработки 70% протоколов.
Обновлено вчера в 09:31
Культура
Минкультуры объявило конкурс концепций развития музея МХАТ
Очный этап конкурса состоится 6 сентября в Минкультуры. Музей МХАТ был создан в 1923 году в честь 25-летия со дня основания театра.
Обновлено в 06:50
Политика
Трамп поздравил Джонсона с избранием на пост премьера Великобритании
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп поздравил Бориса Джонсона с избранием на пост премьер-министра Великобритании и главы Консервативной партии.
Обновлено в 08:28
Шоу-бизнес
Сергей Шнуров написал оскорбительный стих о Ксении Собчак
Обновлено в 05:17
Политика
Пушков ответил на заявление Турчинова о желании украинцев стать рабами
Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал слова экс-секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александра Турчинова о желании украинцев стать рабами.
Обновлено вчера в 22:43
Происшествия
Самолет из Осло в Москву подал сигнал бедствия
Обновлено в 08:24
Политика
В Совфеде назвали высказывания Помпео о России политическим цинизмом
США проявляют политический цинизм и валят с больной головы на здоровую, утверждая, что "упрашивали" Россию не нарушать важные международные договоры, заявил РИА Новости первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.
Обновлено в 03:08
Футбол
Гацкан перешел в «Крылья Советов»
Бывший капитан "Ростова" Александр Гацкан стал футболистом "Крыльев Советов", сообщается на официальном сайте самарского клуба.
Обновлено в 08:26
Кино
Умер актер бондианы Дэвид Хедисон
Обновлено в 03:32
Культура
Жизнь Владимира Зеленского стала сюжетом сериала «Сваты»
Жизнь президента Украины Владимира Зеленского частично легла в основу сюжета сериала «Сваты», объединившегося в себе разные национальности и поколения.
Обновлено в 05:29
Экономика
Генпрокуратуре поручили проверить возвратный лизинг машин
Президент РФ Владимир Путин поручил Генпрокуратуре при участии Росфинмониторинга и Банка России проверить законность договоров так называемого возвратного лизинга транспортных средств.
Обновлено в 07:30
Гаджеты
Huawei официально представила смартфоны Honor 9X и 9X Pro
Китайская компания Huawei официально представила новую линейку своих смартфонов — Honor 9X и 9X Pro.
Обновлено в 06:31
Музыка
Лоза раскритиковал Metallica за исполнение «Группы крови»
Обновлено в 08:18
Происшествия
В Свердловской области загорелся магазин «Пятёрочка»
В Свердловской области пожарные тушат загоревшееся здание магазина «Пятёрочка» в селе Косулино Белоярского района.
Обновлено в 07:45