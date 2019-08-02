Экономика
Медведев заявил о «доставших» его манипуляциях с госзакупкамиРБК вчера в 21:51
Премьер-министр России Дмитрий Медведев в ходе совещания о работе по социальному развитию центров экономического роста на Дальнем Востоке заявил, что ситуация с недобросовестными подрядчиками и занижением цен на конкурсах его «достала».
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с чего всё началось
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что его "достала" ситуация с недобросовестными подрядчиками.ТАССвчера в 21:57
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Медведев назвал ситуацию с недобросовестными подрядчиками «доставшей»
Московский Комсомолецвчера в 22:45
«Ситуация достала»: Медведев призвал решить проблему недобросовестных подрядчиков
Телеканал 360°вчера в 23:32
Медведев заявил, что его «достала» ситуация с недобросовестными подрядчиками
Коммерсантъвчера в 22:06
Автоматически обработаны 7272 источника, обновлено в 04:28, Ашберн
Экономика
Крупные компании выступили против «консерватизма» ЦБ
2 августа стало известно, что крупные компании пожаловались президенту РФ Владимиру Путину на «консерватизм» Центробанка, который предложил переходный «безрейтинговый» подход к оценке коэффициентов риска по кредитам.
Обновлено в 03:27
Политика
Китай опротестовал выход США из ДРСМД
Китай высказался против выхода США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Обновлено в 04:11
Происшествия
После ДТП в Ставрополье 5 человек погибло и 14 госпитализировано
Как сообщили "РГ" в пресс-службе губернатора региона, пять человек погибли и 18 пострадали. Четверым оказана помощь на месте.
Обновлено в 01:29
Происшествия
Шесть взрывов прогремели в Бангкоке
Ранним утром в Бангкоке несколько небольших взрывов прогремели друг за другом с небольшими временными интервалами.
Обновлено в 01:39
Экономика
Продажи Tiffany и Dior в России в прошлом году установили рекорд
Российские «дочки» крупнейших люксовых модных брендов в 2018 г. показали рост выручки по сравнению с предыдущим годом.
Обновлено в 03:56
Шоу-бизнес
Дмитрий Шепелев признался, что шестилетний сын начал ему врать
Сыну известного телеведущего Дмитрия Шепелева и певицы Жанны Фриске недавно исполнилось шесть лет.
Обновлено в 03:28
Происшествия
В Сургуте возбудили уголовное дело после нападения на полицейских
Уголовное дело возбуждено после нападения мужчины на двух сотрудников полиции в Сургуте (ХМАО), находившихся при исполнении, сообщили РИА Новости в пятницу в региональном следственном управлении СК РФ.
Обновлено в 00:51
Гаджеты
Роскачество рекомендует заклеивать камеру и микрофон ноутбука
Роскачество рекомендует внимательно относиться к запрашиваемым доступам мобильных приложений: ограничивать доступ к микрофону, камере, фотогалерее, геолокации, если это не сказывается на работоспособности необходимых функций приложений.
Обновлено в 01:00
Политика
Трамп вводит новые антироссийские санкции из-за дела Скрипалей
В конце августа 2018 года Вашингтон объявил о введении против РФ пакета санкций, заключающийся в запрете на поставку продукции двойного назначения, экспорте всех любых товаров и технологий, связанных со сферой национальной безопасности США, а также поставок электроники, компонентов и технологий из нефтегазовой отрасли.
Обновлено в 03:27
Политика
Советник Зеленского: Запрет на российские соцсети не будет отменен
Напомним, что с весны 2017 года в Украине действует запрет на сервис «Яндекс», а также сайты группы Mail.Ru российские соцсети «ВКонтакте» и «Одноклассники».
Обновлено в 01:17
Общество
Пнувшую бездомного пермскую чиновницу уволили из Росреестра
Сотрудницу Росреестра после проведения служебной проверки уволили за неподобающее поведение.
Обновлено вчера в 14:38
Общество
ФБК нашел у семьи вице-мэра Москвы недвижимость на 6,5 млрд рублей
Обновлено вчера в 10:22
Шоу-бизнес
Rolls-Royce Элизабет Тейлор выставлен на торги
Актриса пользовалась этой машиной в Риме во время съемок фильма "Клеопатра" Автомобиль Rolls-Royce, принадлежавший актрисе Элизабет Тейлор, выставлен на торги в Нью-Йорке, сообщает ТАСС.
Обновлено вчера в 20:42
Политика
Кличко сравнил себя с английской королевой
Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что фактически не имеет исполнительной власти в своем городе и не оказывает влияния на происходящие в нем процессы.
Обновлено в 02:34
Политика
В Минобороны озвучили новые зарплаты контрактников
Как писало «URA.RU», накануне Шойгу подписал указ об установлении ежемесячной 50-процентной надбавки солдатам, матросам, сержантам и старшинам, проходящим службу по контракту.
Обновлено в 02:11
Энергетика
Нефть подешевела после заявления Трампа о торговле с Китаем
Дональд Трамп в четверг, 1 августа, заявил, что США с 1 сентября введут новые пошлины в размере 10 процентов на товары из Китая стоимостью 300 миллиардов долларов.
Обновлено вчера в 15:30
Футбол
Новичок «Арсенала» мечтал выступать за «Челси»
Ранее сообщалось, что сумма сделки между "Арсеналом" и "Лиллем" по трансферу игрока могла составить £72 млн.
Обновлено в 03:52
Футбол
«Спартак» договорился о трансфере Тиля
"Спартак" и голландский клуб АЗ достигли договоренности о трансфере полузащитника Гуса Тиля. Сумма трансфера составит более 15 млн евро.
Обновлено в 01:11
Шоу-бизнес
Елена Малышева рассказала, как спаслась от рака
Заслуженный врач России, популярная телеведущая Елена Малышева призналась, что три года назад спаслась от рака — благодаря удалению полипа толстого кишечника.
Обновлено в 04:04
Транспорт
ГИБДД предупредила об аннулировании регистрации тонированных машин
ГИБДД выступила с официальным заявлением, в котором предупредила об аннулировании регистрации автомобилей, чьи владельцы отказались убирать тонировку.
Обновлено в 02:28
Гаджеты
Xiaomi собирается анонсировать новый геймпад для Redmi K20
На своей официальной странице на Weibo компании поделилась, что собирается анонсировать новые игровые продукты и опубликовала анонс, недавно выпущенного Redmi K20.
Обновлено в 02:31
Экономика
Дмитрий Медведев назначил срок принятия закона о криптовалютах
«Минфин России участвует в данном вопросе, чтобы обеспечить скорейшее принятие законопроекта», — отметили в ведомстве.
Обновлено в 04:00
Происшествия
В результате пожара в цехе во Владикавказе пострадали 10 человек
В шерстеобрабатывающем цехе во Владикавказе произошел пожар на площади 700 кв. м. В результате происшествия пострадали 10 человек, сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС по Северной Осетии.
Обновлено в 02:40
Общество
Финляндия объяснила ужесточение требований к визам для россиян
Ранее в Министерстве иностранных дел Финляндии сообщалось, что с 1 сентября страна ужесточит требования к документам для получения шенгенской визы для россиян.
Обновлено вчера в 07:40
Общество
Петербургу тёплый август не обещают
В первые дни августа погода в Петербурге, после резкого похолодания в конце июля, продолжает оставаться прохладной, ниже климатической нормы.
Обновлено в 02:57
Политика
Медведев прокомментировал протесты Токио из-за посещения Курил
Протесты японской стороны в связи с посещением российскими чиновниками Курил не вызывают беспокойства у правительства России, заявил Дмитрий Медведев.
Обновлено в 03:01
Общество
Прокуратура вынесла предостережение Соболь в связи с акцией 3 августа
Прокуратура Москвы вынесла предупреждение юристу Фонда борьбы с коррупцией Любови Соболь в связи с планами провести несогласованную акцию протеста 3 августа.
Обновлено в 02:23
Здоровье
Врачи в Индии удалили ребенку 526 зубов
Стоматологи удалили семилетнему ребенку 526 лишних зубов в Индии. Об этом сообщает Times of India.
Обновлено вчера в 08:51
Религия
Ильин день отмечают православные вологжане
Обновлено в 02:30
Авто
Для пикапа Ford Super Duty 2020 представлен новый мотор V8
Ранее в этом году, бренд Ford представил совершенно новый вариант двигателя для модернизированного семейства полноразмерных грузовиков Super Duty 2020 модельного года.
Обновлено вчера в 07:51