Экономика
Медведев оценил ситуацию с подрядчикамиГазета.Ru 00:49
Премьер заявил, что его "достала ситуация с недобросовестными подрядчиками". Медведев подчеркнул, что уже поручал усилить ответственность в отношении недобросовестных подрядчиков.
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с чего всё началось
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что его "достала ситуация" с недобросовестными подрядчиками.ТАССвчера в 21:39
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Медведев назвал ситуацию с недобросовестными подрядчиками «доставшей»
Московский Комсомолецвчера в 22:45
Медведев заявил, что его «достала» ситуация с недобросовестными подрядчиками
Коммерсантъвчера в 22:06
«Ситуация достала»: Медведев призвал решить проблему недобросовестных подрядчиков
Телеканал 360°вчера в 23:32
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Здоровье
Первая – значит лучшая!
По словам главного врача «первой» поликлиники Ольги Перовой, в присоединенных ЛПУ не использовались бережливые технологии, поэтому в трех филиалах будут организованы открытые стойки по типу ресепшн и отдельное картохранилище, чтобы все подразделения работали в едином ключе.
Обновлено в 01:00
Наука
В Японии одобрили опыты по созданию гибридов человека и животного
Японский ученый, изучающий стволовые клетки, первым получил государственную поддержку для новых научных экспериментов – внедрения клеток человека в эмбрионы животного.
Обновлено 31 июля в 05:35
Происшествия
В Сургуте возбудили уголовное дело после нападения на полицейских
Уголовное дело возбуждено после нападения мужчины на двух сотрудников полиции в Сургуте (ХМАО), находившихся при исполнении, сообщили РИА Новости в пятницу в региональном следственном управлении СК РФ.
Обновлено в 00:51
Происшествия
Появилось новое видео избиения фанатов «Спартака» сотрудниками ОМОНа
Новое видео нападения сотрудников ОМОНа на болельщиков "Спартака" на стадионе в Ростове-на-Дону появилось в Сети, передает "Спорт-Экспресс".
Обновлено в 01:45
Армия и оружие
США закупили вооружений на два триллиона долларов
Обновлено вчера в 21:06
Политика
СМИ сообщили о новых санкциях США против России по делу Скрипалей
Дональд Трамп подписал указ о введении второго пакета санкций против России в связи с делом об отравлении бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, сообщает Politico со ссылкой на два источника в американской администрации.
Обновлено вчера в 23:20
Политика
Япония с пониманием относится к позиции США по ДРСМД
Правительство Японии сожалеет о прекращении действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), однако с пониманием относится к причинам, по которым США приостановили выполнение своих обязательств по нему.
Обновлено вчера в 23:42
Экономика
Работающим пенсионерам пересчитают пенсии
Пенсионный фонд России (ПФР) 1 августа проведет перерасчет страховых выплат пенсионерам, работающим в 2018 году, передает РИА "Новости".
Обновлено 31 июля в 09:27
Хоккей
Китайские хоккеисты избили соперников во время матча
Хоккеисты команды из Шэньчжэня начали избивать соперников - игроков команды из Гонконга прямо во время матча.
Обновлено вчера в 16:17
Происшествия
Пять человек погибли и 18 пострадали в ДТП с автобусом на Ставрополье
В Ставропольском крае в результате дорожно-транспортного происшествия с участием пассажирского автобуса и грузового автомобиля погибли пять человек, еще 18 пострадали, сообщает пресс-служба регионального управления ГИБДД.
Обновлено в 00:24
Происшествия
Шесть взрывов прогремели в Бангкоке
Обновлено в 01:39
Футбол
«Реал» хочет приобрести Донни ван де Бека
Полузащитник "Аякса" Донни ван де Бек может перебраться в "Реал".
Обновлено 31 июля в 17:44
Финансы
Центробанк США расстроил экспертов
Дональд Трамп настаивал на снижении ставки, поскольку его основная задача - максимальный рост ВВП США и поддержка местных производителей, которым выгоден низкий курс доллара.
Обновлено вчера в 02:28
Армия и оружие
Пушков: латвийский генерал не удивил угрозами в адрес России
Алексей Пушков прокомментировал заявление латвийского генерала, который решил запугать Россию «мощью» армии Латвии.
Обновлено в 01:56
Экономика
Российские миллиардеры с начала года заработали более 36 млрд долларов
Совокупное состояние богатейших россиян за первые семь месяцев 2019 года увеличилось на 36,324 миллиарда долларов, подсчитало РИА Новости на основании данных рейтинга Bloomberg Billionaires Index (BBI).
Обновлено вчера в 10:32
Политика
Трамп анонсировал новые пошлины на товары из Китая
Президент США Дональд Трамп поделился планами ввести новые пошлины на товары из Китая.
Обновлено вчера в 15:47
Шоу-бизнес
Шепелев рассказал, что его сын начал врать
Телеведущий Дмитрий Шепелев поделился новыми подробностями о своем сыне Платоне.
Обновлено вчера в 12:57
Театры
Джигарханян впервые после болезни провел сбор театральной труппы
Московский драматический театр под руководством народного артиста СССР Армена Джигарханяна впервые после болезни руководителя провел сбор труппы.
Обновлено вчера в 09:59
Общество
Для борьбы с лесными пожарами в Сибири искусственно вызовут дожди
Обновлено вчера в 08:19
Интернет
Роскачество рекомендует заклеивать камеру и микрофон ноутбука
Роскачество рекомендует внимательно относиться к запрашиваемым доступам мобильных приложений: ограничивать доступ к микрофону, камере, фотогалерее, геолокации, если это не сказывается на работоспособности необходимых функций приложений.
Обновлено в 01:00
Армия и оружие
Военные вертолеты начали тушить лесные пожары
Сегодня в Красноярском крае в состав авиационной группировки Минобороны по оказанию помощи в тушении пожаров входят 10 вертолетов Ми-8 армейской авиации и 10 самолетов Ил-76 Военно-транспортной авиации, прибывшие 1 августа.
Обновлено в 01:21
Происшествия
Здания в Бурятии, в которые врезался Ан-24, были построены незаконно
Обновлено вчера в 22:15
Происшествия
МЧС начало розыск десяти туристов, пропавших в Белом море
В Белом море пропала группа из десяти туристов, с 24 июля они не выходят на связь.
Обновлено вчера в 04:34
Армия и оружие
Минобороны сообщило о тестировании спутника-инспектора
Российский спутник-инспектор провел орбитальное обслуживание военного спутника-регистратора. Об этом сообщили в Минобороны, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 10:30
Происшествия
СК возбудил уголовное дело о халатности из-за пожаров в Сибири
Следственное управление СКР по Красноярскому краю возбудило уголовное дело о халатности, говорится в сообщении ведомства.
Обновлено вчера в 12:13
Общество
Роспотребнадзор дал советы по выбору арбуза
Обновлено вчера в 09:37
Политика
Появилась информация об отставке главы офиса Зеленского
В украинских СМИ в четверг появилась информация о том, что глава офиса президента Андрей Богдан якобы написал заявление об увольнении.
Обновлено вчера в 21:31
Политика
МИД Японии прокомментировал визит Медведева на Итуруп
Визит премьер-министра РФ Дмитрия Медведева на остров Итуруп "несовместим с позицией Японии" по вопросу Курильских островов, является чрезвычайно прискорбным и уязвляет чувства японских граждан, говорится в сообщении МИД Японии.
Обновлено в 01:37
Общество
Финляндия ужесточит требования к документам на визу для россиян
Финляндия с 1 сентября ужесточит требования к документам при подаче заявлений на шенгенскую визу для россиян, передает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 03:07
Происшествия
Магия облачка. Самолет Emirates появился из ниоткуда и попал на видео
В Сети появилось видео с посадкой лайнера авиакомпании Emirates.
Обновлено вчера в 18:13