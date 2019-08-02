Экономика
Медведев оценил идею обнуления налогов на КурилахLenta.ru 21:58
Премьер-министр России Дмитрий Медведев оценил идею обнуления налогов на Курилах. Об этом он заявил на совещании по социальному развитию центров экономического роста на Дальнем Востоке, передает ТАСС. По его словам, обнуление налогов на Курилах — интересная инициатива.
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Автоматически обработаны 7272 источника, обновлено в 22:26, Ашберн
Общество
Россия приостановит ввоз персиков и слив из Китая
Россельхознадзор с 10 августа приостанавливает ввоз на территорию России косточковых и семечковых культур из Китая.
Обновлено вчера в 07:21
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Певица Рита Дакота закрутила роман с чемпионом мира по тайскому боксу
Певица Рита Дакота, год назад расставшаяся с Владом Соколовским, закрутила роман с 34-летним чемпионом мира по тайскому боксу Виталием Гуровым.
Обновлено в 20:28
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Минздрав подготовил библиотеку корпоративных практик по сохранению здоровья
Библиотеку лучших практик корпоративных программ по сохранению и укреплению общественного здоровья по поручению министра здравоохранения РФ Вероники Скворцовой разрабатывал Минздрав России совместно с Национальным медицинским исследовательским центром (НМИЦ) профилактической медицины в рамках федерального проекта "Укрепление общественного здоровья" национального проекта "Демография".
Обновлено в 15:08
Политика
Глава «Нафтогаза» обвинил Россию в невыполнении обещания Меркель
Глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев в интервью немецкой газете Handelsblatt рассказал о своих сомнениях по поводу продолжения транзита российского газа через территорию Украины.
Обновлено в 18:16
Общество
2 августа православные Твери отмечают Ильин день
Обновлено в 16:26
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Трамп вновь призвал страны ЕС «взять обратно» боевиков ИГ
Ранее Трамп призвал страны ЕС «взять обратно» более 800 боевиков ИГ и предать их суду.
Обновлено в 19:04
Политика
МИД России прокомментировал ход расследования гибели журналистов в ЦАР
МИД России прокомментировал ход расследования гибели в Центрально-Африканской Республике (ЦАР) журналистов Орхана Джемаля, Александра Расторгуева и Кирилла Радченко.
Обновлено в 08:22
Авто
В Китае показали кроссовер для богатых с девятью дверьми
Стартап из Поднебесной под названием Human Horizons представил концептуальный кроссовер HiPhi 1. Китайский стартап Human Horizons возглавляет бывший руководитель специальных проектов из концерна Jaguar Land Rover Марк Стэнтон.
Обновлено в 02:43
Политика
Россия призвала США и НАТО ввести мораторий на размещение РСМД
Замминистра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что Москва предложила США и НАТО объявить мораторий на размещение ракет средней и меньшей дальности, по аналогии с РФ.
Обновлено в 20:48
Армия и оружие
Новые бронеавтомобили «Атлет» начинают этап предварительных испытаний
Новейший бронеавтомобиль "Атлет", разработанный "Военно-промышленной компанией" (ВПК) выходит на этап предварительных испытаний.
Обновлено в 13:17
Футбол
Футболист АЗ Гус Тил назвал переход в «Спартак» делом времени
Капитан голландского клуба АЗ Гус Тил подтвердил, что может перейти в московский футбольный клуб "Спартак".
Обновлено в 17:21
Общество
«Роскосмос» опубликовал спутниковый снимок пожаров в Сибири
Госкопорация «Роскосмос» опубликовала на своей странице в Twitter спутниковый снимок пожаров в Сибири.
Обновлено в 09:38
Происшествия
Мужчина убил приятеля мечом на улице в Германии
В Германии средь бела дня мужчина убил приятеля мечом, сообщают в штаб-квартире полиции Штутгарта.
Обновлено в 06:19
Происшествия
В Хорватии шесть человек погибли в результате стрельбы
Шесть человек найдены застреленными в четверг вечером в столице Хорватии Загребе, сообщила местная полиция.
Обновлено в 19:21
Политика
Ляшко и Кличко намерены бороться с наступлением «зеленой чумы»
Лидер Радикальной партии Украины Олег Ляшко заявил о своей коалиции с мэром Киева Виталием Кличко, целью которой станет борьба с «зеленой чумой».
Обновлено в 07:04
Экономика
Акционеры «Русала» утвердили перерегистрацию компании в Калининграде
Акционеры алюминиевого холдинга "Русал" на внеочередном собрании в четверг утвердили перерегистрацию компании с острова Джерси на острове Октябрьский в Калининграде, следует из сообщения компании, распространенного на Гонконгской фондовой бирже в пятницу.
Обновлено в 20:53
Музыка
Клип «Зацепила» Артура Пирожкова набрал 100 млн просмотров
Клип юмориста Александра Реввы, выступающего под псевдонимом Артур Пирожков, за четыре месяца набрал 100 миллионов просмотров на YouTube.
Обновлено в 10:56
Происшествия
Появилось видео избиения фанатов «Спартака» омоновцами
В сети появилось видео, на котором сотрудники полиции применяют силу в отношении болельщиков московского «Спартака» после встречи второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между столичным клубом и «Ростовом».
Обновлено в 13:09
Игры
Google Play Pass предоставит доступ к сотням премиальных приложений
Как оказалось, производитель откроет доступ к сотням премиальных приложений и позволит их опробовать до покупки.
Обновлено в 04:22
Происшествия
Пропавшие в Белом море туристы найдены живыми
Обновлено в 12:39
Общество
В Гидрометцентре рассказали об аномально холодном августе
Ниже нормы средняя температура воздуха в августе ожидается в Приволжском федеральном округе.
Обновлено вчера в 22:00
Общество
Из Росреестра уволили пермскую чиновницу, пнувшую бездомного
В Перми после проведения служебной проверки уволили сотрудницу Росреестра за неподобающее поведение, рассказала руководитель ведомства Виктория Абрамченко местному порталу 59.ru.
Обновлено в 12:03
Политика
Латвия назвала победу СССР над нацистами несчастьем
Обновлено в 09:24
Политика
Медведев поручил проверить, был ли умышленный поджог лесов Сибири
Российский премьер-министр Дмитрий Медведев поручил Генпрокуратуре, МВД и Следственному комитету расследовать возможность умышленного поджога лесов Дальнего Востока и Сибири.
Обновлено в 01:25
Общество
Финляндия ужесточила визовые требования для россиян
Финляндия с первого сентября станет запрашивать у россиян при подаче заявлений на шенгенскую визу все подтверждающие документы о поездке, сообщил МИД этой страны.
Обновлено в 22:18
Экономика
Регионы Дальнего Востока получат более 94 миллиардов рублей поддержки
В ближайшие три года общий размер единой субсидии для регионов Дальнего Востока составляет более 94 миллиардов рублей.
Обновлено в 21:54
Теннис
Калинская и Като вышли в полуфинал турнира в Вашингтоне
Обновлено в 16:41
Авто
Toyota Land Cruiser превратили в эпичный внедорожник
Ателье Patriot Campers Off Road специализируется как раз на создании таких монстров, особенно когда речь идет о Toyota Land Cruiser.
Обновлено в 00:44