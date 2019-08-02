Экономика
Медведев оценил ситуацию с недобросовестными подрядчикамиREGNUM 01:23
Проблему с недобросовестными подрядчиками в России необходимо срочно решать, заявил 2 августа премьер-министр Российской Федерации Дмитрий Медведев. По словам Медведева, его «достала ситуация с недобросовестными подрядчиками и занижение цен на конкурсах».
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с чего всё началось
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что его "достала" ситуация с недобросовестными подрядчиками.ТАССвчера в 21:57
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Медведев назвал ситуацию с недобросовестными подрядчиками «доставшей»
Московский Комсомолецвчера в 22:45
Медведев заявил, что его «достала» ситуация с недобросовестными подрядчиками
Коммерсантъвчера в 22:06
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