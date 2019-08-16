Российские теннисисты Андрей Рублев и Даниил Медведев сыграли в ¼ финала турнира в Цинциннати (США). Медведев победил во встрече в двух партиях.

Медведев обыграл Рублева и вышел в полуфинал турнира в Цинциннати

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