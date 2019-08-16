Теннис
Медведев обыграл Рублева и вышел в полуфинал турнира в ЦинциннатиМатч ТВ 16 августа в 20:23
Российские теннисисты Андрей Рублев и Даниил Медведев сыграли в ¼ финала турнира в Цинциннати (США). Медведев победил во встрече в двух партиях.
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