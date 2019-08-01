Экономика
Медведев объявил о создании ТОР «Забайкалье»Народные новости вчера в 03:29
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев рассказал во время совещания по вопросам развития Забайкальского края о создании ТОР "Забайкалье".
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с чего всё началось
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев сообщил, что подписал постановление о создании ТОР "Забайкалье", где будут реализовываться 15 проектов на общую сумму почти 200 млрд рублей.ТАССвчера в 01:31
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Экс-премьер Украины заявил, что киевские власти могут «доиграться»
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Обновлено в 00:44
Общество
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Финляндия с 1 сентября ужесточит требования к документам при подаче заявлений на шенгенскую визу для россиян, передает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 03:07
Происшествия
В Сургуте возбудили уголовное дело после нападения на полицейских
Уголовное дело возбуждено после нападения мужчины на двух сотрудников полиции в Сургуте (ХМАО), находившихся при исполнении, сообщили РИА Новости в пятницу в региональном следственном управлении СК РФ.
Обновлено в 00:51
Энергетика
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Дональд Трамп в четверг, 1 августа, заявил, что США с 1 сентября введут новые пошлины в размере 10 процентов на товары из Китая стоимостью 300 миллиардов долларов.
Обновлено вчера в 15:30
Экономика
Медведев оценил ситуацию с подрядчиками
Премьер-министр России Дмитрий Медведец прокомментировал ситуацию с недобросовестными подрядчиками.
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Экономика
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Обновлено вчера в 11:08
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Стало известно об отставке главы офиса Зеленского
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Гороскоп говорит, что в августе успех придет к тем Тельцам, которые не будут бояться проявить личную инициативу и рисковать.
Обновлено 31 июля в 07:23
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Дортмундская «Боруссия» презентовала новую форму на предстоящий сезон
Дортмундская «Боруссия» презентовала третий по счету комплект формы на предстоящий сезон.
Обновлено вчера в 19:24
Интернет
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Общество
В Гидрометцентре рассказали об аномально холодном августе
Ниже нормы средняя температура воздуха в августе ожидается в Приволжском федеральном округе.
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«Арсенал» проиграл «Нефтчи» и вылетел из Лиги Европы
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Происшествия
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Обновлено вчера в 23:40
Технологии
В России запатентовано мультикалиберное модульное стрелковое оружие
Ранее «Профиль» писал, что в России создали новую систему управления стрелковым оружием.
Обновлено вчера в 08:08
Происшествия
Магия облачка. Самолет Emirates появился из ниоткуда и попал на видео
В Сети появилось видео с посадкой лайнера авиакомпании Emirates.
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Происшествия
Источник сообщил о проверке до 30 человек по «делу 27 июля»
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Ученые предупредили о нашествии чужеродных насекомых
Чужеродные насекомые вытесняют местные виды, нарушая экологический баланс, что в дальнейшем может привести к катастрофе.
Обновлено вчера в 13:00