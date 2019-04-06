Медведев оценил предложение внести поправки в КонституциюRT на русском 10:13

Хочу подчеркнуть, что никакие корректировки или фундаментальные изменения в действующую Конституцию, о чем я говорил в статье, посвященной 25-летию основного закона, не нужны. Конституция – инструмент, который рассчитан на длительную перспективу в условиях стабильно развивающейся страны.

Российский премьер-министр Дмитрий Медведев прокомментировал слова спикера Государственной думы Вячеслава Володина о возможности дополнения Конституции России положением об участии Госдумы в формировании правительства.

Политика Киевский суд признал незаконным переименование УПЦ Суд в Киеве удовлетворил иск народного депутата от фракции "Оппозиционный блок" Александра Долженкова, который потребовал отменить насильственное переименование канонической Украинской православной церкви.

Общество Во Франции в субботу пройдут новые протесты «желтых жилетов» "Желтые жилеты" в большинстве своем остались недовольны этими мерами и продолжили по субботам выходить на улицы в знак протеста, однако акции были уже менее массовыми.

Политика Захарова прокомментировала слова Климкина о компенсации за «оккупацию» Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ироничной манере прокомментировала заявление министра иностранных дел Украины Павла Климкина, пригрозившего России разорением в случае компенсации за якобы "столетия оккупации Украины".

Армия и оружие Хафтар поделился с Россией информацией о борьбе с террористами в Ливии Командующим Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифа Хафтар в ходе телефонных переговоров рассказал замглаве МИД России Михаилу Богданову о действиях армии против террористических группировок.

Здоровье Где купить алкоголь, после которого нет похмелья? Пока напиток только тестируется. После этого учёные планируют приступить к клиническим испытаниям.

Политика Главы МИД России и Египта обсудили возобновление авиасообщения Россия рассчитывает, что условия безопасности в аэропортах Египта в ближайшее время позволят туристам из РФ более комфортно отдыхать на египетских курортах, заявил на пресс-конференции глава МИД РФ Сергей Лавров.

Футбол Вы отдаете «Спартаку» в матче с ЦСКА небольшое преимущество 41,5 процента участников опроса на Sportbox.ru полагают, что один из центральных матчей 22-го тура РПЛ «Спартак» — ЦСКА завершится победой красно-белых.

Наука Квантовый компьютер Лукина решил первую серьезную задачу Квантовый компьютер, построенный группой ученых под руководством профессора физики Гарвардского университета (США) Михаила Лукина, решил свою первую серьезную научную задачу — при помощи квантовой вычислительной машины удалось экспериментально подтвердить теорию, которая описывает появление Вселенной и переходы вещества между разными агрегатными состояниями.

Наука Ученые заявили, что сахар ухудшает настроение, а не улучшает его По словам ученых, сахар не улучшает настроение и может сделать людей менее внимательными и более уставшими после его употребления.

Шоу-бизнес Любовь Успенская стала номинантом премии «Жара»: в ботфортах и шортах На церемонии присутствовали и другие звезды российского шоу-бизнеса: Ольга Бузова, Дмитрий Билан, Ани Лорак, группы Ленинград и другие.

Спорт Общественность Милана поддерживает проведение Олимпиады-2026 в Италии Общественность Милана и Кортины д'Ампеццо выступает за проведение зимних Олимпийских игр 2026 года в Италии, сообщает insidethegames.

Происшествия В Нидерландах истребитель F-16 подстрелил сам себя Истребитель F-16 Военно-воздушных сил Нидерландов получил серьезные повреждения во время учений на авиабазе Леуварден.

Происшествия МВД Петербурга проводит проверку по заявлению о стрельбе по подростку Проверку по заявлению о стрельбе по подростку 15-ти лет проводит полиция Санкт-Петербурга.

Шоу-бизнес Стас Михайлов заболел и перенес концерт Ранее сообщалось, что произошел скандал с концертом Стаса Михайлова.

Происшествия В Петербурге обнаружили фрагменты тела человека Главное следственное управление СК РФ по Санкт-Петербургу возбудило уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ ("Убийство") после обнаружения фрагментов человеческого тела на Канонерском острове.

Музыка Децл посмертно удостоен звания «Хип-хоп легенда» Российский рэпер Кирилл Толмацкий, известный под псевдонимом Децл, посмертно удостоен звания «Хип-хоп легенда» музыкальной премии «ЖАРА Music Awards».

Армия и оружие Армия Азербайджана получила приказ на готовность к военным действиям Министр обороны Азербайджана Закир Гасанов дал указания командирам и начальникам всех уровней организовать готовность армии к началу активных боевых действий.

Происшествия В новой Москве пьяный водитель въехал в гипермаркет Пьяный водитель автомобиля Nissan Tiida въехал в гипермаркет в новой Москве, никто не пострадал, возбуждено уголовное дело, сообщается на сайте столичного главка МВД РФ.

Происшествия Глава СК РФ Бастрыкин провел личный прием петербуржцев Жители могли обратиться за помощью 6 апреля Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин провел личный прием петербуржцев и жителей Ленинградской области в субботу, 6 апреля.

Шоу-бизнес Яна Рудковская похвасталась длинными ногами в дерзком мини Яна предстала на красной дорожке в дерзком мини-платье, которое подчеркивает стройность ее ног.

Общество Минкульт предложил вернуть алкоголь во все учреждения культуры Министерство культуры предложило разрешить учреждениям культуры продавать в своих зданиях спиртные напитки.

Футбол Анжи — Динамо 1:1 "Анжи" сыграл вничью с "Динамо" (1:1) в матче 22-го тура чемпионата России. Хозяева открыли счет на 16-й минуте после удара Андреса Понсе.