Экономика
Медведев объявил о создании ТОР «Забайкалье»Народные новости 03:29
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев рассказал во время совещания по вопросам развития Забайкальского края о создании ТОР "Забайкалье".
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с чего всё началось
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев сообщил, что подписал постановление о создании ТОР "Забайкалье", где будут реализовываться 15 проектов на общую сумму почти 200 млрд рублей.ТАСС01:31
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Общество
В ЕАО введен режим ЧС из-за паводка
Обновлено в 06:24
Экономика
Регионы Дальнего Востока получат более 94 миллиардов рублей поддержки
В ближайшие три года общий размер единой субсидии для регионов Дальнего Востока составляет более 94 миллиардов рублей.
Обновлено в 21:54
Политика
Россия призвала США и НАТО ввести мораторий на размещение РСМД
Замминистра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что Москва предложила США и НАТО объявить мораторий на размещение ракет средней и меньшей дальности, по аналогии с РФ.
Обновлено в 20:48
Технологии
Россиян предупредили о мошенниках на YouTube
Сетевые мошенники начали использовать таргетированную рекламу на видеохостинге YouTube, чтобы обманывать российских пользователей.
Обновлено в 15:22
Музыка
В США отменили юбилейный фестиваль «Вудсток»
Обновлено вчера в 15:44
Экономика
Медведев оценил идею обнуления налогов на Курилах
Премьер-министр России Дмитрий Медведев оценил идею обнуления налогов на Курилах.
Обновлено в 21:58
Космос
Перспективный новый солнечный путь к производству водородного топлива
Расщепление воды с помощью солнечных батарей является перспективным путем, основанном на возобновляемых источниках энергии.
Обновлено в 12:58
Энергетика
Цена нефти Brent опустилась ниже $61 за баррель
Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в октябре 2019 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне в четверг снизилась на 6,24%, до $60,60 за баррель, свидетельствуют данные биржи на 21:00 мск.
Обновлено в 14:33
Политика
Трамп вновь призвал страны ЕС «взять обратно» боевиков ИГ
Ранее Трамп призвал страны ЕС «взять обратно» более 800 боевиков ИГ и предать их суду.
Обновлено в 19:04
Политика
Украинские СМИ назвали идеального для США главу офиса Зеленского
Ранее ряд украинских СМИ сообщил, что Богдан написал заявление об отставке, вероятно, из-за ультиматума со стороны Соединенных Штатов, однако позднее замглавы офиса президента Украины Руслан Рябошапка опроверг информацию о готовящемся уходе руководителя ведомства с поста.
Обновлено в 22:04
Футбол
Дани Алвес стал игроком «Сан-Паулу»
Обновлено в 20:40
Космос
С Байконура стартовал космический грузовик «Прогресс МС-12»
С космодрома Байконур стартовала ракета-носитель «Союз 2.1», которой предстоит вывести на орбиту космический грузовик «Прогресс МС-12».
Обновлено вчера в 08:11
Происшествия
Пропавшие в Белом море туристы найдены живыми
Обновлено в 12:39
Политика
Захарова вспомнила анекдот о наглом студенте после вопроса журналиста
Официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге вспомнила анекдот о наглом студенте.
Обновлено в 11:22
Авто
Представлены изображения обновленного УАЗ 469
УАЗ продлил его жизнь еще на 3 года, оформив новый сертификат на модель, а 1 марта стартовали продажи обновленной версии отечественного внедорожника.
Обновлено в 02:20
Происшествия
В Хорватии шесть человек погибли в результате стрельбы
Шесть человек найдены застреленными в четверг вечером в столице Хорватии Загребе, сообщила местная полиция.
Обновлено в 19:21
Происшествия
Продававшую путевки в «Артек» под видом работницы СК женщину задержали
В Санкт-Петербурге задержали женщину, которая продавала путевки в лагерь «Артек» под видом сотрудницы Следственного комитета.
Обновлено в 13:33
Происшествия
Магия облачка. Самолет Emirates появился из ниоткуда и попал на видео
В Сети появилось видео с посадкой лайнера авиакомпании Emirates.
Обновлено в 18:13
Политика
Комитет сената США одобрил санкции против «Северного потока — 2»
Комитет сената конгресса США по международным делам проголосовал за санкции в отношении компаний и частных лиц, участвующих в строительстве газопровода «Северный поток — 2». Об этом информирует Reuters.
Обновлено вчера в 11:40
Транспорт
ГИБДД опубликовала первую интерактивную карту с дорожными камерами
Обновлено вчера в 03:59
Футбол
Фанат «Атлетико Минейро» выбрил футболку с символикой клуба на теле
Фанат бразильского "Атлетико Минейро" по имени Гильерме Пиментел выбрил на своем теле футболку с символикой команды, сообщает Globo Esporte.
Обновлено в 14:59
Армия и оружие
Трамп прокомментировал пуски ракет в КНДР
Обновлено в 16:53
Экология
Судоходство на Волге садится на мель
Судоходство на Волге садится на мель Проблемы судоходства по Волге обостряются — пассажирские и грузовые суда сутками не могут пройти участок у Городца из-за низкого уровня воды.
Обновлено в 19:02
Происшествия
Несколько российских лабораторий отказались делать экспертизу анализов Навального
Несколько лабораторий отказались проводить независимую экспертизу анализов Алексея Навального.
Обновлено в 16:15
Кино
В Сети опубликовали сценарий финала «Игры престолов»
На сайте премии "Эмми", на которую сериал претендует сразу в нескольких номинациях, выложили текст сценария финальной серии.
Обновлено в 10:55
Транспорт
В Иркутской области восстановили движение по трассе «Сибирь»
Движение по федеральной трассе Р-255 «Сибирь», которое три дня назад было прервано паводком в Иркутской области, восстановлено.
Обновлено в 18:57
Армия и оружие
Замминистра обороны заявил о способах потушить лесные пожары в Сибири
Ранее стало известно, что Минобороны по поручению президента Владимира Путина направило в Красноярский край для ликвидации пожаров 20 самолетов Ил-76 и вертолетов ВКС.
Обновлено вчера в 23:46
Хоккей
Овечкин ответил на критику российских властей со стороны Панарина
Нападающий «Вашингтон Кэпиталс» и сборной России Александр Овечкин прокомментировал интервью соотечественника — форварда «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемия Панарина, в котором тот негативно оценил ситуацию в России.
Обновлено в 09:46
Происшествия
Мужчина убил приятеля мечом на улице в Германии
В Германии средь бела дня мужчина убил приятеля мечом, сообщают в штаб-квартире полиции Штутгарта.
Обновлено в 06:19