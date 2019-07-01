Росстат с 2020 года будет адресно рассчитывать уровень благосостояния с помощью специальной информационной системы, сообщил премьер-министр Дмитрий Медведев.

с чего всё началось

Специальная информационная система позволяет учесть индивидуальные возможности, особенности ситуации каждого нуждающегося человека, включая его доходы, состояние его здоровья, условия проживания, состав семьи, уровень образования и целый ряд других факторов.

Росстат с 2020 года запустит специальную информационную систему для учета благосостояния каждого нуждающегося россиянина. Об этом заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. Оценивать уровень благосостояния каждого россиянина с низкими доходами будет специальная информационная система.

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