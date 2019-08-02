Экономика

Медведев оценил ситуацию с недобросовестными подрядчикамиREGNUM 01:23

Проблему с недобросовестными подрядчиками в России необходимо срочно решать, заявил 2 августа премьер-министр Российской Федерации Дмитрий Медведев. По словам Медведева, его «достала ситуация с недобросовестными подрядчиками и занижение цен на конкурсах».
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с чего всё началось

Медведев заявил, что его «достала» ситуация с недобросовестными подрядчиками

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что его "достала" ситуация с недобросовестными подрядчиками.
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