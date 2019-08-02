Экономика
Медведев оценил ситуацию с подрядчикамиГазета.Ru 00:49
Премьер заявил, что его "достала ситуация с недобросовестными подрядчиками". Медведев подчеркнул, что уже поручал усилить ответственность в отношении недобросовестных подрядчиков.
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с чего всё началось
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что его "достала ситуация" с недобросовестными подрядчиками.ТАССвчера в 21:39
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Медведев: необходимо решать проблему с недобросовестными подрядчиками
Интерфакс - Россиявчера в 21:40
«Ситуация достала»: Медведев призвал решить проблему недобросовестных подрядчиков
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Медведев заявил, что его «достала» ситуация с недобросовестными подрядчиками
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