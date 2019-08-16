Теннис
Медведев обыграл Рублева в ЦинциннатиРоссийская газета 01:46
Даниил Медведев вышел в полуфинал крупного теннисного турнира в Цинциннати. В двух сетах он переиграл еще одного представителя России Андрея Рублева, который ранее обыграл самого Роджера Федерера. Даниил Медведев продолжает успешное выступление в нынешнем сезоне.
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Даниил Медведев, Карен Хачанов и Андрей Рублёв вышли в 1/8 финала «Мастерса» в Цинциннати
Стадион15 августа в 02:45
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