Общество

БрянскTodayБрянскTodayМедведев оценил программу обеспечения жильем брянских врачей

Губернатор рассказал, что в прошлом году в Брянской области приняли региональную программу по обеспечению жильём медицинских работников. На неё направят 1 миллиард рублей на три года.
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Медведев оценил программу обеспечения жильем брянских врачей

Премьер-министр поинтересовался, как в регионе решается вопрос с обеспечением кадрами медучреждений, особенно на селе. Губернатор рассказал, что в прошлом году в Брянской области приняли региональную программу по обеспечению жильём медицинских работников.
БрянскToday06:02

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Медведев оценил программу обеспечения жильем брянских врачей

БрянскToday06:02

Медведев положительно оценил программу по обеспечению жильем брянских врачей

Городской телеканал (Брянск)07:02

Программы обеспечения медиков жильем помогут привлечь кадры для региональной медицины - Медведев

Интерфакс06:24

Программу обеспечения жильем брянских врачей оценил Дмитрий Медведев

Севская правда07:23

Председатель правительства России оценил программу обеспечения жильем брянских врачей

Стародубский вестник07:22

Медведев положительно оценил программу обеспечения жильем брянских врачей

РИА Новости05:29

Медведев: обеспечение медиков жильем поможет укомплектовать все районные больницы

ТАСС05:24
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Российский политик
Российский государственный деятель, политик. Губернатор Брянской области с 28 сентября 2015 года.
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