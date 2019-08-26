Общество
БрянскTodayМедведев оценил программу обеспечения жильем брянских врачей
Губернатор рассказал, что в прошлом году в Брянской области приняли региональную программу по обеспечению жильём медицинских работников. На неё направят 1 миллиард рублей на три года.
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Премьер-министр поинтересовался, как в регионе решается вопрос с обеспечением кадрами медучреждений, особенно на селе. Губернатор рассказал, что в прошлом году в Брянской области приняли региональную программу по обеспечению жильём медицинских работников.БрянскToday06:02
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Председатель правительства России оценил программу обеспечения жильем брянских врачей
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Медведев положительно оценил программу по обеспечению жильем брянских врачей
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