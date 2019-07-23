Экономика

Медведев оценил темпы расходов на нацпроектыРИА Новости 08:04

Бюджет национальных проектов до 2024 года оценивается в 25,7 триллиона рублей, из них более 13 триллионов выделят из федерального бюджета. Расходы региональных бюджетов на реализацию нацпроектов оцениваются в 4,9 триллиона рублей.
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Медведев подсчитал расходы на нацпроекты

Росбалт08:57

Как в крае исполняется майский указ президента

Приазовские степи20 июля в 03:54

Медведев призвал эффективнее работать над нацпроектами

Российская газета08:47

Медведев оценил темпы расходов на нацпроекты

РИА Новости08:04

Кассовое исполнение финансирования нацпроектов на 10 июля превысило 0,66 трлн руб. из 1,7 трлн - Медведев

Финмаркет08:00

Медведев: исполнение средств бюджета на нацпроекты по итогам полугодия в целом приемлемо

ТАСС07:43

Медведев призвал ускорить работу по нацпроектам

Finam.Ru08:55
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Автоматически обработано 7338 источников, обновлено в 12:25, Вашингтон
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Российский боксер Максим Дадашев умер от полученных во время боя травм

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Россельхознадзор снял запрет на ввоз яблок из Белоруссии

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Ноту из-за воздушного хулиганства подали военному атташе Южной Кореи

Командующий Дальней авиацией ВКС России генерал-лейтенант Сергей Кобылаш сообщил, что военному атташе Республики Корея отправили ноту по причине неправомерных действий южнокорейских летчиков в небе над Японским морем.
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Зарплата большинства россиян составила 23,5 тысячи рублей

Большинство россиян получают зарплату в 23,5 тысяч рублей - такие данные во вторник приводит газета "Известия" со ссылкой на Росстат.
Обновлено в 02:29
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Несмотря на разницу в цене больше, чем в 10 раз, компактный Suzuki Jimny практически не отставал в гонке по бездорожью от Mercedes-AMG G63.
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Экономика

Банки предупредили о сокращении числа платежных терминалов

Ассоциация банков России предупреждает, что малонаселенные районы могут остаться без платежных терминалов из-за новых требований к контрольно-кассовой технике.
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Глава Республики Крым Сергей Аксёнов пообещал отдать в качестве компенсаций "Ощадбанку" за крымские активы "дырку от бублика" вместо заявленного Киевским апелляционным судом 1 млрд долларов.
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Происшествия

Матчи третьего тура РПЛ начнутся с минуты молчания

Российская премьер-лига выразила соболезнования родителям и близким погибших при пожаре в детском лагере под Хабаровском, пишет «Интерфакс».
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Общество

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Телеведущий Владимир Соловьев ответил на заявление блогера Алексея Навального о наличии у него вида на жительство в Италии.
Обновлено вчера в 12:40
Происшествия

Житель Кубани посадил на цепь в сарае 10-летнего сына

Следственные органы на Кубани возбудили уголовное дело в отношении 46-летнего жителя Белореченска, который посадил на цепь в сарае своего 10-летнего сына, сообщили журналистам в понедельник в СУ СК РФ по Краснодарскому краю.
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Экономика

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Госдума проголосовала за поправку об отмене льготной ставки НДС для пальмового масла и повышении ее до 20%.
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Политика

Жириновский допустил вхождение Украины в состав России

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский допустил, что через некоторое время Украина может стать частью России.
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Политика

Боровой попросил политического убежища в США

Бывший председатель «Партии экономической свободы» Константин Боровой попросил политического убежища в Соединенных Штатах.
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Политика

США создают коалицию для патрулирования Ормузского пролива

В США заявили о создании коалиции для патрулирования Ормузского пролива. Она будет составлена из всех стран мира.
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У петербурженки родилась четверня

37-летняя Оксана родила четверых детей за раз — трех сыновей и дочь.
Обновлено в 11:32
Политика

Зеленский назвал возможную кандидатуру на пост генпрокурора Украины

Украинский лидер Владимир Зеленский назвал одним из возможных кандидатов на пост генерального прокурора Украины вместо ушедшего в отпуск Юрия Луценко заместителя главы своей администрации Руслана Рябошапку.
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Политика

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На Украине обработали уже 85% протоколов по выборам в Верховную раду страны. Лидирует партия президента Владимира Зеленского «Слуга народа».
Обновлено вчера в 14:02
Спорт

Сунь Ян назвал лузером британского пловца, устроившего бойкот

Двукратный олимпийский чемпион в плавании китаец Сунь Ян после очередного бойкота со стороны соперника на чемпионате мира по водным видам спорта в южнокорейском Кванджу назвал его лузером.
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Ученые рассказали о простом способе хорошо выспаться

Обновлено 21 июля в 07:28
Происшествия

«Минеры» пути следования кортежа Путина в Екатеринбурге задержаны

На днях, в Екатеринбурге задержаны «Минеры» пути следования кортежа Путина, сообщает Знак.ком, ссылаясь на источники в правоохранительных органах.
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Происшествия

Вертолет с россиянами разбился в Италии

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Экономика

Акционеры «Энел Россия» одобрили продажу Рефтинской ГРЭС

На внеочередном общем собрании акционеров компании «Энел Россия» была одобрена сделка по её продаже, сообщили журналистам в пресс-службе компании.
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Происшествия

Три курсанта ФСИН Кузбасса осуждены за попытку убить однокурсницу

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Общество

В Москву придет резкое похолодание

В начале следующей недели в Москве резко похолодает.
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Общество

Московская полиция называет незаконной акцию на Тверской улице 27 июля

"Личная безопасность граждан может оказаться под угрозой", - предупреждают в столичном управлении МВД.
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Происшествия

В Свердловской области загорелся магазин «Пятёрочка»

В Свердловской области пожарные тушат загоревшееся здание магазина «Пятёрочка» в селе Косулино Белоярского района.
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Футбол

«Ростов» выступил с заявлением в связи с избиением фанатов «Спартака»

"Ростов" опубликовал официальное заявление после инцидента, произошедшего с болельщиками "Спартака" после матча второго тура чемпионата России.
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Сергей Шнуров в стихотворной форме публично унизил Ксению Собчак

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На съемках «Форсажа 9» разбился дублер Вина Дизеля

Дублер американского актера Вина Дизеля разбился во время съемок "Форсажа 9".
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