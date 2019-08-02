Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что его "достала ситуация" с недобросовестными подрядчиками.

с чего всё началось

Премьер заявил, что его "достала ситуация с недобросовестными подрядчиками". Медведев подчеркнул, что уже поручал усилить ответственность в отношении недобросовестных подрядчиков.

Политика Выход США из договора РСМД заставил Горбачёва говорить о потере надежд Хаос наступит в мировой политике из-за разрыва Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности американцами, заявил бывший президент СССР Михаил Горбачёв.

Политика Порошенко попросил помощь у США помочь из-за уголовных дел Бывший президент Украины Петр Порошенко обратился к американским лоббистским компаниям за помощью по уголовным делам, которые возбуждены в его отношении на родине.

Хоккей Овечкин ответил на критику российских властей со стороны Панарина Нападающий «Вашингтон Кэпиталс» и сборной России Александр Овечкин прокомментировал интервью соотечественника — форварда «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемия Панарина, в котором тот негативно оценил ситуацию в России.

Политика Джонсон установил в резиденции часы обратного отсчета Brexit Часы с обратным отсчетом к дате выхода Великобритании из Европейского союза появились в резиденции премьер-министра Бориса Джонсона, а также в штаб-квартире тори.

Политика Медведев прилетел на курильский остров Итуруп Премьер-министр России Дмитрий Медведев прилетел на курильский остров Итуруп. Об этом сообщает «РИА Новости».

Происшествия В Бангкоке произошло семь взрывов В центральных районах Бангкока произошло семь взрывов. Об этом сообщает телеканал Nation TV.

Политика Кондолиза Райс призвала Украину жить в мире с Россией Бывший госсекретарь США Кондолиза Райс призвала Украину жить в мире со своим российским соседом.

Политика Вашингтон ввел новые санкции против России из-за дела Скрипалей В августе 2018-го Вашингтон ввел очередной пакет санкций против России из-за инцидента с отравлением бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля в Великобритании.

Экономика Какие изменения ждут россиян с августа 2019 года С выходом новых законов жизнь россиян меняется. С 1 августа в стране произойдут новшества, которые важны для многих.

Политика Стало известно об отставке главы офиса Зеленского Глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Богдан написал заявление об отставке.

Интернет Роскачество рекомендует заклеивать камеру и микрофон ноутбука Роскачество рекомендует внимательно относиться к запрашиваемым доступам мобильных приложений: ограничивать доступ к микрофону, камере, фотогалерее, геолокации, если это не сказывается на работоспособности необходимых функций приложений.

Общество Названы регионы с самым большим числом абортов Больше всего абортов в прошлом году было сделано в Еврейской автономной области, республике Тыва и Сахалинской области, следует из статистического сборника министерства здравоохранения РФ за 2018 год.

Энергетика Нефть подешевела после заявления Трампа о торговле с Китаем Дональд Трамп в четверг, 1 августа, заявил, что США с 1 сентября введут новые пошлины в размере 10 процентов на товары из Китая стоимостью 300 миллиардов долларов.

Общество В России хотят торговать данными автовладельцев В Минпромторге «Известиям» сообщили, что уже ведется разработка ряда актов международного и национального уровня, направленных на создание нового высокотехнологичного рынка транспортных средств, использующих «большие данные» (Big Data).

Наука Археологи нашли на дне Нила главный храм «египетской Атлантиды» Археологами-водолазами, работающими в месте затопленного древнего города Гераклион, находящегося в Средиземном море около города Александрия (Египт), найдены остатки древнего храма, различные золотые украшения и множество золотых монет, а также фрагменты корабля, информирует египетская газета "Сада аль-баляд".

Происшествия Задержаны пять человек в рамках дела о беспорядках на акции в Москве Следственный комитет России сообщил о задержании пяти человек в рамках расследования дел о беспорядках и применении насилия в отношении представителя власти в центре Москвы 27 июля.

Армия и оружие Мощь Риги удивит Москву, заявил латвийский генерал Латвийский военный заявил, что армия республики способна удивить Россию или любого другого противника в случае нападения на нее.

Футбол Дани Алвес стал игроком «Сан-Паулу» Защитник сборной Бразилии Дани Алвес подписал контракт с «Сан-Паулу». Об этом сообщается на сайте клуба.

Происшествия В Сургуте возбудили уголовное дело после нападения на полицейских Уголовное дело возбуждено после нападения мужчины на двух сотрудников полиции в Сургуте (ХМАО), находившихся при исполнении, сообщили РИА Новости в пятницу в региональном следственном управлении СК РФ.