Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что его "достала" ситуация с недобросовестными подрядчиками.

с чего всё началось

Проблему с недобросовестными подрядчиками в России необходимо срочно решать, заявил 2 августа премьер-министр Российской Федерации Дмитрий Медведев. По словам Медведева, его «достала ситуация с недобросовестными подрядчиками и занижение цен на конкурсах».

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