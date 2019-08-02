Экономика

Медведев оценил ситуацию с подрядчикамиГазета.Ru 00:49

Премьер заявил, что его "достала ситуация с недобросовестными подрядчиками". Медведев подчеркнул, что уже поручал усилить ответственность в отношении недобросовестных подрядчиков.
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с чего всё началось

Медведев заявил, что его «достала» ситуация с недобросовестными подрядчиками

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что его "достала" ситуация с недобросовестными подрядчиками.
ТАССвчера в 21:57

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Медведев назвал ситуацию с недобросовестными подрядчиками «доставшей»

Московский Комсомолецвчера в 22:45

«Ситуация достала»: Медведев призвал решить проблему недобросовестных подрядчиков

Телеканал 360°вчера в 23:32

Медведев сообщил о «доставшей» ситуации с недобросовестными подрядчиками

RT на русскомвчера в 22:51

Медведева «достали» махинации при госзакупках

URA.Ruвчера в 23:40

Медведев заявил, что его «достала» ситуация с недобросовестными подрядчиками

Коммерсантъвчера в 22:06

Медведев заявил, что его «достала» ситуация с недобросовестными подрядчиками

ТАССвчера в 21:57

Медведев заявил о «доставших» его манипуляциях с госзакупками

РБКвчера в 21:51
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Гаджеты

Роскачество порекомендовало заклеивать камеры и микрофоны на ноутбуках

«Оказавшись на компьютере или смартфоне, вредоносная программа-шпион выполняет «полезную нагрузку», заложенную в нее создателем, — она способна не только копировать документы, перехватывать нажатия клавиш, читать сообщения жертвы, но и активировать микрофон или камеру на устройстве», — пояснил руководитель департамента системных решений Group-IB Антон Фишман.
Обновлено в 01:00
Политика

МИД Японии назвал прискорбным визит Медведева на Курилы

Министерство иностранных дел Японии заявило, что визит российского премьер-министра Дмитрия Медведева на Курилы «несовместим с позицией Японии» по вопросу Курильских островов, и назвало его чрезвычайно прискорбным.
Обновлено в 01:57
Происшествия

Пять человек погибли и 14 пострадали в ДТП с автобусом на Ставрополье

По меньшей мере пять человек погибли, 14 получили ранения в результате столкновения рейсового автобуса с грузовиком в Апанасенковском районе Ставропольского края.
Обновлено вчера в 22:32
Политика

Появилась информация об отставке главы офиса Зеленского

В украинских СМИ в четверг появилась информация о том, что глава офиса президента Андрей Богдан якобы написал заявление об увольнении.
Обновлено вчера в 21:31
Наука

«Работа со СМИ для меня – процесс целенаправленный»

Трудно сказать, что мотивировало поначалу, но сейчас работа со СМИ для меня — процесс целенаправленный, потому что я вижу ее плюсы.
Обновлено 31 июля в 07:44
Армия и оружие

Авиация Минобороны и МЧС потушила пожары на площади 23 тыс. га

Обновлено вчера в 11:41
Общество

«Роскосмос» показал пожары в Сибири на фото со спутника

«Роскосмос» опубликовал спутниковые снимки пожаров в Сибири, сообщает РИА Новости.
Обновлено в 03:19
Экономика

Кадастровая палата создаст аналитический сервис для девелоперов

Федеральная кадастровая палата Росреестра намерена создать аналитический центр, предоставляющий девелоперам на коммерческой основе данные по конкретным локациям, сообщила газета "Коммерсант".
Обновлено в 03:17
Футбол

Дани Алвес стал игроком «Сан-Паулу»

Защитник сборной Бразилии Дани Алвес подписал контракт с «Сан-Паулу». Об этом сообщается на сайте клуба.
Обновлено в 01:01
Энергетика

Нефть подешевела после заявления Трампа о торговле с Китаем

Дональд Трамп в четверг, 1 августа, заявил, что США с 1 сентября введут новые пошлины в размере 10 процентов на товары из Китая стоимостью 300 миллиардов долларов.
Обновлено вчера в 15:30
Происшествия

Здания в Бурятии, в которые врезался Ан-24, были построены незаконно

Обновлено вчера в 22:15
Музыка

Rammstein покорили самую крупную концертную площадку России

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Происшествия

В Сургуте возбудили уголовное дело после нападения на полицейских

Уголовное дело возбуждено после нападения мужчины на двух сотрудников полиции в Сургуте (ХМАО), находившихся при исполнении, сообщили РИА Новости в пятницу в региональном следственном управлении СК РФ.
Обновлено в 00:51
Кино

Киану Ривз сыграет злодея в спин-оффе «Форсажа»

Киану Ривз исполнит роль главного злодея во второй части фильма «Форсаж: Хоббс и Шоу», если продолжение будет снято.
Обновлено вчера в 23:12
Происшествия

Внучка Роберта Кеннеди скончалась от передозировки наркотиков

Обновлено в 03:00
Политика

Кличко сравнил себя с английской королевой

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что фактически не имеет исполнительной власти в своем городе и не оказывает влияния на происходящие в нем процессы.
Обновлено в 02:34
Армия и оружие

Сирийская оппозиция согласилась на перемирие под Идлибом

Делегация сирийской оппозиции на переговорах в Нур-Султане согласилась на перемирие под Идлибом.
Обновлено в 03:01
Политика

Кондолиза Райс оценила шансы Украины на вступление в НАТО

Бывший госсекретарь США Кондолиза Райс выразила мнение, что в ближайшем будущем Украина вряд ли сможет стать членом НАТО.
Обновлено вчера в 18:50
Политика

Медведев заявил, что орудия незаконных рубок леса будут конфисковаться

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев сообщил, что подписал поручение о конфискации в доход бюджета используемых при незаконных рубках леса орудий.
Обновлено в 02:18
Общество

Православные отмечают Ильин день

Обновлено вчера в 18:00
Общество

Прокуратура вынесла предостережение Соболь в связи с акцией 3 августа

Прокуратура Москвы вынесла предупреждение юристу Фонда борьбы с коррупцией Любови Соболь в связи с планами провести несогласованную акцию протеста 3 августа.
Обновлено в 02:23
Происшествия

Шесть взрывов прогремели в Бангкоке

Обновлено в 01:39
Армия и оружие

Китай выразил протест в связи с выходом США из Договора о РСМД

Китай выразил протест в связи с выходом США из Договора о РСМД.
Обновлено в 03:18
Гаджеты

Официальные системные требования eFootball PES 2020

Разработчики из компании Konami опубликовали официальные системные требования PC-версии своего нового футбольного симулятора eFootball Pro Evolution Soccer 2020.
Обновлено вчера в 03:44
Футбол

Клуб ПФЛ огорчен переносом матча с «Зенитом-2». Они изучали Заболотного

"Велес" в своем официальном Instagram пошутил на тему переноса матча 4-го тура Олимп – ПФЛ группы "Запад" с "Зенитом-2".
Обновлено в 01:44
Космос

Исследователи составили расширенную трёхмерную карту Млечного Пути

На новой трёхмерной карте изображена S-образная структура искривлённого звёздного диска Млечного Пути.
Обновлено в 02:56
Политика

Шойгу поздравил десантников с Днем ВДВ

Министр обороны Сергей Шойгу в День Воздушно-десантных войск (ВДВ) поздравил «воинов крылатой пехоты».
Обновлено в 00:27
Общество

Синоптик посоветовал петербуржцам не рассчитывать на теплый август

По словам синоптика, конец недели не позволит петербуржцам насладиться хорошей погодой.
Обновлено в 02:15
Авто

Дом на колесах со встроенным гаражом оценили в 100 миллионов рублей

Более продвинутый Volkner Performance S еще вместительнее и дороже: в гараж поместится невысокий спорткар вроде Porsche 911 или BMW i8, материалы отделки роскошнее, а цена начинается от 1,5 миллиона евро (около 106 миллионов рублей).
Обновлено вчера в 11:36
Политика

СМИ сообщили о новых санкциях США по делу Скрипалей

Президент США Дональд Трамп одобрил введение второго пакета санкций против России, связанных с делом об отравлении в британском Солсбери бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, сообщает Politico со ссылкой на двух американских чиновников.
Обновлено в 03:13
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