Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что его "достала ситуация" с недобросовестными подрядчиками.

с чего всё началось

Премьер заявил, что его "достала ситуация с недобросовестными подрядчиками". Медведев подчеркнул, что уже поручал усилить ответственность в отношении недобросовестных подрядчиков.

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