Экономика

Медведев объявил о создании ТОР «Забайкалье»Народные новости 03:29

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев рассказал во время совещания по вопросам развития Забайкальского края о создании ТОР "Забайкалье".
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с чего всё началось

Медведев подписал распоряжение о создании ТОР «Забайкалье»

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев сообщил, что подписал постановление о создании ТОР "Забайкалье", где будут реализовываться 15 проектов на общую сумму почти 200 млрд рублей.
ТАСС01:31

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Медведев заявил о создании территории опережающего развития «Забайкалье»

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Коммерсантъ01:36

Медведев подписал распоряжение о создании ТОР «Забайкалье»

ТАСС01:31

Медведев сообщил о создании ТОР «Забайкалье»

Газета.Ru01:24

Медведев подписал постановление о создании ТОР «Забайкалье»

РБК02:18

Медведев подписал постановление о создании ТОР «Забайкалье»

Интерфакс - Россия01:16
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Автоматически обработаны 7272 источника, обновлено в 22:26, Ашберн
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