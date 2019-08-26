Общество

БрянскTodayБрянскTodayМедведев оценил программу обеспечения жильем брянских врачей

Губернатор рассказал, что в прошлом году в Брянской области приняли региональную программу по обеспечению жильём медицинских работников. На неё направят 1 миллиард рублей на три года.
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с чего всё началось

Медведев оценил программу обеспечения жильем брянских врачей

Премьер-министр поинтересовался, как в регионе решается вопрос с обеспечением кадрами медучреждений, особенно на селе. Губернатор рассказал, что в прошлом году в Брянской области приняли региональную программу по обеспечению жильём медицинских работников.
БрянскTodayвчера в 06:02

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БрянскTodayвчера в 06:02

Медведев положительно оценил программу по обеспечению жильем брянских врачей

Городской телеканал (Брянск)вчера в 07:02

Медведев: обеспечение медиков жильем поможет укомплектовать все районные больницы

ТАССвчера в 05:24
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В Комсомольске-на-Амуре подтоплено около 20 домов

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Александр Васильевич Богомаз
Российский политик
Российский государственный деятель, политик. Губернатор Брянской области с 28 сентября 2015 года.
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