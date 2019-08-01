Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев сообщил, что подписал постановление о создании ТОР "Забайкалье", где будут реализовываться 15 проектов на общую сумму почти 200 млрд рублей.

с чего всё началось

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев рассказал во время совещания по вопросам развития Забайкальского края о создании ТОР "Забайкалье".

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